В экономике США лопнули надутые после кризиса 2008 года «пузыри»

Финансовый сектор США переживает масштабный кризис: прекращена деятельность сразу двух крупных банков Кремниевой долины. В чем причины их краха, почему эксперты сравнивают текущий кризис с обвалом глобальной финансовой системы в конце нулевых и как эта ситуация отразится на планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок? В воскресенье работа нью-йоркского Signature Bank была остановлена властями штата из-за «системных рисков». Правительство США заверило, что все вкладчики компании получат доступ к собственным накоплениям. Это второе закрытие крупного американского банка за последнее время. Ранее калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение заморозить деятельность Silicon Valley Bank (SVB) и назначить федеральную корпорацию страхования вкладов его управляющим (FDIC). Для предотвращения кризисной ситуации была создана отдельная структура – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, куда ведомство перевело все застрахованные депозиты компании. При этом глава Минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что регулирующие органы способны удержать сложившуюся ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой. Представители Международного валютного фонда подтвердили уверенность в том, что вашингтонские политики сумеют предпринять «надлежащие шаги для урегулирования ситуации». Однако МВФ подчеркнул, что ситуации с банкротством SVB уделяется «пристальное внимание». Тем не менее американские СМИ не разделяют оптимизма главных экономистов страны и мира. В частности, интернет-издание Axios пишет о серьезной угрозе начала кризиса в Штатах, если администрация Джо Байдена не представит плана по спасению вкладчиков SVB. Отмечается, что схожие меры государственного регулирования применялись ранее лишь во время кризиса 2008 года и начала пандемии коронавируса. Действительно, параллели с ситуацией позапрошлого десятилетия напрашиваются сами собой. Тогда причиной коллапса американской экономики стало банкротство крупного инвестиционного банка Lehman Brothers. Долги финансового гиганта достигли отметки в 613 млрд долларов. Крушение компании повлекло за собой падение таких транснациональных банков, как Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Пострадали и ведущие ипотечные организации Fannie Mae, Freddie Mac и AIG. На эту тему Примечательно, что банкроты до последнего рассчитывали на поддержку со стороны правительства. Тогда власти стали вливать колоссальные средства в экономику, однако это повлекло за собой стремительный рост внешнего долга США. С последствиями страна разбирается до сих пор. В 2008 году Штаты просто не сумели предложить качественного выхода из кризиса. Фактически функции Lehman Brothes взяли на себя Bank of America и Chase Manhattan Bank, а значит, вероятность новых эксцессов сохранилась. Финансовая система США в целом пребывает в достаточно шатком состоянии. Такие гиганты Уолл-стрит, как BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman, еще в январе заявляли, что экономика страны может столкнуться с рецессией в этом году. По подсчетам Dow Jones, к 1 июля минувшего года американский индекс S&P 500 за полгода потерял 21%. Это рекордное падение для новейшей истории государства. Помимо этого, согласно исследованию Мичиганского университета, индексы уверенности и настроений потребителей США остаются критически низкими. Отмечается, что инфляция стала крупнейшей головной болью Вашингтона. ФРС слишком поздно начала поднимать ставки кредитования, что привело к необходимости реализовывать крайне агрессивную денежную политику в и без того сложный исторический период. В экспертном сообществе констатируют – если президент США Джо Байден сейчас экстренно не решит проблему, американская экономика снова «свалится» в кризис 2008 года. А это, в свою очередь, отразится на репутации всей администрации Белого дома. «Складывающаяся в США ситуация может оказать колоссальное влияние на всю мировую экономику. Последствия в первую очередь затронут высокотехнологичный сектор – снизятся оценки стартапов и, как следствие, сократится бюджет на новые разработки. Это приведет к монополизации, поскольку «гигантам» станет легче выкупать молодые компании», – считает экономист Антон Любич. «Также будет запущен процесс географического перемещения капитала – венчурные деньги Штатов осядут в других странах. Напомню, что только за воскресный банковский день Вашингтон перевел в Израиль на внутренние американские счета в местных банках около 5 млрд долларов», – подчеркивает эксперт. «Можно сказать, что экономика США входит в очередной циклический кризис, как это уже было в 2008-2009 годах. Тогда для преодоления трудностей был выбран путь политики «количественного смягчения». ФРС раздавала «бесплатные» доллары банкам для поддержания уровня текущей ликвидности и стимулирования роста экономики», – отмечает собеседник. «Подобные действия могли спровоцировать резкое снижение уровня жизни и взрывной рост цен. Именно поэтому деньги выплачивались за импорт товаров в США, а иностранцам предлагалось вырученные средства вкладывать в «быстрорастущие сектора американской экономики». Таковым стали технологические компании Кремниевой долины», – акцентирует Любич. «В результате на рынке возникли так называемые пузыри: цена активов стала неоправданной с точки зрения уровня дохода. Глубокоубыточные компании не только оценивались в миллиарды долларов, но и уверенно дорожали день ото дня», – подчеркивает эксперт. «Собственно, в центре событий и оказались банки, которые обслуживали компании высокотехнологичного сектора. Прежде всего, это Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate. То есть сегодня «выстреливают» проблемы, накопленные Штатами с 2008 года», – отмечает собеседник. «Ситуацию осложнили антироссийские санкции. Введенные ограничения стимулировали Москву, Пекин, а также многие арабские страны сократить использование доллара США в международных расчетах. Это привело к падению стоимости цифровых активов», – акцентирует Любич. «В то же время Вашингтон, предположительно, наладил каналы выплат «откатов» за американскую военную помощь Украине через криптовалютную биржу FTX. Массовый вывод средств в совокупности с падением стоимости цифровых валют вызвал обвал организации, что и спровоцировало вскрытие «дыр» в банках Кремниевой долины», – рассказывает эксперт. «Таким образом, отправной точкой кризиса можно считать объявление криптовалютной компании Silvergate об убытках свыше 800 млн долларов за позапрошлый год. Именно это известие спровоцировало текущее падение. Отмечу, что оно будет продолжаться до тех пор, пока все «дутые», «бумажные» долги не окажутся списанными в ходе объявления банкротства фирмами-неудачниками», – уточняет собеседник. «Возвращаясь к кризису 2008 года, можно сказать, что все предпосылки к крупному падению системы финансов уже имеются, – считает Любич. – Фактически место Lehman brothers в этот раз может занять криптовалютная биржа FTX, которая уже обанкротилась». «При этом республиканцам крайне выгоден экономический кризис, который сейчас назревает в США. Они продвигают идею, согласно которой демократы всюду оставляют хаос и разруху. И подобные события будут иметь накопительный эффект», – добавил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. «В связи с этим команда Байдена будет предпринимать судорожные попытки не допустить разрастания кризиса. Дело в том, что проблемы с крупнейшими банками могут привести к трудностям и у региональных организаций. «В связи с этим команда Байдена будет предпринимать судорожные попытки не допустить разрастания кризиса. Дело в том, что проблемы с крупнейшими банками могут привести к трудностям и у региональных организаций. И если в 2008 году фактически страдала банковская система как таковая, то теперь может быть затронут уже реальный сектор, включая домохозяйства», – отмечает собеседник. «Учитывая довольно невысокий рейтинг Байдена, его могут обвинить в чрезмерной увлеченности Украиной в ущерб национальным интересам. И развитие событий будет зависеть от того, насколько ему удастся представить себя адекватным главой государства. Если же не удастся, то я не исключаю его отказа от выдвижения на второй срок. Более того, однопартийцы могут вынудить Байдена пойти на такой шаг, если его администрация все провалит», – заключил Васильев.