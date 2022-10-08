Как долго продлится падение рубля

Российская валюта взяла курс на ослабление

Впервые за долгое время курс российской валюты начал снижаться. Если бы нефть так сильно не укрепилась после исторического решения ОПЕК+, рубль мог бы упасть еще сильнее, не исключают эксперты. Как долго продлится это снижение и какой эффект оно будет иметь для граждан и экономики в целом?

Рубль на этой неделе наконец начал слабеть, чего от него ждали давно, особенно экспортеры. За неделю доллар вырос на 2,55 рубля, евро – на 3,2 рубля.

Крепкий рубль, как правило, нужен населению и импортерам. Тогда как экспортерам и бюджету выгоднее иметь более слабую национальную валюту. При этом населению валюта нужна в основном для зарубежных путешествий, однако в последнее время возможности для путешествий сильно уменьшились. Импортеры из-за отказа западных стран торговать с Россией или проводить финансовые сделки также серьезно снизили активность. Они ищут пути закупки альтернативных импортных товаров через азиатские рынки или другие новые направления, но налаживание новой системы требует времени.

Согласно свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей, поиском новых каналов поставок вынуждены заняться более 70% опрошенных компаний. Важно также найти новых поставщиков сырья, и почти 60% российских компаний сумели это сделать. Четверть из них стала закупать сырье у зарубежных поставщиков из «дружественных» стран, подавляющее большинство переключилось на российских производителей. Однако из-за отсутствия статистики понять, какие объемы импорта удалось вернуть, сложно.

На рынке было ожидание, что осенью рубль начнет ослабевать после уникального укрепления весной и летом. Однако только сейчас – в октябре – он показал первые признаки слабости. При этом введенный новый пакет санкций со стороны ЕС оказался не таким страшным, как могло бы быть. К тому же ОПЕК+ объявила в среду о сделке по резкому сокращению добычи, что произошло впервые с начала пандемии в 2020 году. Цены на нефть подскочили выше 90 долларов, и все ждут 100 долларов за баррель. Однако рубль вслед за нефтью все равно не растет.

Что же именно заставило рубль начать снижение? И получится ли ему теперь закрепить этот тренд?

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Любопытно, что в начале этой недели рубль укреплялся. Потому что ЕС грозил в новом пакете санкций ввести санкции против НКЦ или иные ограничения на операции с западными валютами на Мосбирже. В этом случае курс рубля пришлось бы брать под ручное управление ЦБ. На этих рисках многие продавали доллары и евро, укрепляя рубль. «Но этого не произошло, поэтому рубль и начал ослабление к доллару, несмотря на нефтяные котировки. Стоит также понимать, что в настоящее время на рубль влияют не столько рыночные инструменты, сколько геополитика, санкции и баланс экспорта и импорта», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Главный фактор, укреплявший рубль все последние месяцы, – это огромный профицит торгового баланса вследствие больших доходов от экспорта (подорожали газ, нефть, металлы, зерно и многие другие товары) и резкого обвала импорта (санкции осложняют или запрещают торговлю с Западом). Новый пакет санкций, который озвучил ЕС на этой неделе, ввел новые ограничения на поставки европейских товаров в Россию, что также скажется на статистике импорта.

Однако есть у рубля и причины для ослабления. Например, это укрепление доллара на мировом рынке вследствие выходящей статистики США и ожидания денежно-кредитной политики ФРС.

«Чем хуже дела в США с инфляцией и рынком труда, тем больше шансов на последующее повышение ставки и рост доллара. На таком фоне валюты развивающихся стран, в том числе рубль, демонстрируют ослабление, что мы и видим»,

– говорит Деев.

Что касается нефтяных цен, то если бы они сейчас не росли, то рубль ослаб бы на этой неделе еще сильней. «На самом деле, рост нефтяных цен просто удерживает рубль от более серьезного снижения. К примеру, сегодня котировки нефти ускорили повышение, обновив месячный максимум, в результате доллар от нового двухнедельного максимума 61,7 рубля откатился немного ниже 61 рубля, растеряв почти все достижения сессии», – считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Эксперты ставят на дальнейшее ослабление рубля, хотя многое будет зависеть от малопрогнозируемых событий.

«Есть шансы, что курс доллара в России в ближайшее время превысит отметку 62 рубля, а позже, после 20 октября, рубль снова начнет укрепляться. Потому что будет действовать налоговый период, когда экспортеры перечисляют налоги и акцизы в бюджет», – делает прогноз Деев. По оценкам банка «Зенит», в октябре курс рубля будет слабее, чем с сентябре, – в диапазоне 59–66 рублей за доллар.

«До конца года рубль способен ослабнуть до 70 за доллар, в чем так нуждается бюджет и компании-экспортеры, при условии, что Минфин начнет валютные интервенции»,

– предполагает Деев.

Если ничего экстраординарного не произойдет и биржевые торги валютой сохранятся, то можно ориентироваться на диапазон 60–70 в паре доллар и рубль, говорит Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global. По его мнению, в долгосрочном плане (более чем через год) более вероятно ослабление рубля, чем его укрепление.

«Экспорт будет сокращаться, приток инвестиций прекратился. В это время внутри страны денежная масса ускорила рост до 16% год к году, и ее негде утилизировать. Импорт и промышленное производство будут восстанавливаться очень долго и с переменным успехом. Рецессия в экономике нередко сопровождается стагнацией промпроизводства, ростом инфляции и ослаблением рубля. На горизонте года такие риски минимальны, но в долгосрочном плане они присутствуют», – заключает Ващенко.