Почему Россия отказывается от золота

Российский Центральный банк неожиданно заявил, что не видит смысла в накоплении золота в резервах страны. Это крайне необычное заявление, особенно с учетом того, что последние десять лет ЦБ активно скупал золото, показывая пример и другим странам, и собственному населению. И эта стратегия принесла свои плоды. Что же произошло?

Центральный банк России считает нецелесообразным накопление золота в золотовалютных резервах в нынешних условиях. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, это спровоцирует рост денежной массы и инфляцию. Это необычное изменение стратегии Центробанка. Ведь на протяжении последних десяти лет ЦБ исправно покупал золото, за счет чего удалось в том числе спасти часть золотовалютных резервов от западных санкций.

И в целом золото всегда считалось и остается защитным активом, в котором неплохо сберегать средства во время кризисов. Почему же российскому Центробанку золото неожиданно стало не нужно?

Заботкин рассказал об отказе ЦБ покупать золото в ответ на предложение председателя золотопромышленников Сергея Кашуба поддержать золотодобывающую отрасль за счет выкупа всего не реализованного на рынке драгметалла. На что представитель ЦБ ответил, что ЦБ не занимается поддержкой отдельных секторов экономики.

«До сих пор российские власти говорили о дедолларизации экономики, а ЦБ своими действиями показывал пример населению. Россия не год-два, а целое десятилетие скупало две трети добываемого золота в стране вплоть до 2020 года. Когда начались аресты наших резервов за рубежом, 90 млрд в долларовом эквиваленте удалось спасти именно потому, что они хранились в золотых слитках на Неглинной. Их никто не мог у нас украсть.

Потом были отменены НДС и даже НДФЛ на покупку золотых слитков. Как результат – население купило в первом полугодии этого года 10 тонн золота. Для сравнения: столько население купило золота за три предыдущих года», – рассказывает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

А теперь ЦБ неожиданно меняет курс и отказывается покупать золото. «Этим заявлением государство, по сути, посылает сигнал населению, что оно не верит в золото. Хотя люди накупили золота по 7000 рублей за грамм, а сейчас оно стоит 3000 за грамм. Но неправильно давать такие сигналы. Потому что золото – это долгосрочные инвестиции. Золото по-прежнему самый ликвидный актив. По объему торгов золото занимает второе место после казначейских облигаций правительства США», – замечает отраслевой эксперт.

По его мнению, ЦБ некорректно высказался, потому что отвечал на обращение просящих помощи золотопромышленников. Они действительно оказались в этом году в не очень приятной ситуации.

«Рубль сильно укрепился, и рентабельность золотодобычи у многих ушла в отрицательную зону. Плюс из-за санкций не все слитки золота удается отправить за рубеж через дружественные страны. Золотые слитки зависли на балансе и тянут вниз. Раньше государство в такой ситуации спасало наших золотопромышленников тем, что ЦБ скупал в свои резервы свыше 200 тонн в год. А теперь они лишились постоянного крупного покупателя», – объясняет Алексей Вязовский.

Теперь у ЦБ, судя по всему, новый бог под названием юань, иронизирует эксперт. Вероятно, юань закупается в резервы, плюс юань вышел на первое место по объему валютных торгов на Московской бирже.

Таким образом, вместо золота, вероятно, ЦБ начал пополнять резервы за счет валют тех стран, с кем растет товарооборот и куда Россия перенаправляет свой экспорт. В первую очередь это Китай, Индия, Турция и другие страны Юго-Восточной Европы.

Точных свежих данных по структуре российских ЗВР нет, так как на фоне спецоперации эти данные были засекречены. Поэтому за счет чего ЦБ решил увеличивать резервы взамен золота, остается только гадать.

По мнению Вязовского, ЦБ своим отказом покупать российское золото намекает российским добытчикам, что «золотые» времена для них прошли, и им стоит начать двигаться вперед. «Это намек на то, чтобы наши золотодобытчики начали выходить в страны Азии. Предыдущие годы у них были просто шоколадные, они зарабатывали сверхприбыли, потому что цены на золото долгие годы росли в долларах и рублях, потому что рубль дешевел к доллару.

Однако они инвестировали только в добычу, но не в продажи. Ведь у них был один гарантированный покупатель – ЦБ РФ. Теперь им надо открывать филиальные сети, чтобы завоевать рынок стран Юго-Восточной Азии, договариваться с местными банками и т. д. Это сильно конкурентный рынок, это стоит денег и имеет свои риски», – рассказывает вице-президент «Золотого монетного дома» .

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По его мнению, добытчики действительно в прошлые годы накопили «жирок», который они могут использовать для выхода на новые рынки. Если раньше главными покупателями российского золота за рубежом были страны Европы, особенно Великобритания, то теперь счастье надо искать в Индии и Китае, где очень любят золото. Пробиться будет, конечно, непросто, однако перенаправлением экспортных потоков занимаются сегодня абсолютно все.

Вкладываться в валюты развивающихся стран может быть не лучшим решением, учитывая, что доллар сегодня на коне, а все остальные валюты сильно падают по отношению к нему. «Резервы могли потерять с начала года 15% только потому, что так сильно подешевел юань. Непонятно, насколько это безопасная история, ведь вторичные санкции никто не отменял. Китай, скорее всего, не прогнется, а Индия может прогнуться под США и заблокировать наши резервы в рупиях», – предупреждает Вязовский.

Золото сейчас тоже падает к доллару, потому что многие крупные Центробанки повышают ставки в надежде остановить рекордную инфляцию, в том числе ФРС и ЕЦБ. Однако золото – это актив для хранения сбережений вдолгую. «Если вы покупаете золото регулярно, то скачки золота и доллара вас не касаются. В позапрошлом году золото достигло исторического максимума, сейчас отошло от него, но в долгосрочной стратегии золото все равно растет», – говорит собеседник. Расцвет золота начинается в периоды кризиса, которые случаются с регулярной периодичностью как минимум раз в десятилетие.

Аргумент ЦБ, что скупка золота увеличивает денежную массу, а главная задача регулятора как раз следить за инфляцией, вызывает скепсис у экспертов.

«Денежная масса у нас растет из года в год безотносительно закупок золота. Например, в 2020 году на фоне пандемии ЦБ не покупал золото в резервы, а денежная масса все равно сильно выросла. Это больше связано с ликвидностью банковской системы и не имеет никакого отношения к золоту. Ведь ЦБ РФ не продает золото на рынке. Оно просто лежит у него слитками на Неглинной или в другом месте», – заключает Вязовский.

Возможно, вместо вложений в металл государство решило больше вкладывать в реальную экономику, в развитие импортозамещения, в собственные отрасли и т. д., надеется Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.