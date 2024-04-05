  • Новость часаВ связи с нападением на губернатора Мурманской области возбуждено дело
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мурманского губернатора тяжело ранили ножом
    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине
    Кучера назвал Лазареву «мразью» за поддержку атак на российские города
    Губернатор Чибис пришел в себя после покушения
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    Серия взрывов прогремела в Одесской области
    НАТО отказалось отправлять войска на Украину
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    10 комментариев
    5 апреля 2024, 09:10 • Экономика

    Что несет России отсутствие безработицы

    Что несет России отсутствие безработицы
    @ Митя Алешковский (иностранный агент)/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний.

    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие года она нам не грозит, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Уровень безработицы снизился до рекордно низких значений – до 2,8%, благодаря действиям правительства, бизнеса, региона, профсоюзных объединений, добавил президент.

    Это новый исторический рекорд по уровню безработицы с 1992 года. В прошлом году уровень безработицы впервые опустился ниже 3% и достиг 2,9% в октябре – тогда это тоже был исторический рекорд.

    Для Испании, где безработица в феврале 2024 года достигла 11,5%, это пока недостижимый результат. Во Франции безработица в феврале достигла 7,4%, в Италии – 7,5%. В США в феврале безработица выросла до 3,9%, а число безработных – с 6 до 6,5 млн человек. В России, по данным Росстата, нетрудоустроенными в стране считают около 2,1 млн человек старше 15 лет. При этом на учете в службе занятости стоят примерно 500 тыс. человек, из них 300 тысяч – получают пособие.

    Низкий уровень безработицы, с одной стороны, создает кадровый дефицит, а с другой – способствует росту реальных заработных плат в стране.

    Так, реальные доходы продолжают расти второй год подряд. По данным Росстата, средняя зарплата с поправкой на инфляцию (то есть реальная зарплата) в январе 2024 года выросла на 8,5%. В декабре рост был тоже 8,5%. Средняя зарплата в январе 2024 года выросла на 16,6% по сравнению с январем 2023 года и составила 75 тыс. рублей. В прошлом году она увеличилась на 7,8% – до 73 тыс. рублей. Тогда как в 2022 году рост быть только 0,3%.

    «Низкая безработица обычно свидетельствует о сложности с подбором кадров на рынке труда. За хорошего специалиста работодатель вынужден сегодня платить больше, порой даже больше реальной стоимости работника, чтобы заполучить его себе», – говорит Фарида Мирзабалаева, доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова.

    «Дополнительным фактором роста заработных плат можно считать увеличение зарплат работникам бюджетных организаций с 1 января 2024 года на 4,5–9,8% в зависимости от сферы деятельности. Из-за этого коммерческим организациям тоже  приходится повышать зарплаты в этих отраслях, чтобы конкурировать за рабочие кадры. Также влияет увеличение МРОТ с начала года на 18,5%, пенсий и других социальных выплат», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.


    С другой стороны, в России наблюдается дефицит кадров, который, по словам президента, будет ощущаться еще несколько лет.

    «У нас выбора большого нет – или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда»,

    – заявил Владимир Путин.

    «В первую очередь острый дефицит рабочих кадров сформировался на фоне высокой доли миграции и мобилизации трудоспособного населения в 2022 году. Во вторую очередь дефицит вызван расширением деловой активности в обрабатывающих отраслях на фоне форсирования процесса импортозамещения в стране и увеличения объемов производства в ВПК и смежных с ним отраслях. То есть при переходе многих предприятий на работу в две-четыре смены увеличился спрос на специалистов из этих отраслей», – говорит Чернов.

    «Дефицит кадров сложился в результате ожидаемой демографической ямы, о которой предупреждали последние несколько лет, а также из-за низкой производительности труда», – считает Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS. По его ожиданиям, безработица останется на уровне 2,5-2,8% на протяжении еще как минимум двух лет, пока не подрастет поколение, рожденное в середине нулевых годов.

    «Дефицит кадров наблюдается практически во всех сферах экономики, но самая, на мой взгляд, проблемная отрасль – это сельское хозяйство. Зарплаты ниже, чем в других отраслях, и отток из сельской местности будет только увеличиваться»,

    – отмечает Переславский.

    В конце прошлого года в Минсельхозе заявили, что дефицит рабочих кадров в сельском хозяйстве составляет 200 тыс. человек, и к 2030 году он вырастет еще на 30-50 тыс. человек. «При этом заработные платы в данной отрасли ниже средних по стране, из чего можно сделать вывод, что они будут расти более быстрыми темпами, чем в других отраслях», – говорит Чернов.

    Потому что там, где наблюдается острый дефицит рабочих кадров, должны быстрее расти и зарплаты. «Помимо работников в обрабатывающих отраслях в дефиците также IT-специалисты, разработчики ПО, специалисты в сфере разработки и производства электроники», – указывает Чернов.

    Самый большой прирост средних предлагаемых зарплат в первом квартале этого года произошел у работников склада, выяснили в «Авито Работа». В два раза выросли зарплаты у стикеровщиков (учет товаров) – с 29,9 до 60,8 тыс. рублей в месяц, а также у сортировщиков – с 52,5 до 101 тыс. рублей в месяц. Это свидетельствует о динамичной развитии складской логистики и электронной торговли. «Работодатели испытывают острый дефицит сотрудников и готовы привлекать кандидатов из других сфер и профессий более привлекательными заработными платами. В качестве дополнительной мотивации для привлечения соискателей многие компании используют возможность трудоустройства за один день, определяют комфортную частоту выплат заработной платы (еженедельно или ежедневно), а также готовы предоставить удобный для кандидата график работы или вовлекать временных работников на несколько смен», – комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работа» Александр Сампетов.

    Росстат публикует полные данные по дефициту кадров только на 31 октября 2022 года. Согласно им, потребность в специалистах высшего уровня квалификации составляет 341 тыс. человек, отмечает Фарида Мирзабалаева. В эту категорию входят инженеры по гражданскому строительству (дефицит около 9 тыс. человек), врачи скорой медицинской помощи и парамедики (не хватает более 4 тыс. человек), специалисты по медицинскому уходу (более 2 тыс. человек), разработчики программного обеспечения (более 6 тыс. человек) и т. д.

    Потребность в специалистах среднего уровня квалификации составляет почти 160 тыс. человек. В эту категорию входят техники-электрики (дефицит почти 3,5 тыс. человек), техники-механики (почти 3 тыс. человек), мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности (6,2 тыс. человек), мастера (бригадиры) в строительстве (5 тыс. человек), фельдшеры-лаборанты медицинских и патологоанатомических лабораторий (около 4 тыс. человек), фармацевты (3 тыс. человек).

    Катастрофически не хватает среднего медицинского персонала по уходу – почти 29 тыс. человек, а также среднего медицинского персонала скорой помощи – более 10 тысяч.

    Также ощущается нехватка шеф-поваров (более 3 тыс. человек), поваров (более 15 тыс. человек), официантов, водителей, продавцов и т. д.

    «Необходимы комплексные решения: рост производительности труда, переориентация на восстановление и развитие среднего профессионального звена, четкая миграционная политика по отношению к трудовым мигрантам. Рост производительности труда возможен только на новой технологической платформе. Поэтому существенные инвестиции как в научно-исследовательские разработки, так и обновление основных фондов просто необходимы», – заключает Мирзабалаева.

    «На мой взгляд, только за счет трудовых мигрантов проблему решить не удастся. Нужен комплексный подход по переориентации трудовых резервов внутри страны. Обратите внимание, сколько в стране охранников не старше 45 лет, которые непонятно что и от кого охраняют», – считает Николай Переславский.

    Главное
    Напавший на губернатора Чибиса задержан и допрошен
    Подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске
    В Энгельсе сбили украинский беспилотник
    Япония запретила поставки в Россию 164 товаров, включая аккумуляторы
    Президента Аргентины пытался убить мужчина с мачете
    Трамп обвинил Байдена в употреблении кокаина
    Астероид пролетел пролетел в 30 тыс. километрах от Земли

    Что несет России отсутствие безработицы

    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

    Перейти в раздел

    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша выкидывает Украину с европейского рынка

    Ключевые для киевского режима переговоры о поставках украинского зерна через польскую границу, похоже, закончились крахом. Об этом свидетельствует не только возобновление протестов польских фермеров. Кто именно в польском правительстве стал инициатором этих протестов и почему перед нами признак краха всех перспектив экономической интеграции Украины и Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............