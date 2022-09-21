Рубль проявил спокойствие на фоне паникующих рынков

Новости о референдумах и частичной мобилизации вызвали молниеносную реакцию на российских рынках. Они стали падать до уровней 24 февраля. Однако уже на второй день паника слегка улеглась, и вместо падения на 9% индекс Мосбиржи уменьшился менее чем на 4%. Реакцию рубля вообще можно назвать пассивной. Чего боятся инвесторы, что будет с рублем и к чему готовиться экономике?

Рынок акций падает второй день подряд. 20 сентября, после известий о проведении четырех референдумов, основной российский фондовый индикатор – индекс Мосбиржи – упал до показателей 24 февраля – в 2000 пунктов, РТС – в 1000 пунктов. На следующий день ситуация продолжилась, индексы обновляли минимумы с февраля. Но потом быстро был отмечен небольшой отскок. И к закрытию основной торговой сессии 21 сентября рынки отыграли часть потерь. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 3,83% (а это уже падение не на 9%), до 2130 пунктов, долларовый РТС – на 4,1%, до 1106 пунктов.

Рынок пугает обострение санкционного давления Запада, часть инвесторов поспешили выйти из акций и уйти на время в наличные или переложиться в цифровые дружественные валюты, отмечает Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам». Другие решили воспользоваться ситуацией и подзаработать на быстрой покупке и продаже акций.

«Отскок котировок на второй день произошел на фоне фиксации прибылей трейдерами, так как к началу торгов в среду уже было известно о новом указе президента. Сначала было стремительное падение рынков, максимально индексы снижались на 9,61% и 11,81% (индекс Московской биржи и РТС, соответственно). Заработать такую прибыль за первые минуты торгов можно достаточно редко, поэтому фиксация прибыли – логичный момент», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Отскок на рынке – это неизбежное явление. Рынок не может падать без перерывов. Вспомните рекордный обвал 24 февраля, но уже 25 февраля рынок вырос после прохождения пика маржин-коллов», – напоминает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

По его словам, в феврале ситуация была аналогичной, но своевременные действия властей помогли рынку избежать более серьезного падения, так как торги были остановлены и введен запрет на короткие продажи (шорты). По его мнению, снижение котировок, вероятно, будет продолжаться до конца текущей недели после закрытия котировками гэпов.

«Крайне истеричное открытие с «отрицательным гэпом» вниз должно пройти тест на устойчивость истерики, и по итогам текущей недели будет видно, к чему вся эта торговля на Московской бирже приведет финансовый рынок страны»,

– согласен Роман Блинов, старший аналитик ИК «Русс-инвест».

На рынок также влияют новости о предстоящем росте налоговой нагрузки на сырьевые экспортные компании. «В лидерах падения были нефтегазовые компании, так как вчера сообщили об увеличении НДПИ для них в следующем году, а также пошлин на экспорт газа и СПГ. А также более остальных падала стоимость акций компаний роста, таких как Яндекс и VK, видимо, на фоне оттока иностранного капитала. На открытии торгов рост был замечен только у акций компаний второго и третьего эшелона, причем никакого инфоповода для этого не было, а значит, их рост был спекулятивным», – говорит Чернов.

По мнению Малых, сложно сказать, как долго будет длиться снижение рынка, так как многое будет зависеть от ответа стран Запада. «Они могут ввести новые санкции, более пристально следить за выполнением санкций другими странами и штрафовать их вторичными санкциями или увеличить военную поддержку. Скорее всего, санкционное давление на нашу экономику усилится», – считает Малых.

Новый пакет санкций будет разработан в обязательном порядке. Другой вопрос – насколько он будет жестким в экономическом плане, ведь придумать новые варианты удара по России так, чтобы окончательно не добить европейскую экономику, не так просто. «Еще один пакет ограничительных мер может включать в себя отказ от использования российских энергоресурсов, потолок цен для них, возможно частичное эмбарго», – не исключает Чернов.

Маловероятно, что ЕС сможет ввести газовое эмбарго в том или ином виде прямо сейчас. Принять его вполне могут, но с большим временным лагом по аналогии с угольным и нефтяным эмбарго. Лишать себя остатков газа в преддверии отопительного сезона ЕС вряд ли станет. Это не только экономическое, но и политическое самоубийство. В теории запрет на газ могут ввести не раньше весны 2023 года, а скорее всего, сроки будут сдвинуты на 2024 и 2025 годы.

«Последние геополитические новости увеличивают вероятность новых санкций и/или ужесточения режима по уже действующим санкционным пакетам, что может негативно отразиться на состоянии экономики, экспортной выручке и возможностях импорта, но как изменится это соотношение – сейчас сложно сказать», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Кроме того, она полагает, что цикл снижения ключевой ставки, скорее всего, близок к завершению, о чем сигнализировал и ЦБ. Это может означать, что ставки по вкладам и кредитам также вскоре перестанут снижаться и, возможно, даже начнут расти, не исключает эксперт.

«С учетом снижения ключевой ставки рефинансирования нашим ЦБ до 7,5% и дефляции рост экономики России мог бы начаться уже в 2024–2025 годах, но с учетом новых вводных восстановление может занять больше времени. Слишком стремительно меняются геополитическая и экономическая ситуации»,

– говорит Чернов.

Что касается рубля, то он показал небывалую стойкость. Более того, стремительного падения, как это было в феврале 2022-го или в 2014 году, эксперты не ждут. «Курс рубля в последнее время очень стабилен. Нет и следа от той дикой волатильности, которая была в первом полугодии. Пара доллара к рублю консолидируется около 60. И даже в среду лишь в первые часы торгов был какой-то локальный импульс ослабления рубля, но затем почти все отыгралось», – считает Карпунин. Поэтому к концу года он ждет 65 рублей за доллар в базовом сценарии. Беленькая пока ждет к концу года курс доллара в диапазоне 60–70 рублей. По ее словам, ослаблению рубля будут способствовать сокращение экспорта в стоимостном выражении и восстановление импорта.

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Чернов говорит, что еще до новых событий прогнозировал ослабление рубля к концу года до 70–75 против доллара на фоне обещания ввести новое бюджетное правило, которое будет стимулировать снижение курса рубля через покупки валют «дружественных» стран. Теперь же, по его мнению, падение рубля может ускориться, и 70–75 рублей может случиться раньше.