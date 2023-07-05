Юань набирает обороты против доллара

Индия начала покупать нефть за юани

Сделан еще один практический шаг в расширении торговли в нацвалютах. Индия начала закупать российскую нефть в юанях. Китайский лидер призвал ШОС увеличивать долю национальных валют при торговле. И в авангарде этого тренда, идущего по всему миру, стоит Россия. Почему вместо доллара страны выбирают именно юань?

Нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation в июне стала первым государственным предприятием, оплатившим сырье китайской валютой. По меньшей мере два из трех частных НПЗ Индии также перешли с доллара на юани. Причина проста – индийские заводы отказываются от доллара США из-за препятствий, чинимых банками.

Россия в целом активно расширяет применение национальных валют. Уже более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях, а доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40%. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на саммите ШОС. По его словам, в прошлом году Россия нарастила объем торговли с партнерами из ШОС больше, чем на треть (на 37%) – до рекордных 263 млрд долларов. А за январь – апрель этого года объем торговли вырос еще на 35%.

На заседании ШОС Си Цзиньпин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества увеличить долю национальных валют в торговых расчетах. По его словам, страны ШОС должны противостоять односторонним экономическим санкциям.

Россия принимает самое активное участие в реализации дорожной карты ШОС о переходе на национальные валюты во взаимной торговле, одобренной на предыдущем саммите в Самарканде. «Такую работу важно продолжать, принимать скоординированные меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию необходимой платежной инфраструктуры, созданию независимой финансовой системы. Дальнейшему укреплению региональной интеграции несомненно поспособствует воплощение в жизнь стратегии экономического развития ШОС до 2030 года», – подчеркнул Путин.

Именно западным санкциям нужно сказать спасибо за то, что Россия оказалась в авангарде этого движения – по сути, запустила этот тренд отказа от доллара и перехода на нацвалюты в торговле.

«В мире идет лавинообразный процесс дедолларизации в торговле. Переход Индии с доллара на юани лишний раз доказывает серьезность этого тренда в глобальной экономике. Индийская экономика по прогнозам экономистов уже к 2030 году может стать третьей в мире, а еще через пять лет конкурировать с китайской экономикой.

Более того, западный блок стран в полной мере рассчитывал на индийский рынок взамен китайского с целью продвижения своей продукции. Но со временем Европе и США придется думать о закупке тех же юаней для торговых операций с Индией и другими странами ШОС», – считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

«Переход Индии на расчеты за российскую нефть в юанях – важный, я бы сказал, даже ключевой фактор развития рынков. Возможно, он станет началом конца доллара. Дело в том, что страны БРИКС уже некоторое время обсуждают создание собственной валюты. На фоне слабеющей экономики ЕС и в свете тяжелейшего банковского кризиса в США основные валюты теряют свою привлекательность. Опять же, рассчитываться в них с Россией – затруднительно, что тормозит развитие экономики макрорегиона», – говорит Федор Сидоров, основатель Школы практического инвестирования.

Изначально Россия и Индия пытались вести взаиморасчеты в рублях и рупиях, однако курс рупий нестабильный, и это тормозило процесс. Юань, судя по всему, стал тем компромиссом, который устраивает обе стороны. Почему именно юань? «Конечно, хотелось бы, чтобы роль российского рубля также возрастала в торговых сделках стран ШОС, но российская экономика занимает лишь 3% мировой экономики, что недостаточно для обслуживания, по сути, больше половины глобальной экономики. Однако налаживание двусторонней связи оплаты торговых операций со странами БРИКС поможет усилить роль рубля как в национальной, так и мировой экономике в целом», – говорит Новикова.

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То, что именно юань претендует занять место доллара – вполне логично. «Экономика Китая – наиболее сильная в макрорегионе, а потому уж если и переходить на что-то с доллара и евро, то на китайскую валюту. В свете всех событий, полагаю, юань будет крепнуть. И он вполне даже может стать новой мировой валютой», – считает Сидоров.

Важный момент в том, что России теперь нужно больше юаней, так как взаимная торговля с Китаем растет бешеными темпами, и мы все больше импортируем китайских товаров за юани. В прошлом году двусторонняя торговля между Россией и КНР достигла рекордных 185 млрд долларов. При этом российские компании оплачивали китайские товары в основном юанями. В России начали активно торговать юанями на Московской бирже. В мае 2023 года объем торгов юанем с поставкой «завтра» и «сегодня» составил почти 2,5 трлн рублей, и объем растет. Для понимания: еще в январе 2022 года доля юаня в объеме валютных торгов составляла менее 1%, а теперь она выросла почти до 41%. Уже сейчас банки стали предлагать вклады в китайской валюте, а на Мосбирже прошло несколько выпусков облигаций российских компаний, номинированных в юанях. Дальше эти финансовые инструменты будут только набирать обороты. Другие страны выбирают юань вместо доллара по той же причине. Они тоже закупают китайские товары.

«Юань подходит больше, так как после продажи продукции за юань, этой валютой можно оплачивать экспорт товаров из Китая без дополнительной конвертации. Именно в Китае большинство стран ШОС закупает больше всего товаров. При этом китайскими юанями можно также оплачивать товары в ряде стран Ближнего Востока, где тоже принимают китайскую валюту, которую они потом, опять же, тратят на закупку китайских товаров», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Дополнительным плюсом стало то, что в Китае работает собственная система трансграничных платежей CIPS, добавляет эксперт.

Желающих уйти от доллара становится все больше и больше. «Даже внутри ЕС зреет недовольство. Сербия, например, ранее высказывала готовность платить за российскую нефть рублями, лишь бы поставки не задерживались. Бразилия и еще ряд стран Южной Америки также запустили процесс дедолларизации. Все это вместе, несомненно, ударит по престижу североамериканской валюты», – говорит Сидоров.

В марте Бразилия и Китай заключили договор о переходе в двусторонней торговле на реалы и юани и отказе от доллара. ОАЭ и Индия договариваются использовать рупии для торговли ненефтяными товарами. Даже Саудовская Аравия, которая 48 лет назад помогла США подсадить нефтяную торговлю на доллар, заявила, что готова отказаться от монополии доллара в торговле.

«Следующими после Индии могут стать некоторые страны Ближнего Востока и АТР, а далее создание валюты стран БРИКС, обеспеченной золотом, приведет к падению взаиморасчетов в долларах в странах Африки и Латинской Америки. Хотя это небыстрый процесс»,

– говорит Чернов.

Юань, конечно, тоже имеет свои минусы. Во-первых, валютный курс китайского юаня регулирует государство, что делает юань не совсем свободно конвертируемой валютой. Во-вторых, сырье на мировых рынках котируется в долларах, а это значит, что при оплате в юанях идет конвертация национальной валюты через кросс-курс юаня к доллару, из-за чего она имеет двойной спрэд (это разница в покупке и продаже валюты), объясняет Чернов. Поэтому юань может стать переходной валютой в борьбе с долларом. Потому что БРИКС планирует выпустить свою валюту, которая будет обеспечена золотом.

«Валюта стран БРИКС, обеспеченная золотом, может в корне изменить ситуацию. Пока цены на мировых товарно-сырьевых рынках остаются в долларах, мировой спрос на них останется высоким. Но если со временем страны БРИКС перейдут на оплату в своей валюте, то они смогут резко сократить объемы использования доллара», – заключает Чернов.