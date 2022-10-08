Как долго продлится падение рубля

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8 октября, суббота  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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«Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

Пастор Реннер и его супруга живут в Москве с 2000 года из личного архива
«На высшем уровне в российском государстве к вопросам свободы вероисповедания, к вопросам защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей относятся очень внимательно», – сказал газете ВЗГЛЯД протестантский священник из США Рик Реннер, который недавно получил российское гражданство. Одной из причин своего решения пастор назвал царящую в американском обществе моральную деградацию. Подробности...
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Как будет замерзать Украина

Запорожская АЭС теперь находится на территории России – и это многое значит для энергоснабжения Украины пресс-служба Минобороны РФТАСС
«У нас не будет достаточного объема [электричества], чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Такими словами и Европу, и жителей Украины предупредил о наступлении зимнего апокалипсиса не кто иной, как украинский президент Владимир Зеленский. Куда исчезло украинское электричество и как украинцы готовятся пережить эту зиму? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Последствия будут неотвратимыми

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ. Подробности...
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Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Подробности...
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ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение ОПЕК+ о сокращении квот демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает реальную независимость. А как больно эта независимость бьет по дряхлеющему Западу. Подробности...
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Юморист, который готов уничтожить мир

Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    Как долго продлится падение рубля

    Российская валюта взяла курс на ослабление
    Новый пакет санкций ЕС и историческое решение ОПЕК+ повлияли на рубль
    		   8 октября 2022, 17:30
    Фото: Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Впервые за долгое время курс российской валюты начал снижаться. Если бы нефть так сильно не укрепилась после исторического решения ОПЕК+, рубль мог бы упасть еще сильнее, не исключают эксперты. Как долго продлится это снижение и какой эффект оно будет иметь для граждан и экономики в целом?

    Рубль на этой неделе наконец начал слабеть, чего от него ждали давно, особенно экспортеры. За неделю доллар вырос на 2,55 рубля, евро – на 3,2 рубля.

    Крепкий рубль, как правило, нужен населению и импортерам. Тогда как экспортерам и бюджету выгоднее иметь более слабую национальную валюту. При этом населению валюта нужна в основном для зарубежных путешествий, однако в последнее время возможности для путешествий сильно уменьшились. Импортеры из-за отказа западных стран торговать с Россией или проводить финансовые сделки также серьезно снизили активность. Они ищут пути закупки альтернативных импортных товаров через азиатские рынки или другие новые направления, но налаживание новой системы требует времени.

    Согласно свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей, поиском новых каналов поставок вынуждены заняться более 70% опрошенных компаний. Важно также найти новых поставщиков сырья, и почти 60% российских компаний сумели это сделать. Четверть из них стала закупать сырье у зарубежных поставщиков из «дружественных» стран, подавляющее большинство переключилось на российских производителей. Однако из-за отсутствия статистики понять, какие объемы импорта удалось вернуть, сложно.

    На рынке было ожидание, что осенью рубль начнет ослабевать после уникального укрепления весной и летом. Однако только сейчас – в октябре – он показал первые признаки слабости. При этом введенный новый пакет санкций со стороны ЕС оказался не таким страшным, как могло бы быть. К тому же ОПЕК+ объявила в среду о сделке по резкому сокращению добычи, что произошло впервые с начала пандемии в 2020 году. Цены на нефть подскочили выше 90 долларов, и все ждут 100 долларов за баррель. Однако рубль вслед за нефтью все равно не растет.

    Что же именно заставило рубль начать снижение? И получится ли ему теперь закрепить этот тренд?

    Любопытно, что в начале этой недели рубль укреплялся. Потому что ЕС грозил в новом пакете санкций ввести санкции против НКЦ или иные ограничения на операции с западными валютами на Мосбирже. В этом случае курс рубля пришлось бы брать под ручное управление ЦБ. На этих рисках многие продавали доллары и евро, укрепляя рубль. «Но этого не произошло, поэтому рубль и начал ослабление к доллару, несмотря на нефтяные котировки. Стоит также понимать, что в настоящее время на рубль влияют не столько рыночные инструменты, сколько геополитика, санкции и баланс экспорта и импорта», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Главный фактор, укреплявший рубль все последние месяцы, – это огромный профицит торгового баланса вследствие больших доходов от экспорта (подорожали газ, нефть, металлы, зерно и многие другие товары) и резкого обвала импорта (санкции осложняют или запрещают торговлю с Западом). Новый пакет санкций, который озвучил ЕС на этой неделе, ввел новые ограничения на поставки европейских товаров в Россию, что также скажется на статистике импорта.

    Однако есть у рубля и причины для ослабления. Например, это укрепление доллара на мировом рынке вследствие выходящей статистики США и ожидания денежно-кредитной политики ФРС.

    «Чем хуже дела в США с инфляцией и рынком труда, тем больше шансов на последующее повышение ставки и рост доллара. На таком фоне валюты развивающихся стран, в том числе рубль, демонстрируют ослабление, что мы и видим»,

    – говорит Деев.

    Что касается нефтяных цен, то если бы они сейчас не росли, то рубль ослаб бы на этой неделе еще сильней. «На самом деле, рост нефтяных цен просто удерживает рубль от более серьезного снижения. К примеру, сегодня котировки нефти ускорили повышение, обновив месячный максимум, в результате доллар от нового двухнедельного максимума 61,7 рубля откатился немного ниже 61 рубля, растеряв почти все достижения сессии», – считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Эксперты ставят на дальнейшее ослабление рубля, хотя многое будет зависеть от малопрогнозируемых событий.

    «Есть шансы, что курс доллара в России в ближайшее время превысит отметку 62 рубля, а позже, после 20 октября, рубль снова начнет укрепляться. Потому что будет действовать налоговый период, когда экспортеры перечисляют налоги и акцизы в бюджет», – делает прогноз Деев. По оценкам банка «Зенит», в октябре курс рубля будет слабее, чем с сентябре, – в диапазоне 59–66 рублей за доллар.

    «До конца года рубль способен ослабнуть до 70 за доллар, в чем так нуждается бюджет и компании-экспортеры, при условии, что Минфин начнет валютные интервенции»,

    – предполагает Деев.

    Если ничего экстраординарного не произойдет и биржевые торги валютой сохранятся, то можно ориентироваться на диапазон 60–70 в паре доллар и рубль, говорит Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global. По его мнению, в долгосрочном плане (более чем через год) более вероятно ослабление рубля, чем его укрепление.

    «Экспорт будет сокращаться, приток инвестиций прекратился. В это время внутри страны денежная масса ускорила рост до 16% год к году, и ее негде утилизировать. Импорт и промышленное производство будут восстанавливаться очень долго и с переменным успехом. Рецессия в экономике нередко сопровождается стагнацией промпроизводства, ростом инфляции и ослаблением рубля. На горизонте года такие риски минимальны, но в долгосрочном плане они присутствуют», – заключает Ващенко.


     
     
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