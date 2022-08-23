Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

Сразу после провала газовых переговоров с Катаром, Германия пытается убедить, что нашла другую отличную альтернативу российскому газу. Это СПГ из Канады, которая действительно богата природными ресурсами. Мечты немцев могут реализоваться, однако не за два месяца, что остались до начала отопительного сезона. На немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.

«Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», – заявил канцлер Германии Олаф Шольц, который прибыл с визитом в Канаду. В частности, Германия хотела бы покупать у Канады сжиженный природный газ. Во время визита Шольц намерен договориться о поставках «важного сырья» вместо российского, пишет DPA.

Однако мечты Германии придется разрушить об объективную реальность. «Конечно, ни о каком замещении российского газа канадским этой или последующая зимой речи не идет. Сегодня в Канаде функционирует только один экспортный СПГ-терминал», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Правда, есть еще терминал по приему импортного СПГ, который принадлежит испанской компании Repsol в Сент-Джоне. Его можно переделать в экспортный терминал. Но на это уйдет три-четыре года, говорил министр природных ресурсов Канады Джонатан.

В целом Канаду мало кто рассматривал серьезно в плане экспортера СПГ, потому что ее затмевали США, которые нарастили экспорт газа в последние годы и настаивают на увеличении прокачки газа из Канады на свою территорию по трубопроводу. Однако у Канады появились амбиции по развитию экспорта СПГ, когда Европа решила ускорить отказ от российского газа.

«У Канады появились планы по расширению сети СПГ-терминалов и по наращиванию экспорта собственного газа, в том числе сланцевого.

Когда мы анализировали рынок СПГ, то пришли к выводу, что Канада может стать крупным игроком на рынке СПГ, но произойдет это не раньше, чем после 2025 или даже 2026 года. То есть канадские возможности по экспорту СПГ появятся примерно тогда, когда пойдет новая волна ввода в строй американских СПГ-терминалов»,

– говорит Громов.

Стоить отметить, что в Канаде сильны позиции экологов, которые резко против нового крена канадский властей, который до этого проводили политику отказа от углеводородов. Именно поэтому рынок газа в Канаде и не получил развитие, хотя потенциал там есть. Невысокие цены на газ, которые были ранее, тоже этому не способствовали.

Поэтому рассчитывать на канадский газ в ближайшие 3-4 года Германии вряд ли стоит.

«Канада не обладает реальными ресурсами, чтобы помочь Европе сейчас. Поэтому я рассматриваю переговоры Шольца на эту тему как надежду договориться на перспективу.

Германия так или иначе приняла стратегическое решение уйти от российского газа в будущем, поэтому ей необходимо искать новых поставщиков», – говорит директор по энергетическому направлению ИЭФ.

Попытка Германии договориться с серьезным мировым игроком на рынке СПГ сегодня – с Катаром – о поставках газа с треском провалилась. В марте после визита министра экономики Германии Роберта Хабека на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу, он хвастался, что Катар готов поставлять СПГ Германии. Однако на прошлой неделе немецкая пресса сообщила, что переговоры сорвались. Германии не удалось заключить контракт с Катаром. Хотя Италия продолжает получать оттуда топливо.

«Катар настаивал исключительно на своих условиях по поставкам газа. Речь идет и о цене и о подписании долгосрочных контрактов. Катар выставил максимально жесткие условия, которые не устроили Германию, и сделка не состоялась. Поиск газа в Канаде – это результат неудачи Германии в Катаре», – говорит эксперт.

Смогут ли немцы договориться с канадцами по цене – большой вопрос. После 2025 году ожидается новая волна выхода на рынок новых СПГ-терминалов. Это значит, что мировой рынок получил дополнительные объемы СПГ. В теории если мировой спрос на газ останется таким же, как сейчас, то цены на топливо резко упадут. Захотят ли канадцы продавать свой газ за копейки да еще при высоких логистических расходах? Скорее всего, канадцы будут просить у немцев немаленькой цены за будущий газ, чтобы их инвестиции в добычу и инфраструктуру не пропали даром.

Но даже если условия Канады будут для Германии более приемлемыми, чем катарские, ждать канадский газ немцы будут еще долго. Собственно, сам премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада мало что может сделать для помощи Европе этой зимой.

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На этой волне другая европейская страна – Эстония – предложила Евросоюзу включить в восьмой пакет санкций против России полное эмбарго на импорт российских энергоресурсов. Чтобы ЕС отказался с 2022 года не только от импорта российского угля (с августа) и российской нефти (с декабря), но и газа.

«Заявления эстонских политиков оторваны от реальности. Не стоит воспринимать такие разговоры всерьез. «Северный поток-1» полностью остановили всего на три дня для технических работа, а цены на газ в Европе сразу взлетели до 3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это показывает, насколько европейский рынок чувствителен к ограничениям поставок из России. А что будет, если Россия сама в одностороннем порядке отрубит вентиль? Европейская промышленность вся встанет, начнется жесточайшая экономия и глубокая рецессия в Европе. Цены поднимутся до заоблачных высок. Потому что альтернативного газа в мире нет. А поставки СПГ в Европе в последние недели находятся на минимумах по сравнению с поставками в начале года. Потому что тогда азиатские страны по коммерческим соображения уступали СПГ европейцам, а теперь чем ближе отопительный сезон, тем выше становятся цены и на азиатском рынке. Южная Корея и Япония уже начинают конкурировать за СПГ», – рисует печальную картину собеседник.

Он уверен, что Германия нуждается в восстановлении в полном объеме поставок российского газа по «Северному потоку-1». Поэтому одна из задач Шольца – договориться с Канадой о решении проблемы с турбиной и главное – обсудить вопрос будущего технического обслуживания российского газопровода.

«Я абсолютно уверен, что и немцы, и канадцы, и британцы, чтобы они не говорили на публику, делая невинные глаза, прекрасно понимает, что хочет Газпром. Он четко дал понять, что добивается долгосрочного исключения из санкций всех регламентных работ для оборудования, необходимого для успешного функционирования газопровода «Северный поток-1», – поясняет Громов. Временного исключения из санкций для ремонта турбин, которое было выдано, России недостаточно. Потому что в любом момент это исключение может быть отменено, и ремонт турбин снова станет невозможным.

Добиться постоянного исключения из санкций всех работ для турбин – это главная задача всех трех сторон – ЕС (потому что компания Siemens), Канады (где находится завод по ремонту) и Великобритании (потому что контракт с Газпромом составлен по британскому праву и двигатели в турбинах марки Rolls-Royce).

«Однако все стороны пытаются скрыть сам факт подобных переговоров, чтобы в публичном пространстве не подвергнуться критике за содействие России. Поэтому жизненно важное для экономики Германии решение по восстановлению поставок газа из России в полном объеме должно быть обставлено так, чтобы не уронить политическую позицию современного руководства Германии»,

– заключает Громов. Из тупика, в который завело руководство страны, ему самому предстоит выбираться. Болгария, например, которая отказалась оплачивать российский газ за рубли и была от него отключена, захотела возобновить поставки и готова обсуждать это с Газпромом. Секрет прост – до начала отопительного сезона осталось чуть больше двух месяцев.