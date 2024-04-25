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    25 апреля 2024, 15:45 • Новости дня

    Путин отметил рекордно низкую безработицу в России

    Путин: Безработица в России держится на уровне ниже 3%, она снизилась среди молодежи

    Tекст: Вера Басилая

    Безработица в России держится на показателе ниже 3%, причем снижение произошло в том числе среди российской молодежи, это рекордно низкий показатель, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее трех процентов. Что особенно важно – мы сократили ее, так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, безработица также снизилась в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что несет России отсутствие безработицы.

    24 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин распорядился выплачивать компенсации за любое утраченное при ЧС имущество
    Путин распорядился выплачивать компенсации за любое утраченное при ЧС имущество
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо отменить перечень имущества, за которое при ЧС положены выплаты, вместо этого средства следует выплачивать за любые утраченные вещи, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

    «Существует перечень имущества, по которому выплачиваются компенсации – соответственно, там 100 тыс. или 50 тыс. рублей. В зависимости от того, попадает [имущество] в этот перечень или не попадает, выплачиваются соответствующие денежные средства. Есть предложение этот перечень видоизменить, пополнить и так далее. Его вообще нужно отменить!» – передает его слова ТАСС.

    Деньги должны выплачиваться за любое утраченное имущество.

    «Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все», – сказал глава государства.

    Ранее Путин на данные о выплатах пострадавшим от отреагировал фразой «что так мало-то?»

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    24 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при ЧС
    Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при ЧС
    @ Сергей Русанов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками.

    «Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году, сейчас 2024-й, и этот тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства – МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, сейчас размер компенсаций пострадавшим при ЧС составляет 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей, их нужно проиндексировать.

    «Если сейчас человек вынужден заниматься восстановлением своего домохозяйства и одновременно должен еще на работу ходить, то для людей возникают дополнительные сложности. Я прошу губернаторов вместе с местными работодателями, а если кто-то работает в федеральных учреждениях либо компаниях с госучастием, то тоже с работодателями проговорить это и решить вопрос с дополнительными отпусками», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы. Также Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты, и поручил разобраться со всеми заявлениями.

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    24 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин предложил увеличить норму стоимости капремонта жилья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков предложил рассмотреть вопрос увеличения стоимости капитального ремонта жилья.

    Глава государства отметил, что эта норма давно не индексировалась, передает ТАСС. Несмотря на попытки сдержать рост цен, «инфляция имеет место быть», добавил Путин.

    «Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму», – поручил президент.

    Ранее Путин призвал обсудить планы защиты регионов от паводков в будущем.

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    24 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки

    Политолог Мартынов: Действия президента направлены на оптимизацию борьбы с последствиямипаводком

    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    «Президент фактически взял под личный контроль решение проблем регионов, пострадавших от паводка. Такое внимание к ситуации говорит о том, что координация всех уровней власти и ведомств, призванных устранять последствия ЧС, выйдет на качественно новый уровень», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

    «Владимир Путин прошелся по всем наболевшим вопросам. Обсуждалась ситуация с временным перемещением людей, выплатами компенсаций, восстановлением жилья и медицинским сопровождением субъектов. Он четко и конструктивно указывал на допущенные в ходе борьбы со стихией ошибки. Думаю, уже в ближайшее время они будут устранены», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Действия главы государства направлены на максимальную оптимизацию работы всех лиц, вовлеченных в устранение последствий паводка. Его задача – создать эффективную, слаженную систему, которая будет трудиться на благо пострадавших граждан. Особо ценно то, что президент уделил много внимания проблемам простых людей», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, после победы над текущим паводком будет проведена тщательная работа над ошибками. «Владимир Путин всегда отличался хорошими способностями совершенствовать имеющиеся институты, поэтому уже сейчас он заострил внимание на важности предотвращения в будущем столь разрушительных последствий», – резюмирует Мартынов.

    В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен.

    «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», – заявил президент.

    Кроме того, глава государства потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками. По его словам, в настоящий момент размер выплат составляет лишь 10, 50 или 100 тыс. рублей. Путин также дал указание регулярно докладывать ему о ходе восстановления пострадавшего жилья.

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    24 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Моор назвал даты пика паводка в Тюменской области

    Моор: В трех населенных пунктах Тюменской области ожидают максимальный уровень половодья

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В трех населенных пунктах Тюменской области ожидается максимальный уровень половодья с 26 апреля по 1 мая, заявил глава региона Александр Моор на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Максимальный уровень воды ожидается в селе Коркино Упоровского района 26 апреля, там находится первый гидропост по течению реки Тобол. В последние сутки он там вырос на 73 сантиметра, сказал губернатор, передает ТАСС.

    В райцентре Упорово ожидается максимально высокий уровень воды 28 апреля. В городе Ялуторовск ожидается пик 1 мая, отметил он.

    Ранее президент в ходе совещания заявил, что необходимо регулярно докладывать о восстановлении жилья после половодья.

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    24 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Путин поручил регулярно докладывать о восстановлении жилья после паводка

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос восстановления жилья будет самым главным после завершения паводков, докладывать о том, как оно происходит, необходимо регулярно, заявил президент России Владимир Путин на совещании по видеосвязи с участием глав подтопленных регионов.

    Путин подчеркнул, что по мере ухода воды власти еще вернутся к обсуждению вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводков, когда будет уже больше понимания масштаба случившегося, и того, кому и какую адресную помощь необходимо оказать, передает ТАСС.

    «В том числе самым важным потом будет вопрос восстановления жилья. Минстрой работает, и прошу регулярно на эту тему докладывать», – заключил Путин.

    Ранее Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

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    24 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин поручил быстрее организовать отдых для детей из зоны паводков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой как можно быстрее организовать отдых для детей из пострадавших от паводков регионов.

    «У нас такая практика есть, в таких случаях [ЧС] мы организовывали отдых детей… Сейчас весна, праздники длинные майские. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей, и сделать это как можно быстрее», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты.

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    25 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин приехал на съезд РСПП
    Путин приехал на съезд РСПП
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Встречал главу государства руководитель РСПП Александр Шохин.

    О планах президента выступить на мероприятии сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, напоминает ТАСС.

    Путин традиционно принимает участие в съездах РСПП, за последние десять лет он пропустил мероприятие лишь в 2022 году, однако и тогда направил делегатам приветствие. В 2020 году во время пандемии президент встречался с правлением РСПП, а участники проходившего одновременно в удаленном режиме съезда наблюдали за его выступлением онлайн.

    Нынешний съезд, 33-й по счету, несколько раз переносился. Сначала мероприятие было запланировано на февраль, затем несколько раз менялась точная дата его проведения в апреле.

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    25 апреля 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков: Кремль и Пекин объявят о визите Путина в Китай одновременно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва и Пекин своевременно сообщат о сроках визитов российского президента Владимира Путина в Китай, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Все визиты будем объявлять своевременно», – сказал Песков, отвечая на вопрос о планах визитов президента за границу, в том числе в Китай и Турцию, передает ТАСС.

    Кремль объявит о визите Путина в Китай вместе с китайскими партнерами, подчеркнул он.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин важным этапом подготовки визита в Китай российского лидера Владимира Путина.

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    25 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», отметив важность поддержки рождаемости и обеспечения достойного качества жизни семей.

    «Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача. И в этой масштабной созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации», – говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    «Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах – социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве городов и поселков», – сказано в обращении российского лидера.

    Путин отметил, что в названии темы форума заложено одно из главных, ключевых условий уверенного развития государства и нравственного благополучия общества.

    «Испокон веков именно дома, в семейном кругу, в атмосфере любви и внимания формируются личность и мировоззрение ребенка, его характер, гражданские, патриотические чувства, передаются отеческие традиции. И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях», – добавил президент.

    Глава государства выразил уверенность в том, что конференция пройдет успешно, а конструктивные идеи и предложения обязательно найдут воплощение в практической работе.

    Ранее Путин заявлял, что важнейшей задачей является народосбережение, помощь российским семьям, стимулирование процессов демографии.

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    25 апреля 2024, 12:56 • Новости дня
    Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На следующую неделю у президента Владимира Путина есть запланированные рабочие мероприятия, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    С середины следующей недели у президента есть рабочие планы, при необходимости появляются и другие пункты в графике, о них Кремль своевременно сообщит, сказал Песков, передает ТАСС.

    При этом конкретные мероприятия он раскрывать не стал, поскольку они «все подвижны, все корректируются». Представитель Кремля напомнил, что еще половина этой недели впереди, включительно по субботу рабочие дни.

    Напомним, майские праздники пройдут с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Потом они продолжатся с 9 по 12 мая.

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    25 апреля 2024, 12:52 • Новости дня
    Песков анонсировал объемное выступление Путина на съезде РСПП

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин проведет объемное выступление на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Глава государства проведет объемное выступление, «достаточно ожидаемое российским деловым сообществом», сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Также выступит руководитель РСПП Александр Шохин и три представителя разных комитетов союза. Они пройдут в открытом режиме.

    В конце марта президент обсуждал с Шохиным возможные будущие параметры налоговой системы.

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    25 апреля 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков заявил о постоянном общении Путина с гражданами в случае ЧС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин постоянно общается с главами муниципалитетов и простыми гражданами, особенно во время чрезвычайных ситуаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Общение с людьми, с главами муниципальных органов – это то, что Путин делает регулярно, постоянно, тем более в такие кризисные моменты», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

    При этом Песков отметил, что необходимости посылать в эти населенные пункты телекамеры, как во время прямых линий, нет, так как сейчас все доступно в смартфоне.

    Накануне Путин провел большое совещание по ликвидации последствий паводков, он поручил регулярно докладывать о восстановлении жилья после ЧС.

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    25 апреля 2024, 13:52 • Новости дня
    В Кремле не назвали точных сроков поездки Путина в Якутию

    Tекст: Александра Юдина

    Поездка президента Владимира Путина в Якутию планируется, однако точных сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, поездка однозначно состоится, по срокам станет известно позднее, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков сообщил, что общественность своевременно узнает о том, когда Путин посетит Якутию.

    Напомним, в январе Путина на свою золотую свадьбу, которую отметят 12 апреля, приглашал оленевод из Ямала Енкся Пяк. Глава государства обещал поздравить его, хотя бы «по видеосвязи».

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    25 апреля 2024, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении позитивных тенденций в экономике России

    Tекст: Ольга Иванова

    Позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции», – приводит его слова ТАСС.

    По итогам 2023 года ВВП страны вырос на 3,6%. По словам президента, среднемесячная зарплата в реальном выражении в январе выросла на 8,5%, и в России сейчас рекордно низкая безработица – менее 3%.

    Напомним, Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Встречал главу государства руководитель РСПП Александр Шохин.

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