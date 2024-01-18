Отечественных гигантов на Кипре заманили обратно на родину

Tекст: Ольга Самофалова

Крупные российские компании массово покидают Кипр, написала кипрская газета Phileleftheros. По данным газеты, о желании уйти заявило уже двузначное число компаний, и скоро по тому же пути пойдут и другие фирмы. Переезд они планируют в Россию, в Казахстан или другие дружественные страны.

В частности, уйти с Кипра планирует головная компания «Тинькофф Банка» TCS Group, застройщик «Группа Эталон», ретейлер Fix Price, маркетплейс Ozon, холдинговая компания «Европейского медицинского центра» United Medical Group, «Трансмашхолдинг» и Globaltrans.

Почему массовый исход с Кипра, излюбленного места российских компаний для оптимизации налогов, начался только сейчас, а не в 2022 и 2023 году? Почему некоторые компании бегут в Казахстан и другие нероссийские юрисдикции? И чем России удалось заманить к себе обратно российских гигантов?

Кипрская газета причиной такого «исхода» называет политику властей Кипра, которые начали мешать обходить западные стороны. Президент республики Никос Христодулидис заявил, что борьба с уклонением от санкций – это возможность для Кипра укрепить свой престиж в качестве надежного делового и финансового центра.

В конце прошлого года неофициально сообщалось, что кипрские банки получили распоряжение прекратить все операции в рублях. А весной прошлого года власти Кипра начали расследование в отношении ряда компаний, которые были уличены в сокрытии активов олигархов, попавших под санкции США.

«Зависимость кипрской экономики от Запада очевидна и не дает местным властям действовать только в рамках своих интересов»,

– говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

С другой стороны, Россия создала привлекательные условия для возвращения крупных фирм в ее юрисдикцию.

«Российские компании, вернувшись с Кипра в Россию, могут получить довольно существенные налоговые послабления на территориях специальных административных районов, включая в том числе исключение из налогооблагаемой базы доходов в виде акций или долей экономически значимых организаций. Аналогично льгота будет применяться и в отношении НДФЛ. Привлечение российского бизнеса на внутренний национальный рынок должно напрямую сказаться на дополнительном экономическом росте страны», – считает Новикова.

При этом, так как в России появится больше крупных налогоплательщиков, стоит ожидать дальнейшего роста доходов бюджета страны благодаря росту собираемости налогов.

Россия, в частности, стимулирует возвращение компаний с помощью принятого закона, который позволяет российским бенефициарам экономически значимых организаций через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из «недружественных» юрисдикций с долей владения не менее 50%. Кроме того, на 2024 год продлили нормы, когда физлица могут не платить НДФЛ при получении имущества контролируемой компании.

Почему же некоторые компании уходят с Кипра все-таки не в Россию?

«Выбор Казахстана может быть связан с желанием сохранить иностранных инвесторов. Для иностранных инвесторов перерегистрация в Россию не имеет смысла из-за ограничений на движение капитала. Но в случае перерегистрации в Казахстане иностранные инвесторы даже смогут получать дивиденды»,

– отмечают в аналитическом управлении ФГ «Финам».

Например, для грузового железнодорожного оператора Globaltrans и застройщика «Эталон» переезд с Кипра – это шаг к восстановлению дивидендных выплат. В Globaltrans еще в августе решили переехать в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market. «Сейчас дивидендные выплаты компании приостановлены, но менеджмент компании рассматривает перерегистрацию как первый шаг к выплатам дивидендов. Эта новость позитивно воспринялась рынком: бумаги Globaltrans показали доходность выше индекса Мосбиржи, увеличившись в цене на 30% с середины 2023 года», – отмечают аналитики ФК «Финам».

А девелопер «Эталон» принял решение поменять юридический адрес с Кипра на остров Октябрьский в Калининградской области к сентябрю 2024 года. «Эта стратегическая релокация рассматривается как шаг навстречу снятию инфраструктурных преград и риск-факторов и может способствовать возобновлению дивидендных выплат, а также положительно отразится на инвестиционных перспективах компании», – отмечают в «Финаме».

В начале этой недели акционеры TCS Group – это головная компания финансовой группы, в которую входит «Тинькофф Банк», – также приняли решение о переезде и этим сразу подняли стоимость своих бумаг. Компания перерегистрируется в САР на острове Русский, а ее название поменяется на МКПАО «ТКС холдинг» буквально в течение первого квартала этого года. «На наш взгляд, «переезд» связан не с каким-то «запугиванием» кипрских властей, а, скорее, с тем, что это облегчит руководству принятие решений по российским активам, а также устранит потенциальные риски, связанные со статусом депозитарных расписок группы. Кроме того, смена регистрации может позволить TCS Group возобновить выплату дивидендов. Краткосрочным риском, конечно, выступает навес продаж бумаг TCS Group после завершения процедуры «переезда», однако в долгосрочной позитиве этот шаг все же позитивен для компании и ее акционеров», – отмечают аналитики ФК «Финам».