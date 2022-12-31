Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты.

Россия наносит очередной удар по американскому доллару. Теперь Москва не будет хранить свои резервы в столь токсичной валюте. В России утверждена новая нормативная структура активов Фонда национального (ФНБ). Доллар и долларовые активы полностью исключены из суверенного фонда. Об этом сообщил Минфин РФ.

Отныне хранить государственные сбережения разрешено только в валюте дружественной страны – это юань и в золоте. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота – 40%, а остатки на счетах в фунтах стерлингов и японских иенах в настоящее время обнулены. Если раньше на нефтегазовых доходы, превышающие заложенные в бюджет, Россия покупала в основном доллары и евро, то в 2023 году планируется покупать китайский юань для пополнения ФНБ.

Стоит отметить, что в 2022 году Россия уже специально исключила из ФНБ доллары, а с 2023 года уже специальным распоряжением Минфина вложения в доллар в принципе запрещены. Текущая структура ФНБ такова: 40% средств размещены в евро, 30% – в юанях, 20% в золоте, 5% приходится на иены и британские фунты стерлингов. Остальные средства вложены в акции Сбербанка и российские государственные ценные бумаги.

«Минфин принял такое решение, прежде всего, из соображений национальной безопасности. После блокировки половины золотовалютных резервов ЦБ РФ валюты западных стран уже и так стали токсичными для России. Но не исключено, что Запад может ввести новые ограничения.

Например, россиянам могут запретить любые операции с такими валютам, в том числе даже с наличной валютой. И резервы ФНБ в валютах западных могут оказаться заблокированы так же, как и резервы ЦБ РФ», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Доллар США стал токсичной валютой из-за санкций, поэтому вложения в него средств ФНБ полностью запретили. Вложения в евро, иену и британский фунт в структуре ФНБ с 2023 года тоже не предусмотрены. «Китайский юань – единственная из мировых резервных валют, которая не является токсичной для России. Хранить средства ФНБ в валюте Китая безопасно с точки зрения защиты от санкций», - говорит Мильчакова.

Однако с точки зрения рыночных рисков нельзя сказать, что юань – самая безопасная валюта. «Обменный курс юаня регулируется Народным Банком КНР, и если китайский регулятор примет решение по рекомендации властей КНР обесценить юань, чтобы, например, поддержать китайских экспортеров, то это будет сделано в один момент. В этом случае риску обесценения подвергнутся и вложения российского ФНБ. Кроме того, у КНР большой госдолг, в процентном отношении к ВВП почти такой же, как и у США, и для юаня это тоже определенный риск», – рассказывает о рисках эксперт.

Доллар пока выглядит более стабильной и надежной валютой, чем юань. Но в условиях санкций и риска новых санкций приходится руководствоваться уже не только экономическими категориями.

В этом плане вложения в золото выглядят более традиционными, но по размерам юаню отводится доля в 60%, а золоту только в 40%. Но этому есть вполне экономические объяснения. «С точки зрения сокращения рисков, в том числе санкционных, золото намного надежнее, чем любая фиатная валюта. Эти вложения не обесцениваются. Однако это малоликвидный актив по сравнению с мировыми резервными валютами и даже по сравнению с рублем. Это значит, что продать его не всегда просто, и тем более непросто продать золото по выгодной цене.

Для долгосрочных вложений, на несколько лет вперед, золото – отличный вариант, но, например, если государству понадобится использовать средства ФНБ, чтобы срочно оплатить какие-либо импортные поставки, тогда золото необходимо будет продавать за валюту, допустим, за те же юани. А как это сделать – большой вопрос, потому что существуют ограничения против операций ЦБ РФ с золотом на бирже. То есть большая доля золота в ФНБ будет означать, что у ФНБ увеличивается неликвидная часть вложений», – объясняет Наталья Мильчакова.

Не только Россия стала опасаться доллара США. Доверие к американкой валюте пошатнулось и у других государств. Потому что если сегодня США и ЕС позволили себе заморозить колоссальные резервы России, то завтра никто не сможет их остановить от такого же шага против любой другой страны мира.

В 2022 году мировые центробанки скупили рекордные за все последние 55 лет объемы золота. К такому выводы пришли аналитики Всемирного совета по золоту. Центробанки скупают золото самыми быстрыми темпами с 1967 года, пишет FT. В 1967 году рекордный спрос на золото привел к росту цен на драгметалл и стал одной из причин краха Бреттон-Вудской системы, которая привязывала курс доллара к цене на золото.

Бегство центральных банков в золотые активы – это и есть признак того, что все больше стран не доверяют доллару после того, как США заморозили долларовые резервы России. По оценке Всемирного совета по золоту, всего центробанки закупили в 2022 году 673 тонн золота, из них 400 тонн – в третьем квартале. Крупнейшими покупателями золота стали Россия и Китай. При этом, Россия с весны не раскрывает данные по резервам, а официальные данные Китая могут не отражать полную картину. В числе крупнейших покупателей золота также Турция и Узбекистан. Наибольший интерес к золоту проявляют те страны, которые не входят в число союзников США на геополитической арене.

«Покупки золота Центробанками в третьем квартале 2022 года стали рекордными за все время наблюдений. Золото на фоне высокой долларовой инфляции и роста геополитических рисков повышает свой статус резервного актива», – отмечают аналитики «Золотого монетного дома».

Золото в 2022 году практически не изменилось в цене, хотя в течение года колебания доходили до 25%. В конце года унция стоит почти столько же, сколько стоила в начале года (в районе 1800 долларов за унцию).

«В уходящем году золото показало себя не лучшим образом, но все остальное, что обычно рассматривается инвесторами как защитные и антиинфляционные активы, оказалось еще хуже. Судя по нарушению нескольких важных корреляций решающую роль в том, что золото показало себя лучше многих активов, сыграл спрос Центробанков на фоне повышенных геополитических рисков. Стоит предположить, что спрос Центробанков сформировал долгосрочное «дно», от которого золото оттолкнется, получив дополнительные драйверы роста в следующем году», - говорится в аналитическом докладе Золотого монетного дома.

По прогнозу аналитиков Золотого монетного дома, осенью высокий спрос центробанков на золото остановил падение цен на этот металл. «Реалистичной целью возможного движения выглядит уровень 2700 долларов за тройскую унцию на горизонте следующих двух лет. Программа-минимум в следующем году – пробой исторического максимума и закрепление над ним», – отмечает в аналитическом докладе. Рост золота будет поддержан слабостью доллара, повышенными геополитическими рисками, снижением долларовых доходностей.

В альтернативном сценарии аналитики предполагают, что экономический спад будет сильным, инфляционный шок сменится дефляционным по сценарию 2008 года. В этом случае после неудачной попытки пробить исторический максимум цена тройской унции золота вновь уйдет в район 1800 долларов, после чего уже начнет формировать долгосрочный бычий импульс после того, как ФРС смягчит снова денежную политику для купирования рецессии. При этом, падение цены золота ниже поставленных в уходящем году минимумов представляется очень маловероятным.

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Любопытно, что не только центробанки переходят на золото, но и россияне с весны 2022 года трансформируют свои сбережения. Россияне вместо долларов начинают покупать золотые слитки, обезличенные металлические счета (ОМС) и золотые монеты, которые показали серьезный рост в этом году. «Это хороший вариант, особенно для тех россиян, кто вместо физического золота инвестирует в ОМС, так как нет проблем с хранением, безопасностью и низким качеством приобретенного изделия из золота, допустим, монет. Но нужно помнить, что высокую и одновременно быструю доходность от инвестиций в золото вряд ли удастся получить, это актив не спекулянта, а долгосрочного инвестора», – говорит Мильчакова.

А вот с переходом с доллара и евро на юань ситуация сложнее. «Многие банки России ввели комиссию за хранение депозитов в любых иностранных валютах, в том числе и в валютах дружественных стран. Если необходимо хранить средства в юанях, то лучший вариант – открыть счет юанях в надежном банке одной из дружественных стран. А в России лучше все-таки хранить средства в рублях. На наш взгляд, и Минфину можно было бы предусмотреть, чтобы 20-30% средств ФНБ хранилось в рублях. Это повысило бы престиж российского рубля у населения», – заключает Мильчакова.

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