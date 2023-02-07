Запад признал скорую кончину доллара

Отказ мира от доллара предрекает самый известный американский экономист, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, Нуриэль Рубини. Теперь о закате доллара заговорили не только в России, но и на Западе. Еще более шокирующий прогноз, который делает Рубини: это произойдет в течение всего десяти лет. До сих пор в столь короткие сроки смерти доллара никто не верил.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет.

По его словам, это произойдет из-за усиливающегося геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином и неизбежным появлением двух конкурирующих мировых резервных валют. Дедолларизацию ускоряет несколько явлений, считает Рубини.

Во-первых, растет отказ от доллара в резервах в целях национальной безопасности на фоне усиления геополитической конкуренции между США и ЕС, с одной стороны, и Китаем, Россией, Ираном – с другой.

Россия уже полностью отказалась от доллара и евро в своих резервах в пользу золота и юаня. И это нормальная практика – Центробанки хранят средства в валютах тех стран, с кем ведется наиболее активная торговля. Поэтому так важен тот факт, что в конце прошлого года Китай и Саудовская Аравия провели свою первую транзакцию в юанях. Этому примеру могут последовать другие страны, считает Рубини.

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«Речь идет о транзакциях на десятки миллиардов долларов, поскольку Саудовская Аравия – крупнейший экспортер в Китай, в том числе и сырой нефти. Китай уже и ранее открывал взаимные своп-линии в национальных валютах со своими географическими соседями, но их суммы были существенно меньше. На фоне отказа от долларов в расчетах торговые партнеры Китая будут вынуждены перейти на такую форму оплаты внешнеторговых операций», – считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Расчеты по нефти исторически проводились в долларах как в самой безопасной резервной валюте. И углеводороды в целом сильно поддерживали американскую валюту и экономику. Перевод сделок с углеводородами в национальные валюты подрывает их силу. Первой на такой шаг решилась Россия, которая перевела торговлю и нефтью, и газом с ЕС на рубли. И Китай пошел по этому же пути ради поднятия престижа собственной резервной валюты и своей экономики. Учитывая масштабы мировой торговли Китая, именно такие действия Пекина могут вредить доллару. Чем меньше сделок будет проходить с долларом, тем меньше долларов эти страны будут закупать для своих резервов, и тем слабее будет становиться сам доллар.

«Страны, которые перешли на торговлю с КНР в национальных валютах, должны довести долю юаня в резервах пропорционально валютной структуре внешнеторгового оборота», – говорит Владимир Евстифеев. Неслучайно в администрации президента США называли идею принимать юани в нефтяных расчетах с Китаем агрессивной, там в нее не верили, однако на этот раз ошиблись.

После того как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны испугались, что в следующий раз под раздачу Вашингтона может попасть любая из них.

Доля доллара в международных резервах постепенно сокращается. В середине 1980-х годов на долю доллара приходилось 85% от мировых резервов, в начале 2000-х – 72%, а в первой половине 2022 года – только 59%. Это минимальное значение за последние 25 лет.

Второе, что угрожает доминированию доллара, – это новые технологии, в частности, рост роли цифровых валют центральных банков, платежные системы Alipay и WeChat Pay, валютные своп-линии между Китаем и другими странами, расчетные системы, заменяющие SWIFT. «Это может привести к созданию альтернативной многополярной валюты и международного платежного режима», – прогнозирует Рубини.

Еще одна угроза для доллара. Рубини напомнил о валютной дилемме Триффина. Парадокс Триффина – это конфликт экономических интересов, возникающий между краткосрочными внутренними и долгосрочными международными целями стран, валюты которых служат мировыми резервными валютами. США как страна, обеспечивающая своей валюте глобальный статус резервной, имеет постоянный дефицит счета текущих операций. Это в конечном итоге и подорвет ее статус резервной валюты, поскольку рост ее международных обязательств станет неустойчивым, считает Рубини.

Как объясняет Владимир Евстифеев, Федрезерв США активно повышает размер базовой процентной ставки, чтобы побороть повышенную инфляцию и избежать кризиса. Это приводит к тому, что другим странам, особенно развивающимся, приходится следом тоже повышать свои ставки, даже если у них нет проблем с инфляцией, чтобы иностранный капитал не начал убегать из страны.

Срок ухода в закат доллара в десять лет, озвученный Рубини, это крайне мало для таких тектонических сдвигов. Поэтому экономисты, которые говорили, что доллар постепенно может потерять значение, как правило, не верили в то, что это произойдет так скоро. Скорее, что это возможно даже не при нашей жизни. Однако Рубини, судя по всему, верит, что процесс может пойти намного быстрее, чем полагают многие.

«Будет происходить постепенное снижение доллара в мировой экономике и международных резервах. Катализатором этого процесса может стать как развитие альтернативных платежных систем, так и либерализация юаня, которая привлечет больше инвесторов в китайскую валюту. Первый вариант предполагает, скорее, эволюционные, постепенные изменения, тогда как второй может резко сократить долю доллара в мире», – заключает Евстифеев.