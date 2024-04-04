Какими должны быть справедливые налоги в России

Tекст: Ольга Самофалова

В России все чаще звучат заявления о готовящихся налоговых изменениях, которые должны стать более справедливыми для российских граждан. Впервые об этом заявил президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию.

Теперь на это обратил внимание премьер-министр России Михаил Мишустин. «Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Учитывать уровень доходов граждан и компаний», – заявил глава правительства.

По его словам, российским властям предстоит продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого высокие доходы, и таким образом снизить нагрузку на семьи с детьми.

Депутаты уже начали разрабатывать собственные инициативы на эту тему. Так, на днях СРЗП внесла в Госдуму законопроект о налоге на роскошь. «Мы считаем, что если граждане РФ обладают недвижимостью стоимостью более 100 млн рублей, недостроенной недвижимостью – более 300 млн рублей, автомобилями – более 10 млн рублей и, допустим, водными или воздушными судами стоимостью более 30 млн рублей, с них будут брать налог на роскошь», – заявил лидер партии Сергей Миронов.

Как могут измениться налоги для россиян с точки зрения справедливости, пока не ясно. Конкретных цифр еще никто не приводит, пока идет процесс подготовки реформирования налоговой системы. Однако эксперты рассуждают, как именно можно изменить налоговое бремя, чтобы сделать его более справедливым.

Сейчас в России размер НДФЛ для всех граждан един – 13% вне зависимости от доходов, тогда как в большинстве стран мира – дифференцирован и напрямую зависит от доходов.

«Прогрессивная шкала действует в 151 стране мира: Китае, США, Бельгии, Великобритании, Германии, Израиле, Италии, Канаде и других.

Среднее значение диапазона налоговой ставки составляет 22%. В ряде стран с прогрессивной шкалой люди с низкими доходами платят ноль процентов»,

– говорит Юлия Гейнц, государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ им. Плеханова.

«Самая жесткая прогрессивная шкала налогообложения действует в скандинавских странах. В Швеции максимальная ставка подоходного налога установлена на уровне в 61,85%, в Дании – 55,8%, а в Норвегии – 38,7%. Предполагаем, что российские власти рассматривают зарубежный опыт, но ориентироваться скорее будут на США, где максимальная ставка подоходного налога установлена на уровне 37%», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Как может измениться налоговое бремя? «При доходах от определенной суммы в год, например, от 10 млн рублей в год (833 тыс. в месяц), НДФЛ будут выплачивать по ставке в 15%. Если доход физического лица будет превышать, скажем, 30 млн рублей в год (2,5 млн в месяц), то ставка НДФЛ будет еще выше, например, 20%», – рассуждает Чернов.

Кстати, первый шаг в этом направлении Россия сделала еще в 2021 году, когда был введен налог в 15% (вместо 13%) для доходов свыше 5 млн рублей в год, или 417 тыс. рублей в месяц.

С другой стороны, можно ожидать изменения и с другой стороны – для небогатых россиян. «Для малообеспеченных граждан НДФЛ, который сейчас составляет 13% от дохода, могут снизить при определенной сумме максимального дохода по итогам года или назначить дополнительные пособия для малообеспеченных семей с детьми», – не исключает Чернов.

Также могут быть увеличены налоговые вычеты за второго и третьего ребенка в семье, а также предоставлены налоговые вычеты за плановую диспансеризацию граждан и сдачи норм ГТО, отмечает Гейнц. «Желаемый эффект будет достигнут, если действовать аккуратно без резких увеличений ставок», – добавляет она.

«Увеличение налоговых вычетов для семей с детьми, а также введение налога на роскошь для владельцев дорогостоящего имущества могли бы стать шагами к снижению нагрузки на социально уязвимые слои населения.

Имплементация налоговых льгот для инвестиций в образование и здравоохранение тоже могла бы способствовать большей социальной защите», – считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

«Опыт многих западных стран показывает успешное применение прогрессивных налоговых систем, где ставка налога растет с увеличением дохода. Это не только способствует перераспределению богатства, но и обеспечивает дополнительное финансирование социальных программ. Особое внимание стоит уделить опыту таких стран, как Швеция и Дания, где высокие налоги сбалансированы социальным обеспечением, доступным образованием и здравоохранением», – замечает Кабаков.

Прогрессивная шкала налога, скорее всего, будет введена и на прибыль для компаний (юрлиц). «Ставка налога на прибыль будет уменьшаться для тех, кто вкладывает деньги в развитие бизнеса. Можно предположить, что льготы возможны для приоритетных отраслей экономики. Недавно также обсуждался законопроект о распространении налогового вычета по налогу на прибыль на вложения в инвестиционное товарищество», – говорит Гейнц.

Предложенный СРЗП законопроект о налоге на роскошь вполне может стать частью общего тренда на выравнивание налогового бремени.

«Введение налога на роскошь позволит заложить основу для справедливого перераспределения средств в России и снизить уровень социального расслоения в обществе. Но для сохранения справедливости необходимо понимать, какие объекты или товары будут подпадать под термин «роскошь». Сейчас разные социальные группы несут неодинаковое бремя снижения реальных располагаемых доходов и бремя инфляции, в связи с чем перераспределение богатства является необходимой мерой», – говорит Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России.

«Налог на роскошь действительно приближен к более справедливому распределению налогового бремени между богатыми и бедными. Мы рассматриваем его как дополнительную возможность изъять больше налоговых отчислений в бюджет России именно от наиболее обеспеченных слоев населения. Момент для введения налога на роскошь выбран подходящий, так как российский бюджет был исполнен с дефицитом в прошлом году и ожидается дефицит в ближайшие три года», – заключает Чернов.

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