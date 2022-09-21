Взгляд
21 сентября, среда  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
Разделы

Американский доллар идет по трупам других валют

В чем опасность крепкого доллара Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Американская валюта показывает чудеса укрепления к корзине мировых валют. Евро, японская иена и британский фунт, наоборот, упали до многолетних минимумов. Это побочный эффект повышения ставок ФРС. Чем опасен столь крепкий американский доллар и по кому он ударит?  Подробности...
Перейти в раздел…

У России осенью могут появиться четыре новых региона

Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей готовы проголосовать за вступление в состав России РИА Новости
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области проведут референдумы о присоединении к России. Голосование начнется уже в эту пятницу, 23 сентября – и продлится пять дней. Ранее опросы показали, что жители этих территорий не только готовы принять участие в этих референдумах, но и намерены голосовать за воссоединение с Россией.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
Перейти в раздел…

Французов из Африки выгоняют ради России

Французская армия больше не нужна в Африке ZUMA Press/Global Look Press
В столице западноафриканского государства Нигер – городе Ниамее – прошла крупная манифестация за немедленный вывод из страны французских войск. Манифестация прошла под российскими флагами и с лозунгами «Франция – вон!», «Французские колониальные войска должны уйти», «Да здравствует Путин и Россия!». И это в стране, которая считается главным союзником Франции в регионе. Что же произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный. Подробности...

Референдумы расширят возможности России по защите Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
У президента России и других руководителей страны значительно вырастет арсенал методов и средств для защиты Донбасса после того, как ЛДНР станут частью России. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Отказ от «зеленой» повестки раскалывает Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правительства крупнейших стран Евросоюза оказались буквально зажаты между Сциллой и Харибдой – жгущими платежки за электричество и отопление гражданами и недовольными сторонниками борьбы с изменением климата. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Донбасс и Херсон срочно станут Россией

Что делят киргизы с таджиками

Риск большой войны в Закавказье

Перейти в раздел…

В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
Подробности...

Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
Подробности...

Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
  • Одобряю

  • Не одобряю

  • Затрудняюсь ответить
Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?
  • Да, значительный

  • Да, в какой-то мере

  • Нет, не имеет
В вашем регионе уже появились грибы?
  • Да, грибов много

  • Да, но грибов мало

  • Грибов нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Подпольщик рассказал о переполненных ранеными украинскими военными больницах Николаева
    Казахстан отозвал голос за онлайн-выступление Зеленского на ГА ООН В Запорожской области начали формирование добровольческих батальонов Председатель Генассамблеи ООН заговорил по-русски В США начали работу над законом о вторичных санкциях за импорт нефти из РФ
    В Сербии сообщили о соответствии Уставу ООН референдумов в Донбассе Запорожскую область предложили переименовать в Запорожский край Макрону отказали в разговоре с Путиным В ЕК внесли документ о смягчении санкций против угля из России
    Боррель призвал ввести новые санкции против России В Госдуме исключили возможность всеобщей мобилизации в России В Москве развернут инфраструктуру для поступления иностранцев в ВС России В Харькове заблокировали переименование русского театра имени Пушкина

    «нормативные акты»


    В США попросили конгресс узаконить передачу российских активов Украине

    пост в соцсетях


    Пугачеву решили проверить на дискредитацию ВС России

    выезд на «встречку»


    Опубликовано видео ДТП, в котором погиб Пускепалис

    Видео

    «в неестественных границах»


    Европа начинает делить Украину

    «национал-предатели»


    Эстонцы хитрят с продажей российской нефти

    арена битвы


    Америка оценила Тайвань выше Украины

    спикер Конгресса


    США предложили армянам выбор между войной и миром

    замена европейского рынка


    Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий

    отделить главное


    Тимофей Бордачёв: Казахстан идет по грани

    возврата не будет


    Игорь Караулов: Пугачёва не хочет в реальный мир

    российский рубль


    Александр Разуваев: Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

    на ваш взгляд


    Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?

    Американский доллар идет по трупам других валют

    В чем опасность крепкого доллара
    		   21 сентября 2022, 08:50
    Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Американская валюта показывает чудеса укрепления к корзине мировых валют. Евро, японская иена и британский фунт, наоборот, упали до многолетних минимумов. Это побочный эффект повышения ставок ФРС. Чем опасен столь крепкий американский доллар и по кому он ударит?

    Индекс доллара, рассчитываемый ICE, в 2022 году вырос более чем на 14%, показав самый впечатляющий прирост с 1985 года. Евро, японская иена и британский фунт упали до многолетних минимумов против доллара. Валюты развивающихся стран тоже пострадали: египетский фунт упал на 18%, венгерский форинт – на 20%, а южноафриканский рэнд потерял 9,4%, пишет The WSJ.

    В среду экономисты ждут очередного повышения ставки ФРС на 0,75 процентных пункта – до 3,00-3,25%, на фоне чего доллар может укрепиться еще.

    «Сильный доллар – это побочный эффект роста ставки ФРС. Так американский регулятор борется с инфляцией, не имея для этого других возможностей. Если бы все ведущие страны делали то же самое одновременно, доллар бы оставался на месте. Но поскольку США наращивают ставку быстрее, чем все другие страны, входящие в пул расчетных для индекса валют, в основном это Европа плюс Япония, то возник временный дисбаланс в пользу доллара», – объясняет Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Вторая причина – это риски старта мировой рецессии, а доллар, как ни крути, по-прежнему остается тихой гаванью. «В Европе растут риски рецессии, инфляция бьет многолетние рекорды. На этом фоне еще весной этого года начался отток капиталов с европейского фондового рынка. То же самое происходит в Азии, где локомотив всей экономики Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай – постоянно объявляет локдауны из-за вспышек ковида, где растут угрозы военного противостояния с США из-за Тайваня, а ВВП показывает минимальный рост, грозящий второй экономике мира дефолтом», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    «Доллар для многих остается образцом «тихой гавани», вложившись в которую, можно переждать кризис и обесценение своей национальной валюты. Достойной альтернативы ему пока нет, хотя ранее такие альтернативы были. Но

    случай с блокировкой половины золотовалютных резервов ЦБ РФ практически во всех странах Запада очень сильно подорвал доверие к евро, швейцарскому франку и британскому фунту. С этой точки зрения доллар тоже токсичен, но из всех остальных токсичных валют он является самой надежной с точки зрения хеджирования рыночных рисков»,

    – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    «Инвесторы верят, что может случиться все что угодно, но Штаты выстоят, а доллар не рухнет. Иллюзорная позиция в данной ситуации, но она пока помогает инвесторам и США», – добавляет Деев.

    В конце концов вкладываться в американские трежерис реально выгодно, так как их доходности растут вместе с повышением ставки ФРС.

    «По 10-летним бондам американского Минфина сейчас платят более 3,5% годовых, то есть 35–40% за весь срок, чего не было уже почти 15 лет. Все крупные инвесторы – фонды, инвестбанки – активно перекладываются в долговые бумаги США, продавая бонды и акции других стран. По соотношению риска и доходности ничего лучше в мире сейчас нет. Отсюда такой ажиотаж вокруг доллара и отсутствие интереса к другим валютам и активам», – говорит Емельянов.

    Для самих Штатов крепкий доллар и благо, и проблема. С одной стороны, США получат удешевление и рост импорта, что плюс для некоторых отраслей и для рядовых американцев, рост доходности депозитов и пенсионных фондов, что благо для пенсионеров и вкладчиков, говорит эксперт. С другой стороны, это приведет к падению американского экспорта в долларах, что минус для компаний-экспортеров, и рост обслуживания госдолга и прочих кредитов, что плохо для бюджета, студентов, ипотечников и бизнеса в целом, добавляет Емельянов.

    По его словам, основных торговых партнеров США, включая Европу, Японию и Китай, на самом деле устраивает их дешевая валюта, собственно, потому они и не спешат поднимать ставки. Так они могут поддерживать свой рост, наращивая экспорт в Америку по все более высокой в своей валюте стоимости.

    «Если бы они желали поднять свою валюту относительно доллара, то нет ничего проще: нужно задрать ставку так высоко, чтобы перебить ФРС. Но в этом нет особого смысла. Центробанки не играют в игру «у кого валюта сильнее». Им важно сохранять инфляцию, рост ВВП и показатели безработицы на приемлемом уровне, поддерживая между ними баланс. Европа, например, явно не желает добивать свой рынок труда, когда экономика и так страдает от последствий энергетического кризиса и конфликта на Украине. Рост ставки задушит деловую активность, обвалит рынок недвижимости и не факт, что быстро победит инфляцию», - поясняет Емельянов.

    Впрочем, доллар не сможет быть таким крепким вечно.

    «После повышения ставки ФРС до 3,25%, как ожидает большинство, у ФРС останется еще 1-1,5% роста, если инфляция будет отступать. То есть регулятор на завершающей стадии. Соответственно, индекс доллара может прибавить еще в пределах 5% к евро, прежде чем развернется. Ужасом для рынков это не станет. Просто евровалюта какое-то время будет стоить не один к одному, а 0,95 к доллару. А потом, скорее всего, развернется к росту», - ожидает Емельеянов.

    Деев считает, что какое-то время крепкий доллар будет поддерживать экономику США, но потом она все равно скатится в рецессию (падение ВВП два квартала подряд – это рецессия).

    «Главный риск этого в том, что Штаты объявят дефолт, то есть все вложения в американские бумаги превратятся в воздух. Огромный госдолг и рост доходности гособлигаций делает этот вариант неизбежным – Штаты просто не смогут обслуживать свои трежерис, им уже давно нечем платить по долгам. Это будет означать крах мировой финансовой системы и глобальный кризис невиданных масштабов на много лет вперед, пока не появится новый лидер и мир на остановится на новой валюте»,

    - делает долгосрочный прогноз Артем Деев.

    Наталья Мильчакова полагает, что в ближайшие несколько лет как минимум доллар может проходить через циклы укреплений и, наоборот, ослабления. «Но принципиально плохого с ним ничего не произойдет. Когда-либо, в достаточно долгосрочном будущем, доллар, возможно, как и другие мировые резервные валюты, может быть вытеснен государственными цифровыми валютами других стран, а возможно, и негосударственными криптовалютами. В мировой экономике в этом случае без кризиса не обойтись», - не исключат экономист.

    Для жителей России рост доллара к мировой корзине валют, конечно, не так важен, как курс рубля против доллара и других валют. «Учитывая крупный дефицит бюджета, угрозу нефтяного эмбарго и падение мирового спроса на нефть из-за рецессии, может получиться так, что в России доллар вырастет сильнее, чем в остальном мире», - не исключает Емельянов.

    Укрепление рубля – это все же временное явление, результат экстремальных условий в виде просадки импорта и ограничений на валютный спрос, согласен Деев. Но для российской экономики, по его мнению, куда важнее риск скатиться в кризис на фоне планомерного отрезания России от рынков сбыта и покупки необходимости критического импорта.

    «По мере скатывания российской экономики в кризис, явления будут принимать обвальный характер. Дефицит бюджета и сокращение расходных статей мы уже наблюдаем, далее последует сокращение производства, рост банкротств предприятий, рост безработицы, падение уровня доходов граждан и т.д. Но, вероятно, выйти из этой ситуации получится с переходом экономики на мобилизационные рельсы, о чем наверняка будет объявлено в ближайшее время», - заключает Деев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •