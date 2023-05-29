Что ждет ажиотажный спрос на естественного конкурента доллара

Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

В мире начинается новая золотая лихорадка. Драгоценный металл продолжают активно скупать не только мировые центробанки, но и частные лица. Цены держатся вблизи исторического максимума. Многие ждут нового исторического рекорда. Почему такой ажиотаж вокруг золота и как долго он продлится?

С конца марта золото держится вблизи номинального исторического максимума в 2072 доллара за тройскую унцию. В мире заговорили о новой золотой лихорадке. Золото продолжают скупать как частные инвесторы, так и мировые центробанки. В 2022 году центральные банки купили 1079 тонн слитков – самый большой показатель с начала учета в 1950 году. В первом квартале 2023 года – еще 228 тонн металла. Запасы продолжают пополняться. В этом году многие спекулянты застыли в ожидании нового ценового рекорда, указывает FT.

Золотая лихорадка не обходит и Россию. Причем спрос вырос именно со стороны частных покупателей монет и слитков. «В прошлом году Россия отменила НДС на слитки, и частники купили более 75 тонн золота в слитках и монетах. Это рекорд за все время существования любой России – хоть царской, хоть советской, хоть новейшей. Такого никогда не было», – говорит Вязовский.

Налоговые послабления, конечно, сыграли свою мотивационную роль. И спрос на металл был поддержан дедолларизацией российской экономики.

«Когда возникает паника, народ бежит забирать деньги из банков и вкладывать их в валюту. А сейчас из-за санкций запретили ввозить доллары и евро. И власти предложили нормальную альтернативу.

Слитки уже разрешили продавать не только банкам, но также Гознаку и аффинажным заводам (очищают металлы от примесей). Надеемся, что еще юрлицам разрешат продавать золото, тогда спрос будет еще выше, да и цена будет более приемлемая», – говорит собеседник.

Данные резервов российского Центрального банка засекречены, поэтому не ясно, покупает он или продает золото. Но Вязовский предполагает, что уровень золота в резервах остался на прежнем уровне – 2300 тонн.

А вот центробанки других стран в прошлом году действительно сильно нарастили скупку золота.

«В прошлом году Китай скупал много золота и продолжает это делать в этом году. Потому что Пекин сейчас продает казначейские облигации правительства США. У КНР осталось уже менее 1 трлн долларов во владении. Пекин видит, что случилось с российскими резервами, и начинает себя подстраховывать. Гособлигации США они каждый месяц скидывают и вкладывают средства в физическое золото, которое вывозят в Шанхай», – рассказывает Вязовский. Скупают золото также Турция, Египет и другие страны, которые испытывают проблемы с США.

«Кстати, некоторые европейские страны тоже увеличивали запасы золота – например, к моему удивлению, Польша. Возможно, это какое-то украинское золото, но здесь непонятная история», – говорит эксперт.

«А вот страны, которые не могут проводить независимую финансовую политику, США заставляют покупать свои казначейские облигации. Главный владелец этих американских бумаг на более чем триллион – это Япония, которой некуда деваться, так как на ее территории стоят американские военные базы.

На втором месте среди владельцев облигаций Китай, который каждый месяц их сбрасывает. Третий крупнейший держатель американских трежерис – Великобритания. США могут напечатать доллары, но их главная цель, чтобы вассалы купили эти доллары. Китай нужно кем-то заместить. Но никто не хочет покупать американский долг, выучив урок блокировки по щелчку пальцев. Но работает финансовый неоколониализм. Если страна теряет независимость в военном плане, то она теряет ее и в финансовой сфере», – говорит собеседник.

Частные западные инвесторы – американские и европейские – тоже активно скупают золото. «Данные зарубежных монетных домов указывают на рекордные показатели продаж как золотых, так и серебряных монет», – говорит Вязовский.

Что касается цен, то золото еще с марта держится вокруг исторического максимума в 2072 доллара за тройскую унцию. «На прошлой неделе золото перешагнуло исторический рекорд, но не удержалось, цены тут же пошли вниз. Потому что ценами на золото манипулируют. Глобально тренд по золоту повышательный, но каждый раз, когда металл достигает нового рекорда в цене, мы тут же видим массированные распродажи от центральных банков, которые входят в так называемый золотой пул. Это такое соглашение между международными центральными банками, которое призвано ограничить рост цен на золото, так как оно – естественный конкурент доллара и резервных валют. Так как золото торгуется в основном в безналичной форме, то им легко манипулировать», – говорит Вязовский.

Эксперт указывает, что есть два варианта развития ситуация. Базовый прогноз – это рост стоимости золота до 2300 долларов под конец года за тройскую унцию. «Это скромный рост. Он примерно соответствует росту, который был в прошлые годы – шесть-восемь процентов», – говорит Вязовский. Второй сценарий – взлет стоимости золота резко вверх до 3000 долларов за унцию. Это случится при любом кризисе на финансовых площадках, который будет спровоцирован либо дефолтом США (маловероятно, так как лимит госдолга увеличат), либо банкротством очередного крупного банка, либо «черным днем» на фондовом рынке или другим негативным событием.

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Эксперт уточняет, что при возникновении кризисной ситуации в США цены на золото в моменте просядут, но потом также резко уйдут на графике свечкой вверх, как это уже было, например, в 2008 году. Потому по низким ценам все начинают жадно скупать золото, осознавая риски по другим активам.

Имеется ряд факторов, говорящих в пользу роста золота по отношению к доллару. «Во-первых, США – на грани рецессии, а падающую экономику наверняка будут спасать снижением ставок и мягкой политикой ФРС – в это время золото обычно растет в цене. Во-вторых, геополитическая напряженность в Европе не спадает – это значит, что инвесторы будут держать средства в таких защитных активах, как золото. Золотом стоит владеть в те времена, когда финансовые активы предлагают отрицательную реальную доходность, как сейчас», – заключает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».