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    17 декабря 2023, 10:30

    Банк России спасает экономику от перегрева

    Повышение ставки потребовалось из-за более быстрых темпов роста российской экономики

    Банк России спасает экономику от перегрева
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны?

    ЦБ России поднял ставку на 1% до 16% за заседании в пятницу. Это соответствует ожиданиям рынка. По словам Эльвиры Набиуллиной, регулятор предметно обсуждал сохранение ставки на прежнем уровне или повышение на 1%, повышения на 2% в повестке не было.

    Главная причина повышения ставки, конечно, борьба с инфляцией, которая преподносит сюрпризы. С одной стороны, в октябре и ноябре цены выросли на 10% в годовом выражении с поправкой на сезонность. И это меньше, чем инфляция в 12,2% в третьем квартале года.

    Тем не менее, ЦБ не меняет своих прогнозов по инфляции в 7-7,5%. Причем, Набиуллина ожидает ближе к 7,5%. Задача на 2024 году – вернуть годовую инфляцию в район 4-4,5%.

    Проблема заключается в том, что российская экономика растет быстрее, чем ожидал регулятор. В октябрьском прогнозе ЦБ предполагал рост ВВП на 2,2-2,7%, а теперь понятно, что рост экономики превысит 3% по итогам года.

    Парадокс в том, что столь положительный момент на фоне санкций, которому так сильно удивлены на Западе, создает предпосылки для разгона инфляции.

    Потому что для этого  роста экономика задействует ресурсы на полную мощность, в итоге рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения, и как следствие цены растут.

    В ЦБ считают, что длительная работа нашей экономики на пределе возможностей грозит еще большей инфляцией, которая будет съедать доходы россиян, и потребует еще более высокой ключевой ставки. Все это может закончиться рецессией и разрушением финансовой стабильности. Поэтому регулятор намерен повышением ставки снизить риски развития такого сценария.

    «Среди других аргументов в пользу повышения ставки назывались высокие темпы роста кредитования, повышение инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий, а также более явное сокращение экспорта, чем импорта», - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Главный вопрос, который обсуждают экономисты, закончит ли на этом повышение ставки регулятор, и когда ждать ее снижения.

    Набиуллина заявила, что Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, но ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется, пока ЦБ РФ не увидит устойчивой тенденции на замедление инфляции.

    «На этот раз ни в релизе, ни на пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной не говорилось о готовности вновь повысить ставку, но несколько раз уделялось внимание тому, что для устойчивого возвращения инфляции к цели в 2024 году потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», - отмечает Ольга Беленькая.

    «Мы полагаем, что

    в случае замедления темпов инфляции и кредитования в отсутствие новых шоков Банк России может начать снижение ставки в первом полугодии 2024 года, оценка ставки на конец следующего года – 10-11%.

    Если снижение текущих темпов инфляции будет идти медленно, ключевая ставка может оставаться на текущем уровне до середины года или даже дольше», - прогнозирует собеседница.

    «Максимальный размер ключевой ставки с высокой степенью вероятности составит 16-17% годовых. Тем не менее, возможны всплески ценового роста в отдельных сегментах товаров и услуг, которые потребуют более высокого уровня ключевой ставки. Вероятно, ЦБ РФ перейдет к началу смягчения денежно-кредитной политики только во втором полугодии 2024 года. Это должно сопровождаться замедлением роста цен и инфляционных ожиданий», - считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    «Пик ДКП (денежно-кредитной политики) пройден, а в середине 2024 года ставка может быть уже ниже текущей», - оценивает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    В Банке России уверены, что если бы повышения ключевой ставки не было, то Россию ждала бы не только более высокая инфляция, но и более слабый рубль. Как повышение ставки скажется и на российской валюте?

    «Рубль последние два месяца ощущал положительное влияние возросшей ключевой ставки через сдавливание кредитной активности, включая покупки инвалют под импорт, а также за счет смещения интереса в пользу рублевых инструментов с высокой доходностью. Конечно, фактор ЦБ работал в тандеме с нормативами репатриации валютной выручки экспортеров, что увеличили общее предложение инвалют на рынке. В итоге рубль ожидаемо стабилизировался, ориентир с прошлого заседания ЦБ ниже 90 за доллар полностью оправдался, и со своего пика октябрьского ослабления рубль восстановился более 10%, а в моменте потери инвалют доходили до 15%», - отмечает Зельцер.

    Так как жесткость ЦБ надолго, то в ближайшие месяцы не стоит ожидать обширных волн девальвации, а скачки рубля стоит относить к обычной биржевой волатильности,

    считает эксперт. «Область 90 рублей за доллар приемлема и покупателям, и продавцам валюты из реального сектора экономики, и позволяет сводить бюджет на будущий год», - добавляет Зельцер.

    Традиционно ставки по вкладам и по кредитам следуют за курсом ключевой ставки ЦБ, и тоже дорожают. Хранить деньги во вкладах становится выгоднее, а брать кредиты, наоборот, менее выгодно. «При текущей максимальной ставке вкладов в топ-10 банков чуть выше 14%, есть вероятность еще небольшого повышения, но в середине 2024 года доходности во вкладах могут уже снизиться, повторяя за траекторией ставки ЦБ. Поэтому краткосрочные депозиты сейчас наиболее привлекательны, а вот от кредитов, если в них нет острой необходимости, пока лучше воздержаться», - рекомендует Зельцер.

    «Влияние решения ЦБ на ставки ипотечного рынка и в целом на рынок жилой недвижимости должно быть минимальным, поскольку программы льготной ипотеки действуют до 1 июля 2024 года. А рынок корпоративного кредитования, вероятно, ускорит переход на займы с плавающей процентной ставкой», - замечает Евстифеев.

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