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21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

    Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте
    		  
    21 марта 2023, 11:20
    Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах?

    Стоимость золота и биткоина растет, а стоимость нефти продолжает снижаться. Так, золото превысило уровень 2 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля 2022 года. Биткоин на торгах превысил 28 тыс. долларов впервые с 12 июня 2022 года. Тогда как цена нефти европейского эталона Brent упала до минимума с 2021 года – до 70,6 доллара за баррель. За неделю Brent упала на 10 долларов за баррель, или примерно на 15%. Это высокая скорость падения. Однако нефтяной картель ОПЕК+ занял выжидательную позицию, по крайней мере пока, и вряд ли начнет действовать до тех пор, пока Федеральная резервная система не проведет следующее заседание по монетарной политике, запланированное на 22 марта, в среду.

    «У роста цен на золото и падения стоимости нефти причина одна – уверенность рынков в том, что вскоре наступит глобальная рецессия», – объясняет Федор Сидоров, частный инвестор и основатель «Школы Практического Инвестирования».

    США и ЕС пытаются потушить пожар в банковском секторе, чтобы он не перекинулся дальше и не вылился в экономический кризис. ЕС даже пошел на историческую сделку, где крупнейший банк Швейцарии UBS покупает второй по величине банк страны Credit Suisse в попытке его спасти.

    ФРС впервые создала подобную сеть своп-линий в 2007 году с целью поддержать финансирование для глобальных банков в периоды острого рыночного стресса. Кредиторы за пределами США могут использовать своп-линии для доступа к долларам в обмен на свою национальную валюту, предоставив залог в соответствующем центральном банке.

    «Пока на кону два сценария: быстрое купирование банковского кризиса в США и Европе либо его неконтролируемое разрастание и переход в стадию глобального экономического кризиса»,

    – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    И сейчас рынки не верят, что у Запада получится потушить пожар. «Рынки ждут кризиса по сценарию: спасение американских и европейских банков силами ФРС и ЕЦБ не удастся, высокие ставки будут по-прежнему приводить к росту убытков в финансовой системе. А следом можно ожидать мировой экономический кризис, главным проявлением которого станет падение спроса и потребления – соответственно, именно это и приведет к снижению цен на нефть. Эти тенденции рынки закладывают уже сейчас, в результате нефть падает, а золото, как главный защитный актив на все времена, растет в цене», – говорит Сидоров.

    Почему инвесторы и рынки сомневаются, что экономику удастся спасти? «Потому что

    регуляторы находятся в совершенно иной ситуации, чем, например, в 2008 году, когда ставки центральных банков были на самом низком уровне за десятилетия, как и инфляция. Тогда у них была возможность вливать ликвидность в финансовую систему, спасать системно значимые банки, не опасаясь последствий в виде стремительного роста инфляции»,

    – говорит Сидоров.

    Сейчас ситуация иная. Запад уже долго борется с высокой инфляцией, поэтому ставки уже и так высокие. И дальнейший рост ставок может усугубить проблемы в банковской сфере: они могут посыпаться как карточный домик.

    «Сами регуляторы, активно повышая ставки, спровоцировали кризис среди банков, и теперь экстренные меры призваны гасить этот пожар», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    «Однако нельзя одновременно бороться с инфляцией и накачивать финансовый рынок деньгами – это два противоположных процесса. Именно это противоречие и вызывает недоверие, поскольку первое может усилить банковский кризис на Западе, а второе – повысить риски стагфляционного сценария», – отмечает Евстифеев.

    ЕЦБ уже поднял ставку, и ФРС в среду наверняка поступит так же. «Это означает, что регуляторы «пускают под нож» банки, которые так и будут балансировать на грани банкротства. В США сейчас почти 200 банков ожидают такой перспективы. Поэтому уже нет никаких сомнений, что так или иначе вся текущая ситуация перерастет в глобальный финансовый кризис», – говорит Сидоров.

    «На протяжении 15 лет банковская система Запада существует в условиях череды раундов политики количественного смягчения и накопила проблемы. Насколько существенные – сложно сказать. Но балансы и отчетность могут быть искажены и не показывать всей глубины проблемы, как это было в 2008–2009 годах. И теперь ситуация обостряется повышенными инфляционными рисками», – говорит Евстифеев.

    По мнению Сидорова, хоть ФРС и ЕЦБ пока еще пытаются что-то делать, реальных методов спасти ситуацию у них нет.

    «Западные ЦБ либо борются с инфляцией, жертвуя частью банковской системы, либо спасают банки, снова раздувая инфляцию. В шахматах эта ситуация называется цугцванг – любой шаг игрока будет ухудшать его позицию на доске. Развилки, по сути, нет:

    просто еще есть время до того момента, пока все осознают, что мировой финансовый кризис начался. Год назад никто и слышать не хотел, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к рецессии, а неделю назад об этом уже заявили некоторые известные экономисты», – заключает Сидоров.

    О грядущей рецессии предупредили, в частности, стратеги JPMorgan и Morgan Stanley.

    Высокий интерес к золоту в такой ситуации логичен, этот драгметалл всегда спасает инвесторов в периоды кризиса. Относительно новый тренд – это одновременный рост спроса и на криптовалюты. «Несмотря на то что это самый рисковый актив, многие решили, что можно спасти свои накопления путем вывода их из банковской системы не только в золото, а в цифровой актив», – говорит Сидоров.

    Стоимость золота может продолжить умеренный рост, и в случае закрепления над отметкой 2000 долларов можем увидеть движение в сторону 2100 долларов, говорит Бахтин. «Этот драгметалл остается одним из немногих активов, который может защитить вложения в случае полноценного кризиса финансовой системы мира. Поэтому стоимость золота пропорциональна страхам на мировых площадках, она будет расти, если риски будут усиливаться», – говорит Евстифеев.

    Кстати, нефть может даже без вмешательства ОПЕК так же быстро вернуться выше 80 долларов, потому что текущий кризис нефтяных цен носит исключительно финансовую, а не фундаментальную основу, считает Бахтин. 

    А вот вера в цифровые валюты со временем преподнесет массу сюрпризов инвесторам: государства продолжат борьбу с криптой, вводя более жесткое регулирование, поэтому текущий рост биткоина носит кратковременный характер, полагает Сидоров. 

     
     
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