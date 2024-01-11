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    11 января 2024, 22:45

    За счет чего российская экономика будет расти в 2024 году

    За счет чего российская экономика будет расти в 2024 году
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российская экономика в 2023 году справилась с такими внешними вызовами, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире. В новом году на первый план выйдет решение внутренних экономических проблем. Удастся ли России победить инфляцию и нарастить доходы бюджета? Экономисты делают по этому поводу ряд прогнозов.

    Во второй половине ушедшего года избежать перегрева экономики России не удалось (ВВП рос выше 5%), однако усилия ЦБ и правительства с запозданием, но отразятся на ВВП. «Уже в первом квартале 2024 года рост экономики резко замедлится с высокой базы 2023 года из-за монетарного ужесточения (с учетом повышения ставки до 16% в декабре) и сокращения фискального импульса», – считают аналитики «БКС Мир инвестиций». К примеру, ВЭБ прогнозирует рост ВВП в размере 1,1% в 2024 году против 3,5% в 2023 году.

    «Однако с точки зрения вектора российской экономики 2024 год будет не хуже, чем предыдущий. Экономический рост сохранится. Продолжится рост реальных доходов населения. Инфляция будет снижаться: если в 2022 году она была 11,8%, то в 2023 году опустилась до 7,5%, а в 2024 году ЦБ ожидает инфляцию в 4-4,5%», – говорит Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

    «Основной экономический рост в 2024 году, предположительно, будет связан с активной инвестиционной политикой правительства России. Иностранные инвестиции ушли в небытие вместе с иностранными инвесторами. Государство же вкладывается в долгосрочные проекты, имеющие длительный и масштабный эффект – транспортная инфраструктура, региональные промышленные кластеры, производство инновационных продуктов. Существенное внимание уделяется улучшению социальной инфраструктуры и созданию более привлекательных условий для жизни и работы в регионах, особенно в Сибири, где расположены многие крупные производства», – отмечает Михаил Гордиенко, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова.

    «В 2024 году продолжится рост обрабатывающей промышленности, основанный прежде всего на высоких уровнях расходов бюджета на поддержку СВО. Затормозится строительство, потому что государство принимает разумные меры для того, чтобы не допускать роста «пузыря» на рынке недвижимости. Сельское хозяйство останется источником роста.

    Еще одним драйвером роста останется спрос со стороны населения – из бюджета продолжат идти большие социальные выплаты. При этом в следующем году сложнее будет стимулировать различные сферы экономики за счет бюджета, так как бюджетные расходы на экономику заметно сократились. Во многом рост будет зависеть от того, как поведут себя частные инвесторы», – говорит Александр Абрамов из РАНХиГС.

    Гордиенко выделяет еще три сферы, которые будут помогать российской экономике в 2024 году. «Рост российской экономики будет опираться, во-первых, на традиционные добывающие и обрабатывающие отрасли. Во-вторых, на транспортно-логистическую инфраструктуру – завершение и ввод в эксплуатацию крупных инфраструктурных проектов типа М-12. В-третьих, на импортозамещение, скорость которого будет зависеть от изменения рынка и инвестиционной активности за счет применения особых экономических зон, индивидуальных программ развития регионов, инфраструктурных бюджетных кредитов и новых соглашений государственно-частного партнерства», – рассуждает Михаил Гордиенко.

    На фоне снижения темпов роста экономики и инфляции эксперты ждут снижения и ключевой ставки ЦБ, однако вряд ли это случится сразу. Аналитики «БКС Мир инвестиций» ждут сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в первом квартале 2024 года, но к концу года снижение до 10%. Инфляция, по их оценкам, замедлится до 5% год к году.

    От рубля эксперты ждут в первую очередь большей стабильности. «Я ожидаю, что среднегодовой курс сохранится на уровне 95 рублей за доллар», – говорит Абрамов. В «БКС Мир инвестиций» ждут 86,6 за доллар (средний курс рубля в 2024 году), что несколько хуже уровня 2023 года, но волатильность значительно снизится. Дополнительную поддержку рублю окажет обязательная продажа валютной выручки, полагают аналитики.

    В российском бюджете на 2024 год резко увеличены как расходы (на 20%), так и доходы (на 22%) по сравнению с 2023 годом.

    Если повышение расходов бюджета у экспертов не вызывает сомнений, то собрать на 22% больше доходов – это серьезный вызов.

    То, насколько Минфину удастся сбалансировать бюджет, во многом будет определять финансовую стабильность российской экономики, говорит Александр Абрамов. Исполнение бюджета в «БКС Мир инвестиций» считают значительным риском 2024 года.

    Что касается расходов, то приоритет отдается развитию гражданской промышленности, включая авиастроение и автопром, а также созданию отрасли микроэлектроники и развитию беспилотных технологий и искусственного интеллекта, отмечает Гордиенко.

    Но главный вопрос: как власти планируют увеличить доходы? Учитывая рост расходов и доходов, дефицит бюджета в целом планируется даже сократить до 0,9% (против 1,1% в прошлом году). При этом власти не планируют тратить средства Фонда национального благосостояния на закрытие бюджета, но хотят больше занять на внутреннем рынке – 2,6 трлн рублей против 1,8 трлн рублей в прошлом году.

    Кроме того, планируется собрать больше налогов и не исключено появление новых долговых обязательств. «Минфин ожидает роста собираемости по оборотным налогам – налоги на прибыль и личный доход, НДС, доля которых в ВВП вырастет. Также прогнозируется резкое увеличение нефтегазовых доходов, которое может не реализоваться, если цены снизятся, а рубль укрепится», – отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».

    Такой бюджет предполагает рост разовых сборов, часть из которых известная (доходы от новых пошлин на экспорт, отложенные платежи в соцфонд), но порядка 0,9 трлн рублей Минфин планирует собрать из пока не указанных источников, указывают аналитики «БКС Мир инвестиций». Поэтому они ждут новых единоразовых налоговых сборов, например, за счет коррекции ставок нефтегазовых налогов для отдельных компаний или повышенных дивидендных выплат от госкомпаний.

    В 2024 году есть риск снижения добычи и экспорта углеводородов за счет ограничения доступа на глобальный рынок, зеленой повестки и снижения общего потребления, что может привести к сокращению нефтегазовых доходов бюджета,

    отмечает Гордиенко. Высоких цен на нефть в следующем году может и не быть.

    Сохраняются риски геополитического напряжения и санкционного противостояния. Запад может ввести новые санкции, а также усилить контроль за уже введенными. «Это может сильно исказить внешнеторговый баланс: из-за снижения потолка нефтяных цен и новых эмбарго на российский экспорт доходы от экспорта могут сократиться, а импорт – упасть, если приграничные дружественные страны ужесточат контроль за реэкспортными операциями», – отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». Среди внутренних рисков они выделяют потенциальное усиление политической турбулентности в преддверии выборов, а также обострение украинского конфликта.

    Впрочем, экономика России накопила большой опыт противостояния рискам, поэтому «черные лебеди» в 2024 году могут быть вызваны скорее внутренними факторами, чем внешними, считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    У Центробанка России разработаны разные сценарии развития ситуации. Самый экстремальный сценарий предполагает резкое сокращение счета текущих операций, ослабление рубля и высокую инфляцию, которую регулятор будет сдерживать еще более высокой ключевой ставкой. В рисковом сценарии экономика страны может уйти в рецессию продолжительностью до двух лет, отмечает Беленькая. Впрочем, такой вариант рассматривается как маловероятный.

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