Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.13 комментариев
Сбербанк назвал топ-3 видов мошенничества 2024 года
Эксперт Сбербанка выделил топ-3 схемы мошенничества 2024 года
В 2024 году наиболее популярными видами мошенничества стали взлом аккаунтов на «Госуслугах», схема Fake Boss и звонки от якобы представителей ФСБ и других ведомств.
Как сообщает РИА «Новости», директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский выделил три основных сценария мошенничества, популярных в 2024 году. Это взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», схема Fake Boss, когда мошенники связываются с жертвой от имени руководителя, и звонки от якобы представителей ФСБ, МВД или других ведомств.
Велигодский подчеркнул, что около 40% всех мошеннических случаев связаны с обманами через «Госуслуги». Мошенники отправляют потенциальным жертвам письма на электронную почту или СМС, в которых указывают мошеннический номер телефона и сообщают о подозрительном входе на портал. Жертвы, уверенные, что разговаривают с сотрудниками службы безопасности, следуют инструкциям мошенников и предоставляют им личную информацию.
На межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте» Велигодский также отметил, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, адаптируя их под новые технологии и изменяющиеся привычки пользователей. Он подчеркнул важность повышения осведомленности граждан о методах защиты от таких угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram, где злоумышленники используют психологические уловки для обмана пользователей. ВЗГЛЯД сообщал, что Сбербанк объяснил легкость, с которой мошенники обманывают россиян, благодаря использованию новых технологий и отсутствию у населения должной осведомленности. ВЗГЛЯД также сообщал, что «Сбер» рассказал о новой схеме мошенников, которая включает вовлечение близких людей в обман, чтобы вызвать большее доверие у жертв.