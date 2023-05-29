Взгляд
29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:50  |  vz.ru
Разделы

Что ждет ажиотажный спрос на естественного конкурента доллара

Мир накрыла новая золотая лихорадка DPA/TASS
В мире начинается новая золотая лихорадка. Драгоценный металл продолжают активно скупать не только мировые центробанки, но и частные лица. Цены держатся вблизи исторического максимума. Многие ждут нового исторического рекорда. Почему такой ажиотаж вокруг золота и как долго он продлится? Подробности...
Перейти в раздел…

Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
Перейти в раздел…

На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
Подробности...

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
Подробности...

В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
  • Хотелось бы теплее

  • Хотелось бы холоднее

  • Пусть остается как есть
Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

  • 6 дней

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве
    Путин разрешил проведение выборов при военном положении Губернатор Гладков предложил решение проблемы с обстрелами Белгородской области В Молдавии решили создать центр информационного противодействия России Китайская UnionPay обошла американскую Visa на рынке дебетовых карт
    У Белогоровки в ЛНР попали в плен 23 украинских десантника Москва раскритиковала нелепые попытки оправдать сенатора США Грэма Силы НАТО оцепили административные здания на севере Косова и Метохии В Киеве переделали мемориальную доску русского писателя Булгакова
    Российские войска пресекли попытку ВСУ зайти в село Лобковое в Запорожской области Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении Токаев заявил об отсутствии у Казахстана необходимости вступать в Союзное государство В Минобрнауки отреагировали на скандальные заявления доцента СПбГУ о спецоперации

    «откровенная русофобия»


    В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева

    исторический регион


    Румыния осудила президента Венгрии из-за слов о Трансильвании

    «стесняться не надо»


    Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг пользователей интернета

    Видео

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    главком ВСУ


    «Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

    падение экономики


    Германия реализовала план Маршалла наоборот

    отпор врагу


    Российская тероборона готова взять в руки оружие

    желание вернуться


    Максим Соколов: «Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

    противостоянии с Россией


    Глеб Простаков: Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

    только победа


    Геворг Мирзаян: Экзистенциальная война не терпит заморозок

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Что ждет ажиотажный спрос на естественного конкурента доллара

    Ажиотажный спрос на золото вполне объясним
    Мир накрыла новая золотая лихорадка
    		  
    29 мая 2023, 13:42
    Фото: DPA/TASS
    Текст: Ольга Самофалова

    В мире начинается новая золотая лихорадка. Драгоценный металл продолжают активно скупать не только мировые центробанки, но и частные лица. Цены держатся вблизи исторического максимума. Многие ждут нового исторического рекорда. Почему такой ажиотаж вокруг золота и как долго он продлится?

    С конца марта золото держится вблизи номинального исторического максимума в 2072 доллара за тройскую унцию. В мире заговорили о новой золотой лихорадке. Золото продолжают скупать как частные инвесторы, так и мировые центробанки. В 2022 году центральные банки купили 1079 тонн слитков – самый большой показатель с начала учета в 1950 году. В первом квартале 2023 года – еще 228 тонн металла. Запасы продолжают пополняться. В этом году многие спекулянты застыли в ожидании нового ценового рекорда, указывает FT.

    Золотая лихорадка не обходит и Россию. Причем спрос вырос именно со стороны частных покупателей монет и слитков. «В прошлом году Россия отменила НДС на слитки, и частники купили более 75 тонн золота в слитках и монетах. Это рекорд за все время существования любой России – хоть царской, хоть советской, хоть новейшей. Такого никогда не было», – говорит Вязовский.

    Налоговые послабления, конечно, сыграли свою мотивационную роль. И спрос на металл был поддержан дедолларизацией российской экономики.

    «Когда возникает паника, народ бежит забирать деньги из банков и вкладывать их в валюту. А сейчас из-за санкций запретили ввозить доллары и евро. И власти предложили нормальную альтернативу.

    Слитки уже разрешили продавать не только банкам, но также Гознаку и аффинажным заводам (очищают металлы от примесей). Надеемся, что еще юрлицам разрешат продавать золото, тогда спрос будет еще выше, да и цена будет более приемлемая», – говорит собеседник.

    Данные резервов российского Центрального банка засекречены, поэтому не ясно, покупает он или продает золото. Но Вязовский предполагает, что уровень золота в резервах остался на прежнем уровне – 2300 тонн.

    А вот центробанки других стран в прошлом году действительно сильно нарастили скупку золота.  

    «В прошлом году Китай скупал много золота и продолжает это делать в этом году. Потому что Пекин сейчас продает казначейские облигации правительства США. У КНР осталось уже менее 1 трлн долларов во владении. Пекин видит, что случилось с российскими резервами, и начинает себя подстраховывать. Гособлигации США они каждый месяц скидывают и вкладывают средства в физическое золото, которое вывозят в Шанхай», – рассказывает Вязовский. Скупают золото также Турция, Египет и другие страны, которые испытывают проблемы с США.

    «Кстати, некоторые европейские страны тоже увеличивали запасы золота – например, к моему удивлению, Польша. Возможно, это какое-то украинское золото, но здесь непонятная история», – говорит эксперт.

    «А вот страны, которые не могут проводить независимую финансовую политику, США заставляют покупать свои казначейские облигации. Главный владелец этих американских бумаг на более чем триллион – это Япония, которой некуда деваться, так как на ее территории стоят американские военные базы.

    На втором месте среди владельцев облигаций Китай, который каждый месяц их сбрасывает. Третий крупнейший держатель американских трежерис – Великобритания. США могут напечатать доллары, но их главная цель, чтобы вассалы купили эти доллары. Китай нужно кем-то заместить. Но никто не хочет покупать американский долг, выучив урок блокировки по щелчку пальцев. Но работает финансовый неоколониализм. Если страна теряет независимость в военном плане, то она теряет ее и в финансовой сфере», – говорит собеседник.  

    Частные западные инвесторы – американские и европейские – тоже активно скупают золото. «Данные зарубежных монетных домов указывают на рекордные показатели продаж как золотых, так и серебряных монет», – говорит Вязовский.

    Что касается цен, то золото еще с марта держится вокруг исторического максимума в 2072 доллара за тройскую унцию. «На прошлой неделе золото перешагнуло исторический рекорд, но не удержалось, цены тут же пошли вниз. Потому что ценами на золото манипулируют. Глобально тренд по золоту повышательный, но каждый раз, когда металл достигает нового рекорда в цене, мы тут же видим массированные распродажи от центральных банков, которые входят в так называемый золотой пул. Это такое соглашение между международными центральными банками, которое призвано ограничить рост цен на золото, так как оно – естественный конкурент доллара и резервных валют. Так как золото торгуется в основном в безналичной форме, то им легко манипулировать», – говорит Вязовский.

    Эксперт указывает, что есть два варианта развития ситуация. Базовый прогноз – это рост стоимости золота до 2300 долларов под конец года за тройскую унцию. «Это скромный рост. Он примерно соответствует росту, который был в прошлые годы – шесть-восемь процентов», – говорит Вязовский. Второй сценарий – взлет стоимости золота резко вверх до 3000 долларов за унцию. Это случится при любом кризисе на финансовых площадках, который будет спровоцирован либо дефолтом США (маловероятно, так как лимит госдолга увеличат), либо банкротством очередного крупного банка, либо «черным днем» на фондовом рынке или другим негативным событием.

    Эксперт уточняет, что при возникновении кризисной ситуации в США цены на золото в моменте просядут, но потом также резко уйдут на графике свечкой вверх, как это уже было, например, в 2008 году. Потому по низким ценам все начинают жадно скупать золото, осознавая риски по другим активам.

    Имеется ряд факторов, говорящих в пользу роста золота по отношению к доллару. «Во-первых, США – на грани рецессии, а падающую экономику наверняка будут спасать снижением ставок и мягкой политикой ФРС – в это время золото обычно растет в цене. Во-вторых, геополитическая напряженность в Европе не спадает – это значит, что инвесторы будут держать средства в таких защитных активах, как золото. Золотом стоит владеть в те времена, когда финансовые активы предлагают отрицательную реальную доходность, как сейчас», – заключает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •