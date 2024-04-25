Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин отметил рекордно низкую безработицу в России
Путин: Безработица в России держится на уровне ниже 3%, она снизилась среди молодежи
Безработица в России держится на показателе ниже 3%, причем снижение произошло в том числе среди российской молодежи, это рекордно низкий показатель, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее трех процентов. Что особенно важно – мы сократили ее, так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, безработица также снизилась в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что несет России отсутствие безработицы.