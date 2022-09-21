Рубль проявил спокойствие на фоне паникующих рынков

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21 сентября, среда  |  Последнее обновление — 22:18  |  vz.ru
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Американский доллар идет по трупам других валют

В чем опасность крепкого доллара Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Американская валюта показывает чудеса укрепления к корзине мировых валют. Евро, японская иена и британский фунт, наоборот, упали до многолетних минимумов. Это побочный эффект повышения ставок ФРС. Чем опасен столь крепкий американский доллар и по кому он ударит?  Подробности...
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Россия мобилизует силы для победы на Украине

Россия ликвидирует численный диспаритет с ВСУ на фронте Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Зачем президенту потребовались военные резервы, кого коснется мобилизация в первую очередь и как новые силы изменят ситуацию на фронтах?  Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Французов из Африки выгоняют ради России

Французская армия больше не нужна в Африке ZUMA Press/Global Look Press
В столице западноафриканского государства Нигер – городе Ниамее – прошла крупная манифестация за немедленный вывод из страны французских войск. Манифестация прошла под российскими флагами и с лозунгами «Франция – вон!», «Французские колониальные войска должны уйти», «Да здравствует Путин и Россия!». И это в стране, которая считается главным союзником Франции в регионе. Что же произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Британия выпадает из числа мировых держав

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В ближайшие годы британцы будут беднеть и даже нищать из-за взлета цен на еду и энергию. И еще из-за обвала фунта – капиталы-то бегут. Подробности...
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Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мэри Элизабет Трасс находится у руля Великобритании меньше месяца. Но уже примерно понятно, что она за политик и чего от нее ждать. Скорее всего – ничего хорошего. Подробности...
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Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Почему мобилизация и почему частичная

Ирану угрожает революция

Донбасс и Херсон срочно станут Россией

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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Рубль проявил спокойствие на фоне паникующих рынков

    Почему рынки паникуют, а рубль спокоен
    		   21 сентября 2022, 21:30
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Новости о референдумах и частичной мобилизации вызвали молниеносную реакцию на российских рынках. Они стали падать до уровней 24 февраля. Однако уже на второй день паника слегка улеглась, и вместо падения на 9% индекс Мосбиржи уменьшился менее чем на 4%. Реакцию рубля вообще можно назвать пассивной. Чего боятся инвесторы, что будет с рублем и к чему готовиться экономике?

    Рынок акций падает второй день подряд. 20 сентября, после известий о проведении четырех референдумов, основной российский фондовый индикатор – индекс Мосбиржи – упал до показателей 24 февраля – в 2000 пунктов, РТС – в 1000 пунктов. На следующий день ситуация продолжилась, индексы обновляли минимумы с февраля. Но потом быстро был отмечен небольшой отскок. И к закрытию основной торговой сессии 21 сентября рынки отыграли часть потерь. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 3,83% (а это уже падение не на 9%), до 2130 пунктов, долларовый РТС – на 4,1%, до 1106 пунктов.

    Рынок пугает обострение санкционного давления Запада, часть инвесторов поспешили выйти из акций и уйти на время в наличные или переложиться в цифровые дружественные валюты, отмечает Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам». Другие решили воспользоваться ситуацией и подзаработать на быстрой покупке и продаже акций.

    «Отскок котировок на второй день произошел на фоне фиксации прибылей трейдерами, так как к началу торгов в среду уже было известно о новом указе президента. Сначала было стремительное падение рынков, максимально индексы снижались на 9,61% и 11,81% (индекс Московской биржи и РТС, соответственно). Заработать такую прибыль за первые минуты торгов можно достаточно редко, поэтому фиксация прибыли – логичный момент», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Отскок на рынке – это неизбежное явление. Рынок не может падать без перерывов. Вспомните рекордный обвал 24 февраля, но уже 25 февраля рынок вырос после прохождения пика маржин-коллов», – напоминает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

    По его словам, в феврале ситуация была аналогичной, но своевременные действия властей помогли рынку избежать более серьезного падения, так как торги были остановлены и введен запрет на короткие продажи (шорты). По его мнению, снижение котировок, вероятно, будет продолжаться до конца текущей недели после закрытия котировками гэпов. 

    «Крайне истеричное открытие с «отрицательным гэпом» вниз должно пройти тест на устойчивость истерики, и по итогам текущей недели будет видно, к чему вся эта торговля на Московской бирже приведет финансовый рынок страны»,

    – согласен Роман Блинов, старший аналитик ИК «Русс-инвест».

    На рынок также влияют новости о предстоящем росте налоговой нагрузки на сырьевые экспортные компании. «В лидерах падения были нефтегазовые компании, так как вчера сообщили об увеличении НДПИ для них в следующем году, а также пошлин на экспорт газа и СПГ. А также более остальных падала стоимость акций компаний роста, таких как Яндекс и VK, видимо, на фоне оттока иностранного капитала. На открытии торгов рост был замечен только у акций компаний второго и третьего эшелона, причем никакого инфоповода для этого не было, а значит, их рост был спекулятивным», – говорит Чернов.

    По мнению Малых, сложно сказать, как долго будет длиться снижение рынка, так как многое будет зависеть от ответа стран Запада. «Они могут ввести новые санкции, более пристально следить за выполнением санкций другими странами и штрафовать их вторичными санкциями или увеличить военную поддержку. Скорее всего, санкционное давление на нашу экономику усилится», – считает Малых.

    Новый пакет санкций будет разработан в обязательном порядке. Другой вопрос – насколько он будет жестким в экономическом плане, ведь придумать новые варианты удара по России так, чтобы окончательно не добить европейскую экономику, не так просто. «Еще один пакет ограничительных мер может включать в себя отказ от использования российских энергоресурсов, потолок цен для них, возможно частичное эмбарго», – не исключает Чернов.

    Маловероятно, что ЕС сможет ввести газовое эмбарго в том или ином виде прямо сейчас. Принять его вполне могут, но с большим временным лагом по аналогии с угольным и нефтяным эмбарго. Лишать себя остатков газа в преддверии отопительного сезона ЕС вряд ли станет. Это не только экономическое, но и политическое самоубийство. В теории запрет на газ могут ввести не раньше весны 2023 года, а скорее всего, сроки будут сдвинуты на 2024 и 2025 годы.

    «Последние геополитические новости увеличивают вероятность новых санкций и/или ужесточения режима по уже действующим санкционным пакетам, что может негативно отразиться на состоянии экономики, экспортной выручке и возможностях импорта, но как изменится это соотношение – сейчас сложно сказать», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Кроме того, она полагает, что цикл снижения ключевой ставки, скорее всего, близок к завершению, о чем сигнализировал и ЦБ. Это может означать, что ставки по вкладам и кредитам также вскоре перестанут снижаться и, возможно, даже начнут расти, не исключает эксперт.

    «С учетом снижения ключевой ставки рефинансирования нашим ЦБ до 7,5% и дефляции рост экономики России мог бы начаться уже в 2024–2025 годах, но с учетом новых вводных восстановление может занять больше времени. Слишком стремительно меняются геополитическая и экономическая ситуации»,

    – говорит Чернов.

    Что касается рубля, то он показал небывалую стойкость. Более того, стремительного падения, как это было в феврале 2022-го или в 2014 году, эксперты не ждут. «Курс рубля в последнее время очень стабилен. Нет и следа от той дикой волатильности, которая была в первом полугодии. Пара доллара к рублю консолидируется около 60. И даже в среду лишь в первые часы торгов был какой-то локальный импульс ослабления рубля, но затем почти все отыгралось», – считает Карпунин. Поэтому к концу года он ждет 65 рублей за доллар в базовом сценарии. Беленькая пока ждет к концу года курс доллара в диапазоне 60–70 рублей. По ее словам, ослаблению рубля будут способствовать сокращение экспорта в стоимостном выражении и восстановление импорта. 

    Чернов говорит, что еще до новых событий прогнозировал ослабление рубля к концу года до 70–75 против доллара на фоне обещания ввести новое бюджетное правило, которое будет стимулировать снижение курса рубля через покупки валют «дружественных» стран. Теперь же, по его мнению, падение рубля может ускориться, и 70–75 рублей может случиться раньше.
     
     
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