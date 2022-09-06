Газовый разрыв Европы и России состоялся

Полная остановка «Северного потока – 1» из-за технической неисправности последней работавшей турбины произошла. Европа и рынки отреагировали на это, на первый взгляд, слабо. Хотя повод для беспокойства есть. С этого момента появился реальный риск, что «Северный поток – 1» может больше никогда не заработать. Какую цену за это придется заплатить?

В пятницу, 2 сентября, «Северный поток – 1» не заработал после трехдневной профилактической работы. Газпром заявил, что поставки газа по трубе полностью остановлены вплоть до полного устранения замечаний к оборудованию.

Газпром объяснил, что дальнейшая эксплуатация газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции. Выявлена была течь масла в двигателях турбины. Причем «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА №14 (двигатель №120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности», добавляют в Газпроме.

Важно, что устранение дефектов возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия, которое, как известно, находится в Канаде. А с ремонтом там имеются большие проблемы.

Сложилась тупиковая ситуация, в контексте которой эта остановка может оказаться для «Северного потока – 1» роковой. Газопровод может больше так никогда и не заработать. «Когда ранее трейдеры тестировали 3,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, они показали примерную планку по ценам, которая возможна в случае отключения «Северного потока – 1». По факту 2 сентября это случилось. Позитивных сигналов о том, что в ближайшие месяцы эта проблема будет решена, нет», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

«По моим ощущениям, сейчас приходит осознание, что газовый развод между Россией и Европой состоялся. И сохранятся лишь те поставки, которые еще идут через украинский маршрут и «Турецкий поток», потому что там есть наши дружественные страны, и мы удовлетворяем их потребности»,

– говорит Алексей Громов.

Теперь он не исключает сценарий, который еще весной считал маловероятным, – это объявление Европой эмбарго на российский газ или потолок цен, что сродни эмбарго.

Парадоксально, что в Европе новость об остановке последней работающей турбины на газопроводе была воспринята хоть и негативно, но довольно спокойно. Так, цены на газ на европейской бирже взлетели на 35% после рекордного недельного падения. Но они достигли 2900 долларов, а это не рекордные значения. Евро упал, но он уже не первый день торгуется ниже паритета с долларом. Экономисты снова заговорили о рецессии в ЕС, но ею пугают тоже уже давно.

Почему Европа не выглядит шокированной и расстроенной от того, что «Северный поток – 1» больше может не заработать?

«Во-первых, на политическом уровне Европа давно говорила, что Россия остановит «Северный поток – 1». Обе стороны обозначили свою позицию и отступать от нее не намерены. Они осознали, что по этому каналу газ поступать не будет. И это парадоксальным образом успокоило рынки. Это такой психологический фактор, когда обе стороны поняли неизбежность ситуации и успокоились», – говорит отраслевой эксперт.

Позиция России заключается в том, что Канада, ЕС и Великобритания должны снять санкции с любых ремонтных работ по газопроводу на постоянной основе, а не на временной, как предложено было по отремонтированной турбине, застрявшей в Германии. Позиция Германии и Европы тоже обозначена – они делать ничего не будут.

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Кроме того, «Северный поток – 1» и так уже работал лишь на 20% своей мощности, а не на полную мощность, что снизило градус напряженности от закрытия.

«Второй момент – экономический. В странах ЕС произошло естественное сокращение потребления газа, которое составило в среднем 20% от 450 млрд кубометров газа, которые ЕС потребляет в год. Произошло это в первом полугодии текущего года. Основная причина в том, что промышленность, экономика и люди стали экономить потребление газа из-за высоких цен на него, сложившихся еще с осени 2021 года. Поэтому Европе не нужно будет этой зимой столько газа, сколько она потребляла в отопительный сезон прошлого года», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Дорогой газ убивает спрос, это экономическая закономерность. При других ценах потребление газа не упало бы. Получается, что потребление газа в Европе в среднем снизилось на 90 млрд кубометров газа. Это больше, чем мощность «Северного потока – 1» в 55 млрд кубометров.

«Третий фактор – это новости о том, что газовые подземные хранилища Европы заполнены уже почти на 80% и осталось совсем немного до 90%. Минимальный уровень уже достигнут, а желаемый уровень скоро будет достигнут», – говорит Громов.

Собственно, цены на газ этим летом скакали сильнее, чем сейчас, именно потому, что европейцы старались быстрее закачать газ в свои ПХГ. Это создавало спрос на голубое топливо в летний спокойный период. Теперь задача по ПХГ почти решена, а реальный отопительный сезон в Европе начинается только с середины октября – ноября. Плюс азиатские страны пока не готовы бороться за СПГ и платить за него больше 2000 долларов за тысячу кубометров (Европа платит больше 2900).

Но скачки цен в Европе на газ еще обязательно будут. В отопительный сезон спрос на газ вырастет естественным путем. Плюс азиатские страны все-таки уже начнут бороться за СПГ, а значит, его объемы для Европы могут снизиться. Также скачки цен будут возникать во время морозов. Поэтому 4000 долларов – это вполне базовый прогноз.

«Факторы для роста цен этой зимой. Это потенциальное перекрытие поставок газа через Украину. Второй фактор – это погода. Однако в целом накопленные запасы газа вкупе с резким снижением потребления в принципе позволяют пройти Европе эту зиму. Другое дело, какую цену Европа за это заплатит»,

– считает Алексей Громов.

Надо понимать, что потребление газа в отопительный сезон снизится еще сильнее за счет дальнейшего закрытия предприятий промышленности, процесс уже начался и зимой наберет новые обороты. В первую очередь пострадают энергоемкие заводы по производству удобрений, цемента, металлических изделий и т. д.

Кроме того, ЕС планирует на этой неделе принять целый комплекс мер по принудительному снижению потребления газа. В частности, о снижении температуры в жилых домах на один градус до 19 градусов, что, безусловно, снизит комфорт обычных европейцев. Иными словами, как говорит Громов, они не замерзнут этой зимой, но в квартирах будет прохладно. При этом расходы на энергию вырастут у всех – и у государств, и у промышленности, и у населения.

Почему Европа и Россия зашли в газовый тупик? «Все понимают, что Европа откажется от российского газа, это вопрос времени. Сначала Европа хотела сама сократить закупку газа примерно на две трети, но только к 2030 году. После СВО на Украине Европа решила ускориться и сократить закупку газа до 2025–2027 годов. Но Россия решила это сделать сама. Конечно, есть технические проблемы, но когда у сторон есть заинтересованность, то проблемы с ремонтом решаются. Россия не хочет быть выкручивающейся стороной. Россия заставляет выкручиваться саму Европу. Уверен, что для России сейчас оптимальный момент для такого газового разрыва. С финансовой точки зрения нам это сделать несложно в этом году, а Европе будет тяжело», – рассуждает Алексей Громов.

В возможный запуск «Северного потока – 2» даже в сильные морозы эксперт не верит, потому что Германии в этом случае потребуется проявить политическую волю и пойти вразрез с действиями ЕС и США, а таких сильных политических лидеров сейчас в стране просто нет.

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