Американский доллар идет по трупам других валют

Американская валюта показывает чудеса укрепления к корзине мировых валют. Евро, японская иена и британский фунт, наоборот, упали до многолетних минимумов. Это побочный эффект повышения ставок ФРС. Чем опасен столь крепкий американский доллар и по кому он ударит?

Индекс доллара, рассчитываемый ICE, в 2022 году вырос более чем на 14%, показав самый впечатляющий прирост с 1985 года. Евро, японская иена и британский фунт упали до многолетних минимумов против доллара. Валюты развивающихся стран тоже пострадали: египетский фунт упал на 18%, венгерский форинт – на 20%, а южноафриканский рэнд потерял 9,4%, пишет The WSJ.

В среду экономисты ждут очередного повышения ставки ФРС на 0,75 процентных пункта – до 3,00-3,25%, на фоне чего доллар может укрепиться еще.

«Сильный доллар – это побочный эффект роста ставки ФРС. Так американский регулятор борется с инфляцией, не имея для этого других возможностей. Если бы все ведущие страны делали то же самое одновременно, доллар бы оставался на месте. Но поскольку США наращивают ставку быстрее, чем все другие страны, входящие в пул расчетных для индекса валют, в основном это Европа плюс Япония, то возник временный дисбаланс в пользу доллара», – объясняет Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Вторая причина – это риски старта мировой рецессии, а доллар, как ни крути, по-прежнему остается тихой гаванью. «В Европе растут риски рецессии, инфляция бьет многолетние рекорды. На этом фоне еще весной этого года начался отток капиталов с европейского фондового рынка. То же самое происходит в Азии, где локомотив всей экономики Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай – постоянно объявляет локдауны из-за вспышек ковида, где растут угрозы военного противостояния с США из-за Тайваня, а ВВП показывает минимальный рост, грозящий второй экономике мира дефолтом», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Доллар для многих остается образцом «тихой гавани», вложившись в которую, можно переждать кризис и обесценение своей национальной валюты. Достойной альтернативы ему пока нет, хотя ранее такие альтернативы были. Но

случай с блокировкой половины золотовалютных резервов ЦБ РФ практически во всех странах Запада очень сильно подорвал доверие к евро, швейцарскому франку и британскому фунту. С этой точки зрения доллар тоже токсичен, но из всех остальных токсичных валют он является самой надежной с точки зрения хеджирования рыночных рисков»,

– говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Инвесторы верят, что может случиться все что угодно, но Штаты выстоят, а доллар не рухнет. Иллюзорная позиция в данной ситуации, но она пока помогает инвесторам и США», – добавляет Деев.

В конце концов вкладываться в американские трежерис реально выгодно, так как их доходности растут вместе с повышением ставки ФРС.

«По 10-летним бондам американского Минфина сейчас платят более 3,5% годовых, то есть 35–40% за весь срок, чего не было уже почти 15 лет. Все крупные инвесторы – фонды, инвестбанки – активно перекладываются в долговые бумаги США, продавая бонды и акции других стран. По соотношению риска и доходности ничего лучше в мире сейчас нет. Отсюда такой ажиотаж вокруг доллара и отсутствие интереса к другим валютам и активам», – говорит Емельянов.

Для самих Штатов крепкий доллар и благо, и проблема. С одной стороны, США получат удешевление и рост импорта, что плюс для некоторых отраслей и для рядовых американцев, рост доходности депозитов и пенсионных фондов, что благо для пенсионеров и вкладчиков, говорит эксперт. С другой стороны, это приведет к падению американского экспорта в долларах, что минус для компаний-экспортеров, и рост обслуживания госдолга и прочих кредитов, что плохо для бюджета, студентов, ипотечников и бизнеса в целом, добавляет Емельянов.

По его словам, основных торговых партнеров США, включая Европу, Японию и Китай, на самом деле устраивает их дешевая валюта, собственно, потому они и не спешат поднимать ставки. Так они могут поддерживать свой рост, наращивая экспорт в Америку по все более высокой в своей валюте стоимости.

«Если бы они желали поднять свою валюту относительно доллара, то нет ничего проще: нужно задрать ставку так высоко, чтобы перебить ФРС. Но в этом нет особого смысла. Центробанки не играют в игру «у кого валюта сильнее». Им важно сохранять инфляцию, рост ВВП и показатели безработицы на приемлемом уровне, поддерживая между ними баланс. Европа, например, явно не желает добивать свой рынок труда, когда экономика и так страдает от последствий энергетического кризиса и конфликта на Украине. Рост ставки задушит деловую активность, обвалит рынок недвижимости и не факт, что быстро победит инфляцию», - поясняет Емельянов.

Впрочем, доллар не сможет быть таким крепким вечно.

«После повышения ставки ФРС до 3,25%, как ожидает большинство, у ФРС останется еще 1-1,5% роста, если инфляция будет отступать. То есть регулятор на завершающей стадии. Соответственно, индекс доллара может прибавить еще в пределах 5% к евро, прежде чем развернется. Ужасом для рынков это не станет. Просто евровалюта какое-то время будет стоить не один к одному, а 0,95 к доллару. А потом, скорее всего, развернется к росту», - ожидает Емельеянов.

Деев считает, что какое-то время крепкий доллар будет поддерживать экономику США, но потом она все равно скатится в рецессию (падение ВВП два квартала подряд – это рецессия).

«Главный риск этого в том, что Штаты объявят дефолт, то есть все вложения в американские бумаги превратятся в воздух. Огромный госдолг и рост доходности гособлигаций делает этот вариант неизбежным – Штаты просто не смогут обслуживать свои трежерис, им уже давно нечем платить по долгам. Это будет означать крах мировой финансовой системы и глобальный кризис невиданных масштабов на много лет вперед, пока не появится новый лидер и мир на остановится на новой валюте»,

- делает долгосрочный прогноз Артем Деев.

Наталья Мильчакова полагает, что в ближайшие несколько лет как минимум доллар может проходить через циклы укреплений и, наоборот, ослабления. «Но принципиально плохого с ним ничего не произойдет. Когда-либо, в достаточно долгосрочном будущем, доллар, возможно, как и другие мировые резервные валюты, может быть вытеснен государственными цифровыми валютами других стран, а возможно, и негосударственными криптовалютами. В мировой экономике в этом случае без кризиса не обойтись», - не исключат экономист.

Для жителей России рост доллара к мировой корзине валют, конечно, не так важен, как курс рубля против доллара и других валют. «Учитывая крупный дефицит бюджета, угрозу нефтяного эмбарго и падение мирового спроса на нефть из-за рецессии, может получиться так, что в России доллар вырастет сильнее, чем в остальном мире», - не исключает Емельянов.

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Укрепление рубля – это все же временное явление, результат экстремальных условий в виде просадки импорта и ограничений на валютный спрос, согласен Деев. Но для российской экономики, по его мнению, куда важнее риск скатиться в кризис на фоне планомерного отрезания России от рынков сбыта и покупки необходимости критического импорта.

«По мере скатывания российской экономики в кризис, явления будут принимать обвальный характер. Дефицит бюджета и сокращение расходных статей мы уже наблюдаем, далее последует сокращение производства, рост банкротств предприятий, рост безработицы, падение уровня доходов граждан и т.д. Но, вероятно, выйти из этой ситуации получится с переходом экономики на мобилизационные рельсы, о чем наверняка будет объявлено в ближайшее время», - заключает Деев.

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