Минфин вдвое увеличил максимальные доли юаня и золота в ФНБ

Возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долларовые активы будет исключена, в новой структуре фонда доля юаня составит 60%, безналичного золота – 40%, сообщил Минфин.

Уточняется, что согласно измененной валютной структуре ФНБ стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Москвой в нынешних макроэкономических и геополитических условиях, передает «Коммерсант».

Как отмечает Всемирный совет по золоту, центральные банки стран закупают золото темпами, которые ранее фиксировались только в 1967 году, передает Financial Times со ссылкой на экспертов.

Так, согласно информации Всемирного совета по золоту, страны закупили 673 т золота, причем на третий квартал приходится 400 тонн – рекорд с начала публикации ежеквартальных отчетов в 2000 году.

По оценкам Всемирного совета по золоту, такие закупки превышают официальные данные центробанков. Вероятной причиной назван тот факт, что в некоторых странах, в том числе в России и Китае, закупка золота производится не только центробанками. Так, согласно данным Международного валютного фонда и отдельных центробанков, страны закупили 333 т за девять месяцев.

Официальная статистика раскрывает лидера – Турцию, которая приобрела 31 тонн, доля золота в ее запасах увеличилась на 29%. На втором месте находится Узбекистан, на третьем – Катар. Однако сам Китай сообщал, что в ноябре впервые с 2019 года нарастил запасы золота, закупив 32 тонн на 1,8 млрд долларов.

По мнению аналитиков издания, золотодобытчики считают, что Китай скорее всего приобрел больше. Исполнительный директор второй по величине золотодобывающей компании в мире Barrick Gold Марк Бристоу не исключил, что Пекин приобрел около 200 тонн золота.

По мнению аналитиков, Россия тоже нарастила закупки золота у своего бизнеса, который столкнулся со сложностями из-за санкций. По информации издания, Россия производит около 300 тонн золота в год, а на внутренний рынок приходится около 50 тонн. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже отмечала, что у России достаточный объем средств в золоте и юанях.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему Россия отказывается от золота.