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Почему Россия отказывается от золота

России оказалось некому продавать золотые слитки Владимир Астапкович/РИА Новости
Российский Центральный банк неожиданно заявил, что не видит смысла в накоплении золота в резервах страны. Это крайне необычное заявление, особенно с учетом того, что последние десять лет ЦБ активно скупал золото, показывая пример и другим странам, и собственному населению. И эта стратегия принесла свои плоды. Что же произошло? Подробности...
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Обама хочет загнать Украину в рамки

Обама призвал обратить внимание Киева на то, где заканчивается защита и начинается нападение REUTERS/Kevin Lamarque
Бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны. Возможно, он наконец-то осознал стратегию украинцев.  Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Французов оставляют без денег и электричества

Забастовка затронула даже атомные электростанции Maunoury D/ANDBZ/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Беспорядки, манифестации, забастовки с сотнями тысяч участников прошли во вторник по всей Франции. «Зарплата очень низкая». «Я боюсь за свое будущее, я вижу, как тяжело приходится моей семье». «Труд ценится все меньше и меньше». Так звучат жалобы протестующих – и для Франции, похоже, это только начало. Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Путин просто объясняет, что дважды два – четыре

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там. Подробности...
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Не спешите вступать в Панические войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки. Подробности...
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Почему священнику нельзя брать гранатомет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо. Подробности...
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Совбез с военным положением: главное

Как Иран стал врагом Украины

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    Почему Россия отказывается от золота

    России оказалось некому продавать золотые слитки
    		   20 октября 2022, 11:10
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Российский Центральный банк неожиданно заявил, что не видит смысла в накоплении золота в резервах страны. Это крайне необычное заявление, особенно с учетом того, что последние десять лет ЦБ активно скупал золото, показывая пример и другим странам, и собственному населению. И эта стратегия принесла свои плоды. Что же произошло?

    Центральный банк России считает нецелесообразным накопление золота в золотовалютных резервах в нынешних условиях. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, это спровоцирует рост денежной массы и инфляцию. Это необычное изменение стратегии Центробанка. Ведь на протяжении последних десяти лет ЦБ исправно покупал золото, за счет чего удалось в том числе спасти часть золотовалютных резервов от западных санкций.

    И в целом золото всегда считалось и остается защитным активом, в котором неплохо сберегать средства во время кризисов. Почему же российскому Центробанку золото неожиданно стало не нужно?

    Заботкин рассказал об отказе ЦБ покупать золото в ответ на предложение председателя золотопромышленников Сергея Кашуба поддержать золотодобывающую отрасль за счет выкупа всего не реализованного на рынке драгметалла. На что представитель ЦБ ответил, что ЦБ не занимается поддержкой отдельных секторов экономики.

    «До сих пор российские власти говорили о дедолларизации экономики, а ЦБ своими действиями показывал пример населению. Россия не год-два, а целое десятилетие скупало две трети добываемого золота в стране вплоть до 2020 года. Когда начались аресты наших резервов за рубежом, 90 млрд в долларовом эквиваленте удалось спасти именно потому, что они хранились в золотых слитках на Неглинной. Их никто не мог у нас украсть.

    Потом были отменены НДС и даже НДФЛ на покупку золотых слитков. Как результат – население купило в первом полугодии этого года 10 тонн золота. Для сравнения: столько население купило золота за три предыдущих года», – рассказывает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

    А теперь ЦБ неожиданно меняет курс и отказывается покупать золото. «Этим заявлением государство, по сути, посылает сигнал населению, что оно не верит в золото. Хотя люди накупили золота по 7000 рублей за грамм, а сейчас оно стоит 3000 за грамм. Но неправильно давать такие сигналы. Потому что золото – это долгосрочные инвестиции. Золото по-прежнему самый ликвидный актив. По объему торгов золото занимает второе место после казначейских облигаций правительства США», – замечает отраслевой эксперт.

    По его мнению, ЦБ некорректно высказался, потому что отвечал на обращение просящих помощи золотопромышленников. Они действительно оказались в этом году в не очень приятной ситуации.

    «Рубль сильно укрепился, и рентабельность золотодобычи у многих ушла в отрицательную зону. Плюс из-за санкций не все слитки золота удается отправить за рубеж через дружественные страны. Золотые слитки зависли на балансе и тянут вниз. Раньше государство в такой ситуации спасало наших золотопромышленников тем, что ЦБ скупал в свои резервы свыше 200 тонн в год. А теперь они лишились постоянного крупного покупателя», – объясняет Алексей Вязовский.

    Теперь у ЦБ, судя по всему, новый бог под названием юань, иронизирует эксперт. Вероятно, юань закупается в резервы, плюс юань вышел на первое место по объему валютных торгов на Московской бирже.

    Таким образом, вместо золота, вероятно, ЦБ начал пополнять резервы за счет валют тех стран, с кем растет товарооборот и куда Россия перенаправляет свой экспорт. В первую очередь это Китай, Индия, Турция и другие страны Юго-Восточной Европы.

    Точных свежих данных по структуре российских ЗВР нет, так как на фоне спецоперации эти данные были засекречены. Поэтому за счет чего ЦБ решил увеличивать резервы взамен золота, остается только гадать.

    По мнению Вязовского, ЦБ своим отказом покупать российское золото намекает российским добытчикам, что «золотые» времена для них прошли, и им стоит начать двигаться вперед. «Это намек на то, чтобы наши золотодобытчики начали выходить в страны Азии. Предыдущие годы у них были просто шоколадные, они зарабатывали сверхприбыли, потому что цены на золото долгие годы росли в долларах и рублях, потому что рубль дешевел к доллару.

    Однако они инвестировали только в добычу, но не в продажи. Ведь у них был один гарантированный покупатель – ЦБ РФ. Теперь им надо открывать филиальные сети, чтобы завоевать рынок стран Юго-Восточной Азии, договариваться с местными банками и т. д. Это сильно конкурентный рынок, это стоит денег и имеет свои риски», – рассказывает вице-президент «Золотого монетного дома» .

    По его мнению, добытчики действительно в прошлые годы накопили «жирок», который они могут использовать для выхода на новые рынки. Если раньше главными покупателями российского золота за рубежом были страны Европы, особенно Великобритания, то теперь счастье надо искать в Индии и Китае, где очень любят золото. Пробиться будет, конечно, непросто, однако перенаправлением экспортных потоков занимаются сегодня абсолютно все.

    Вкладываться в валюты развивающихся стран может быть не лучшим решением, учитывая, что доллар сегодня на коне, а все остальные валюты сильно падают по отношению к нему. «Резервы могли потерять с начала года 15% только потому, что так сильно подешевел юань. Непонятно, насколько это безопасная история, ведь вторичные санкции никто не отменял. Китай, скорее всего, не прогнется, а Индия может прогнуться под США и заблокировать наши резервы в рупиях», – предупреждает Вязовский.

    Золото сейчас тоже падает к доллару, потому что многие крупные Центробанки повышают ставки в надежде остановить рекордную инфляцию, в том числе ФРС и ЕЦБ. Однако золото – это актив для хранения сбережений вдолгую. «Если вы покупаете золото регулярно, то скачки золота и доллара вас не касаются. В позапрошлом году золото достигло исторического максимума, сейчас отошло от него, но в долгосрочной стратегии золото все равно растет», – говорит собеседник. Расцвет золота начинается в периоды кризиса, которые случаются с регулярной периодичностью как минимум раз в десятилетие.

    Аргумент ЦБ, что скупка золота увеличивает денежную массу, а главная задача регулятора как раз следить за инфляцией, вызывает скепсис у экспертов.

    «Денежная масса у нас растет из года в год безотносительно закупок золота. Например, в 2020 году на фоне пандемии ЦБ не покупал золото в резервы, а денежная масса все равно сильно выросла. Это больше связано с ликвидностью банковской системы и не имеет никакого отношения к золоту. Ведь ЦБ РФ не продает золото на рынке. Оно просто лежит у него слитками на Неглинной или в другом месте», – заключает Вязовский.

    Возможно, вместо вложений в металл государство решило больше вкладывать в реальную экономику, в развитие импортозамещения, в собственные отрасли и т. д., надеется Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.


     
     
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