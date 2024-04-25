Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин: Трудовая миграция не решит проблему дефицита кадров в России
Россия в ближайшие годы будет испытывать нехватку работников – и эту проблему невозможно решить с помощью мигрантов, заявил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«По оценке экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. Его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы», – сказал президент, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что в этой связи перед системой профессионального образования стоит задача по подготовке современных специалистов, ее цель – давать такие навыки и квалификации, которые обеспечат интересую, надежную и хорошо оплачиваемую работу.
Ранее Путин отметил рекордно низкую безработицу в России.