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Метеорологическая зима наступила в Москве
Метеорологическая зима в Москве началась 24 ноября с низкой температурой и снегом
В воскресенье в Москве зафиксировано наступление метеорологической зимы с минимальной температурой минус 2,2 градуса, что задержалось на 11 дней, и осадками в 11-13 миллиметров, составляющими 25% от месячной нормы.
Метеорологическая зима наконец-то пришла в Москву, с опозданием на 11 дней, сообщает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что утром в воскресенье минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ составила минус 2,2 градуса, что стало самым низким показателем за весь ноябрь.
Синоптик подчеркнул, что дневная температура в Москве не превысит нуля градусов. Ожидается, что среднесуточная температура на предстоящей неделе останется в отрицательном диапазоне. По словам Тишковца, это свидетельствует о том, что осень закончилась, и 24 ноября в городе официально началась метеорологическая зима.
За минувшие сутки в Москве выпало значительное количество осадков – 11-13 миллиметров, что составляет 25% от месячной нормы. В Подмосковье был зафиксирован максимальный показатель осадков в Черустях, где выпало до 22 миллиметров, что составляет почти половину ноябрьской нормы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам предупредили о наступлении метеорологической зимы, а научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о рекордных температурных аномалиях в различных регионах России, таких как Западная Сибирь и Якутия, где температура на 16-18 градусов выше нормы.