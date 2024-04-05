Что несет России отсутствие безработицы

Tекст: Ольга Самофалова

В России фактически нет безработицы, и в ближайшие года она нам не грозит, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Уровень безработицы снизился до рекордно низких значений – до 2,8%, благодаря действиям правительства, бизнеса, региона, профсоюзных объединений, добавил президент.

Это новый исторический рекорд по уровню безработицы с 1992 года. В прошлом году уровень безработицы впервые опустился ниже 3% и достиг 2,9% в октябре – тогда это тоже был исторический рекорд.

Для Испании, где безработица в феврале 2024 года достигла 11,5%, это пока недостижимый результат. Во Франции безработица в феврале достигла 7,4%, в Италии – 7,5%. В США в феврале безработица выросла до 3,9%, а число безработных – с 6 до 6,5 млн человек. В России, по данным Росстата, нетрудоустроенными в стране считают около 2,1 млн человек старше 15 лет. При этом на учете в службе занятости стоят примерно 500 тыс. человек, из них 300 тысяч – получают пособие.

Низкий уровень безработицы, с одной стороны, создает кадровый дефицит, а с другой – способствует росту реальных заработных плат в стране.

Так, реальные доходы продолжают расти второй год подряд. По данным Росстата, средняя зарплата с поправкой на инфляцию (то есть реальная зарплата) в январе 2024 года выросла на 8,5%. В декабре рост был тоже 8,5%. Средняя зарплата в январе 2024 года выросла на 16,6% по сравнению с январем 2023 года и составила 75 тыс. рублей. В прошлом году она увеличилась на 7,8% – до 73 тыс. рублей. Тогда как в 2022 году рост быть только 0,3%.

«Низкая безработица обычно свидетельствует о сложности с подбором кадров на рынке труда. За хорошего специалиста работодатель вынужден сегодня платить больше, порой даже больше реальной стоимости работника, чтобы заполучить его себе», – говорит Фарида Мирзабалаева, доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова.

«Дополнительным фактором роста заработных плат можно считать увеличение зарплат работникам бюджетных организаций с 1 января 2024 года на 4,5–9,8% в зависимости от сферы деятельности. Из-за этого коммерческим организациям тоже приходится повышать зарплаты в этих отраслях, чтобы конкурировать за рабочие кадры. Также влияет увеличение МРОТ с начала года на 18,5%, пенсий и других социальных выплат», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.



С другой стороны, в России наблюдается дефицит кадров, который, по словам президента, будет ощущаться еще несколько лет.

«У нас выбора большого нет – или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда»,

– заявил Владимир Путин.

«В первую очередь острый дефицит рабочих кадров сформировался на фоне высокой доли миграции и мобилизации трудоспособного населения в 2022 году. Во вторую очередь дефицит вызван расширением деловой активности в обрабатывающих отраслях на фоне форсирования процесса импортозамещения в стране и увеличения объемов производства в ВПК и смежных с ним отраслях. То есть при переходе многих предприятий на работу в две-четыре смены увеличился спрос на специалистов из этих отраслей», – говорит Чернов.

«Дефицит кадров сложился в результате ожидаемой демографической ямы, о которой предупреждали последние несколько лет, а также из-за низкой производительности труда», – считает Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS. По его ожиданиям, безработица останется на уровне 2,5-2,8% на протяжении еще как минимум двух лет, пока не подрастет поколение, рожденное в середине нулевых годов.

«Дефицит кадров наблюдается практически во всех сферах экономики, но самая, на мой взгляд, проблемная отрасль – это сельское хозяйство. Зарплаты ниже, чем в других отраслях, и отток из сельской местности будет только увеличиваться»,

– отмечает Переславский.

В конце прошлого года в Минсельхозе заявили, что дефицит рабочих кадров в сельском хозяйстве составляет 200 тыс. человек, и к 2030 году он вырастет еще на 30-50 тыс. человек. «При этом заработные платы в данной отрасли ниже средних по стране, из чего можно сделать вывод, что они будут расти более быстрыми темпами, чем в других отраслях», – говорит Чернов.

Потому что там, где наблюдается острый дефицит рабочих кадров, должны быстрее расти и зарплаты. «Помимо работников в обрабатывающих отраслях в дефиците также IT-специалисты, разработчики ПО, специалисты в сфере разработки и производства электроники», – указывает Чернов.

Самый большой прирост средних предлагаемых зарплат в первом квартале этого года произошел у работников склада, выяснили в «Авито Работа». В два раза выросли зарплаты у стикеровщиков (учет товаров) – с 29,9 до 60,8 тыс. рублей в месяц, а также у сортировщиков – с 52,5 до 101 тыс. рублей в месяц. Это свидетельствует о динамичной развитии складской логистики и электронной торговли. «Работодатели испытывают острый дефицит сотрудников и готовы привлекать кандидатов из других сфер и профессий более привлекательными заработными платами. В качестве дополнительной мотивации для привлечения соискателей многие компании используют возможность трудоустройства за один день, определяют комфортную частоту выплат заработной платы (еженедельно или ежедневно), а также готовы предоставить удобный для кандидата график работы или вовлекать временных работников на несколько смен», – комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работа» Александр Сампетов.

Росстат публикует полные данные по дефициту кадров только на 31 октября 2022 года. Согласно им, потребность в специалистах высшего уровня квалификации составляет 341 тыс. человек, отмечает Фарида Мирзабалаева. В эту категорию входят инженеры по гражданскому строительству (дефицит около 9 тыс. человек), врачи скорой медицинской помощи и парамедики (не хватает более 4 тыс. человек), специалисты по медицинскому уходу (более 2 тыс. человек), разработчики программного обеспечения (более 6 тыс. человек) и т. д.

Потребность в специалистах среднего уровня квалификации составляет почти 160 тыс. человек. В эту категорию входят техники-электрики (дефицит почти 3,5 тыс. человек), техники-механики (почти 3 тыс. человек), мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности (6,2 тыс. человек), мастера (бригадиры) в строительстве (5 тыс. человек), фельдшеры-лаборанты медицинских и патологоанатомических лабораторий (около 4 тыс. человек), фармацевты (3 тыс. человек).

Катастрофически не хватает среднего медицинского персонала по уходу – почти 29 тыс. человек, а также среднего медицинского персонала скорой помощи – более 10 тысяч.

Также ощущается нехватка шеф-поваров (более 3 тыс. человек), поваров (более 15 тыс. человек), официантов, водителей, продавцов и т. д.

«Необходимы комплексные решения: рост производительности труда, переориентация на восстановление и развитие среднего профессионального звена, четкая миграционная политика по отношению к трудовым мигрантам. Рост производительности труда возможен только на новой технологической платформе. Поэтому существенные инвестиции как в научно-исследовательские разработки, так и обновление основных фондов просто необходимы», – заключает Мирзабалаева.

«На мой взгляд, только за счет трудовых мигрантов проблему решить не удастся. Нужен комплексный подход по переориентации трудовых резервов внутри страны. Обратите внимание, сколько в стране охранников не старше 45 лет, которые непонятно что и от кого охраняют», – считает Николай Переславский.