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13 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Что ждет экономику России после удачного 2022 года

На сколько хватит экономической устойчивости России Ведомости/ТАСС
Удивительная устойчивость российской экономики в этом году дает надежду на то, что и в следующем году ситуация будет не хуже. Российские ведомства готовят свои сценарии развития событий. Удастся ли российской экономике удивлять Запад два года подряд? Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Почему солнечные батареи проигрывают российскому газу

Солнечные батареи на крышах – сегодня модная технология Bernd Thissen/dpa/Global Look Press
В странах Запада повторяют, что избавиться от зависимости от российского газа им поможет так называемый зеленый переход – то есть новые технологии получения энергии. Например, с помощью ветряков или солнечных батарей. Однако воплотить эту мечту невозможно ни физически, ни финансово – и вот почему. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Людей привлекает сам институт монархии – человек, увенчанный короной, вокруг которого собираются его верные. Что же заставляет людей испытывать смутную тоску по монархии – и тянуться к ней даже в такой стертой и выцветшей форме, как британский королевский дом? Подробности...

У западных политиков отключилась совесть

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Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда речь идет об интересах русских, совесть у представителей «цивилизованного мира» отключается. Но по мере ослабления западной гегемонии категория совести обретет достойное место в международной жизни. А иначе не было бы смысла менять систему мироустройства. Подробности...
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Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

Павел Свистунов
Павел Свистунов, заместитель директора Национального агентства развития квалификаций
Традиционная система образования не поспевает за стремительно меняющейся реальностью. Цикл жизни некоторых профессий сокращается до минимума, так что пока вузы и колледжи готовят по ним студентов, спрос на таких специалистов исчезает. Подробности...
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С «зерновой сделкой» пора кончать

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    Что ждет экономику России после удачного 2022 года

    На сколько хватит экономической устойчивости России
    		   13 сентября 2022, 08:50
    Фото: Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Удивительная устойчивость российской экономики в этом году дает надежду на то, что и в следующем году ситуация будет не хуже. Российские ведомства готовят свои сценарии развития событий. Удастся ли российской экономике удивлять Запад два года подряд?

    В этом году экономика России удивила многих экономистов, в том числе западных, своей стойкостью. Вместо двузначного падения ВВП, которое многие ждали еще весной на фоне беспрецедентных санкций, к концу года ожидается лишь небольшое снижение в районе 2–4%.

    «Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех и для них тоже», – заявил президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.

    Что ждет российскую экономику в следующем 2023 году и в 2024–2025 годах? Российские ведомства готовят свои сценарии развития ситуации. В августе ЦБ представил три сценария на три года – позитивный (адаптационный), базовый и кризисный.

    По ускоренному адаптивному сценарию ВВП России в следующем году может перейти в зону роста – от минус 2% до плюс 1%, а в 2024 году российская экономика точно покажет рост – на целых на 2,5–3,5%. Инфляция в этом сценарии снизится до 3,5–5,5% уже в 2023 году благодаря низкой ключевой ставке в 5,5%–7,5%.

    В базовом сценарии выйти из минуса в следующем году не удастся: в 2023 году будет еще минус 1–4% (но меньше, чем в 2022 году). Зато уже в 2024 году экономика вернется в зону роста – плюс 1,5–2,5%. Инфляция снизится в 2023 году до 5–7% и к 4% в 2024 году.

    Кризисный сценарий означает, что экономику России в 2023 году ждет еще более сильное падение, чем в 2022 году, – на 5,5–8,5%. В 2024 году падение продолжится – минус 2–3%, и только в 2025 году возможен рост российской экономики – в районе 1%. В следующие два года инфляция будет двузначная, рубль слабым, ключевая ставка – высокой.

    По большому счету выбор у России невелик. По какому пути пойдет экономика России – зависит от сочетания большого количества факторов.

    «Действия правительства и ЦБ в начале этого года уже показали, что решения принимаются своевременно и действительно приводят к большей устойчивости экономики.

    Различные сценарии, которые готовят ЦБ, Минфин и Минэкономразвития, учитывают два самых главных фактора. Первый: удастся ли России обойти западные ограничения и заместить сокращение поставок сырья в Европу. Второй фактор: цены на газ и нефть на мировом рынке.

    И уже следом можно рассматривать такие показатели, как ставка ЦБ, объемы кредитования, внутренний спрос, курс национальной валюты. Эти факторы уже будут следствием или вторичными причинами роста или снижения национальной экономики страны в ближайшие годы», – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    «От России зависит только способность денежных и финансовых властей ускорить адаптацию экономики к изменяющимся условиям. Как мы видим сейчас, прогнозы по российской экономике улучшаются из месяца в месяц, что является следствием сочетания высоких цен на нефть и физических объемов добычи с мерами ограничения на движение капитала, которые позволили избежать того провала, который казался неизбежным еще в начале весны», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    По его словам, первые два сценария ЦБ – то есть не кризисные – предполагают, что ситуация с ценами на нефть и ее уровнем физической добычи в России будет как минимум не сильно хуже текущей ситуации. «Шансы на ускоренную адаптацию есть. Для этого необходимо в экстренном порядке решить вопрос дефицита импорта, а также перенаправить все экспортные потоки. И уже начинать ослаблять курс рубля», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    В этом году импорт в Россию резко сократился, но ситуацию сгладили складские запасы. В следующем году многое будет зависеть от того, удалось ли наладить импорт, в том числе используя механизм параллельного импорта. И второй важный вопрос – удастся ли России сохранить объемы нефтегазового экспорта, который приносит почти половину ВВП страны. Как только импорт наладит путь в Россию, рубль начнет слабеть и тем самым поддержит экспортеров. А с экспортом отмечается заминка.

    «Экспорт основных российских сырьевых товаров – газа, нефти, металлов – за лето сократился двузначно. Доходы федерального бюджета снижаются второй месяц подряд

    в годовом выражении – в августе на 11% после 26% в июле, по информации Минфина. Тенденция может сохраняться. Во-первых, из-за эмбарго на российские энергоресурсы, во-вторых, из-за попытки Западом установить потолок цен, на что ответной мерой России может стать прекращение поставок», – указывает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Поэтому, по его мнению, наиболее вероятен все-таки не ускоренный позитивный сценарий, а базовый сценарий ЦБ, при котором экономика в целом стабилизируется, инфляция снижается, ключевая ставка тоже, экономическая активность восстанавливается.

    Однако исключать кризисный сценарий нельзя. К нему могут привести два фактора. Во-первых, если мир накроет новый глобальный кризис, который рикошетом заденет в том числе и Россию. Во-вторых, если Запад решит усилить санкционное давление на Россию.

    «Черный лебедь» наподобие «Леман Бразерс» нельзя исключать никогда, так как история показывает, что они периодически «прилетают» в самые неожиданные моменты. Однако зависимость российской экономики от западных рынков в текущем году заметно снизилась, а от азиатских выросла, и в дальнейшем мы ожидаем продолжения данного тренда, поэтому теперь для России опаснее «черный лебедь» из Китая или Индии», – говорит Владимир Чернов.

    Впрочем, пока, по его мнению, более вероятна очередная волна геополитического и экономического давления на Россию в виде санкций.  

    «Мы можем видеть усиление рисков рецессии мировой экономики, снижение спроса на сырье со стороны Китая на фоне введения ограничительных мер для борьбы с пандемией. Но пока риски кризисного сценария для России выглядят неочевидными. Российская экономика сохраняет запас прочности на ближайшие пару лет. Но шаги по недопущению кризисных явлений стоит предпринимать уже сейчас. Властям необходимо будет пополнять резервные фонды, базу для инвестиционных проектов», – считает Евстифеев.

    Российская валюта показала в этом году чудеса укрепления. Однако в долгосрочном периоде рубль не сможет оставаться крепким – такая участь касается большинства валют развивающихся экономик, считает эксперт. Главные риски для рубля, по его словам, – это возобновление бюджетного правила со стороны Минфина и смягчение ограничений на движение капитала.

    Чернов ожидает ослабления курса рубля до 70–75 за доллар и евро уже к концу текущего или в начале следующего года на фоне введения нового бюджетного правила. «На наш взгляд, правительство начнет ускоренно покупать в ФНБ валюты «дружественных» государств именно с целью ослабления рубля, так как это необходимо экспортерам для увеличения рентабельности и маржинальности бизнеса», – объясняет эксперт. 


     
     
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