Россия выходит из-под финансовых тисков Запада

Создается независимая от США и ЕС система расчетов с зарубежными партнерами России

Не сумев сломить российскую экономику, Запад пытается с помощью так называемых вторичных санкций разорить торговых партнеров России. А помогает этому вся финансовая инфраструктура, построенная для отслеживания любых сделок в долларах и евро в глобальном масштабе. Независимая от США расчетная система на пользу России и ее союзникам уже фактически создана – она вполне способна заменить SWIFT.

Против России сейчас действуют торговые санкции США, Евросоюза и Великобритании, вводящие ограничения как на экспорт, так и на импорт примерно по 19 тыс. товарных позиций. Это широкий спектр оборудования, товары двойного назначения и оружие. Введены ограничения на экспорт в Россию предметов роскоши и ряда потребительских товаров. Свои санкционные списки есть у Швейцарии, Японии, Австралии, Канады и ряда других стран.



Россия ответила на это организацией «параллельного импорта». Привычные потребительские товары и необходимые для промышленного производства комплектующие продолжают закупаться, но через посредников из третьих стран.

Еще в феврале 2023 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал доклад с анализом торговли ЕС со странами СНГ. В этом докладе утверждается, что в мае–июле 2022 года по сравнению со средними значениями аналогичных периодов доковидных 2017–2019 годов экспорт из ЕС в Россию сократился на 56%, а в Белоруссию – на 39%. При этом на 84% вырос экспорт в Киргизию, на 72% – в Армению, на 21% – в Таджикистан, на 19% – в Грузию, на 14% – в Казахстан. В ЕБРР считают, что большая часть роста приходится на обход антироссийских санкций.

Турецкий экспорт в Россию вырос по итогам 2022 года на 84%. При этом в январе 2023 года он оказался выше январских значений 2022 года в 2,5 раза и, по предварительным данным, в первой половине 2023 года рост продолжился. Отслеживать все эти транзакции Западу позволяет глобальная финансовая инфраструктура – например, система SWIFT, а также тот факт, что платежи в долларах и евро совершенно прозрачны для центральных банков соответствующих стран. По сути, такую схему расчета можно назвать финансовыми тисками, с помощью которых можно ограничивать торговлю России – или любой другой страны.

Варианты противодействия вторичным санкциям

И эти тиски начали сжиматься еще сильнее. На Западе приступили к введению вторичных санкций – то есть стали преследовать конкретные компании, ведущие за рубежом дела с российскими партнерами. За первое полугодие 2023 года в отношении компаний из третьих стран в рамках обеспечения действенности антироссийских запретов США, ЕС и Великобритания ввели более 130 санкций. Это компании из 37 стран: Кипра, Китая, Ирана, ОАЭ, Великобритании и других. Угроза вторичных санкций подействовала на небольшие страны, боящиеся последствий для своих экономик возможного неудовольствия Запада. А также – на крупные компании стран, уверенных в себе (например, Китая). Просто эти компании зарабатывали большие деньги в США или Европе и не хотели рисковать своими доходами ради сохранения контактов с Россией.

В сентябре 2022 года глава ВТБ Андрей Костин предложил подумать о создании специальных финансовых структур в странах-партнерах, через которые можно совершать транзакции в национальных валютах. Позднее, в декабре 2022 года, на заседании рабочей группы РСПП по совершенствованию валютного регулирования и механизмов международных расчетов обсуждались различные способы обеспечения трансграничных расчетов.

Полный перечень предложений не был освещен в прессе по понятным причинам. Однако известно, что в качестве вариантов расчетов с зарубежными партнерами обсуждались в том числе возможности применения цифровых прав, прежде всего токенизированного золота, а также физического золота.

Известно также, что на совещании сравнивали возможности китайской системы Equitable Alliance Speedy Transactions (EAST) и созданной в СПбГУ децентрализованной системы межбанковских сообщений DCMS/ДСМС. Было принято решение о необходимости создания специальной финансовой платформы для расчетов с партнерами из других стран в определенных валютах и объемах. Платформа в конфиденциальном и безопасном режиме позволит сводить компании и банки для дальнейшего взаимодействия.

Расчетная система без влияния США

К июлю 2023 года развитие ситуации с расчетами между странами, все более обнажающийся кризис мировой долларовой финансовой системы способствовали формированию понимания общности интересов стран, не входящих в «золотой миллиард». Глава ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России поставил вопрос о необходимости создания новой системы международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка для стран Глобального Юга (куда, тем не менее, будет относиться и Россия).

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«Во многих странах уже есть свои национальные системы – в России, Китае, Индии. Нам нужно усилие, чтобы эти системы сопрячь, объединить, выработать единые принципы и подходы, – пояснил Андрей Костин. – И это, думаю, задача относительно простая, она может быть решена в ближайшем будущем». Сопряжение национальных платежных систем Костин видит через использование технологии blockchain (блокчейн), что позволит заменить прямые корреспондентские отношения, преимущественно через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками.

Например, созданная в СПбГУ система ДСМС (децентрализованная система межбанковских сообщений) позволит полностью заменить ранее используемую глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT. ДСМС основана на технологии блокчейн и не имеет единого оператора, который может принудительно отключить участника или каким-либо образом изменить данные.

«То есть у системы просто нет одного центра и «пульта управления», все пользователи имеют доступ к необходимой информации и могут обмениваться банковскими сообщениями без ограничений, которые есть у SWIFT», – пояснил директор Центра технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Шишмаков. Система уже создана и ее можно применять.

По словам главы управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрея Лисицына, ДСМС имеет «важную особенность – возможность создать конфиденциальный и безопасный контур взаимодействия не только между финансовыми институтами, но также промышленными предприятиями и группами компаний».

Придание независимости финансовым рынкам стран «Глобального Юга»

Независимая от США расчетная система – это только первый шаг. Современная финансовая система в равной мере должна обеспечивать движение товаров (и оплату за них) и движение капитала. До сих пор открытие финансовых рынков развивающихся стран означало в первую очередь их открытие для западного капитала. Собственные инвесторы стран Глобального Юга вкладывались в финансовые активы з рубежом через финансовую инфраструктуру, находящуюся под контролем Коллективного Запада.

Блокирование в европейских и американских депозитариях активов, принадлежащих российским инвесторам сделало наглядным все риски такого положения вещей.

Поэтому в повестку дня встает создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба – в первую очередь, для стран БРИКС, арабских государств, других крупных экономики глобального Юга. «Мы считаем, что центром базирования, новым центром финансового депозитария могут быть страны Персидского залива», – сказал Финансового конгресса Банка России Андрей Костин.

Этот депозитарий может стать альтернативой Euroclear/ClearStream (одной из главных в Европе клиринговых палат). Для этого он должен быть наднациональным, а его учредителем может выступить специальный региональный фонд, созданный, например, государствами Ближнего Востока/БРИКС/других заинтересованными странами глобального Юга. Правила его работы определит отдельное международное соглашение, а базовыми расчетными валютами станут «мягкие» валюты ведущих государств – учредителей депозитария.

Для России появление такого депозитария, связанного работающим «мостом» с российским Национальным расчетным депозитарием, будет стимулировать восстановление активности на финансовом рынке, положительно повлияет на интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам. Одновременно российские инвесторы получат доступ к бумагам стран – участниц этого международного депозитарного расчетного хаба. То есть появится реальная возможности вложиться, например, в акции Saudi Aramco без риска, что эти бумаги будут заблокированы. А российские компании с амбициозными инвестпроектами смогут привлекать средства инвесторов из арабских стран или Китая.