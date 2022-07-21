Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам?

11 июня газопровод прекратил работу и ушел на плановое ежегодное техническое обслуживание. Оно длилось десять дней – ровно столько, сколько было запланировано еще осенью 2021 года. В четверг 21 июля газопровод снова заработал на 40% своей мощности, как это было до технического обслуживания. Хотя Германия и в целом Европа опасались, что Россия из-за политических соображений вообще не запустит газопровод после ремонта.

Однако Газпром и Россия настаивают на том, что проблемы с работой газопровода носят не политический, а исключительно технический характер. И эти технические проблемы преодолены только отчасти.

Прокачка газа по «Северному потоку – 1» осуществляется благодаря газокомпрессорной станции «Портовая», на которой изначально стоит шесть турбин большой мощности производства Siemens (плюс две турбины малой мощности). Немцы по договору с Газпромом обязаны по определенному графику осуществлять их ремонт. Однако не так давно выполнить свои обязательства немцы не смогли. Все из-за того, что Канада, где находится завод по ремонту данных турбин, отказалась их возвращать по причине антироссийских санкций – и только не так давно по просьбе Германии разрешила их доставку в Европу.

Однако даже отремонтированная турбина пока никак не может попасть к Газпрому. После прибытия в Германию ее отправят на пароме в Финляндию и далее наземным путем в Россию. Ожидается, что «канадская» турбина приедет в Россию. Это должно произойти 24 июля, но сразу заработать турбина не сможет, ее надо будет еще установить и провести пуско-наладочные работы. Введена вновь в эксплуатацию она будет ближе к концу июля или даже в начале августа.

Из пяти имеющихся в России турбин на КС «Портовая» уже не работают две, потому что они также требуют ремонта на заводе в Канаде. В конце июля Газпром может остановить еще одну, то есть третью, турбину, которой тоже требуется ремонт.

Если к этому времени из Канады не вернется отремонтированная турбина для «Северного потока», то прокачка по трубе сократится вдвое – с 67 млн до 30 млн кубометров газа в сутки. Об этом во вторник предупредил президент России Владимир Путин.

Если же «канадская» турбина все-таки вернется, то она будет запущена в эксплуатацию, предположительно, в начале августа, и тогда на КС «Портовая» снова заработают три турбины. Это значит, что прокачка по трубе снова вырастет до 67 млн кубометров. Это и есть 40% от проектной мощности газопровода.

Останется вопрос по уже выведенным из эксплуатации трем турбинам – заберет ли их Германия, отремонтируют ли их в Канаде и вернут ли обратно в Россию? И, соответственно, со временем ремонт потребуется и оставшимся двум турбинам, которые пока работают. Если Siemens смогла решить этот вопрос с Канадой, тогда ситуация с работой «Северного потока – 1» разрешится для Германии и Европы в целом наилучшим образом.

На эту тему

«Сколько займет времени ремонт и возврат оставшихся турбин, сложно сказать. Может быть месяц, а может быть, несколько. Но в этом случае велики шансы, что к отопительному сезону «Северный поток – 1» все-таки выйдет на проектную мощность благодаря возврату из ремонта и вводу в эксплуатацию всех турбин», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Но до тех пор возможности европейцев закачивать газ в ПХГ будут ограничены. Украина, как известно, дает прокачивать газ транзитом только через одну компрессорную станцию Суджа. Транзит из России по «Ямал – Европа» закрыт из-за Польши, которая национализировала долю Газпрома в операторе газопровода Europol. Остается «Северный поток – 1», который не может работать в полную силу, пока не будут отремонтированы все турбины.

«Темпы закачки газа в ПХГ в Европе будут ниже, чем весной. Есть риск, что европейцы не смогут закачать 80% ПХГ к первому октября, а такая задача поставлена. Это значит, что весь отопительный сезон европейцы сильно будут зависеть от текущих поставок газа из России», – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Конечно, России такая ситуация в целом будет выгодна. Во-первых, Газпром сможет неплохо заработать из-за роста цен на газ. Во-вторых, «в такой ситуации Европа вряд ли сможет играть санкционными мускулами и, возможно, начнет больше думать о том, что они заявляют и как себя ведут», потому что лишиться поставок газа из России зимой им бы не хотелось, считает Юшков.

Однако можно предположить два других сценария развития ситуации, и они по последствиям для Германии и Европы намного хуже.

Во втором и третьем сценарии Германия ничего не делает с нуждающимися в ремонте турбинами. «Есть риск, что немцы и коллективный Запад не верят, что проблема снижения прокачки по газопроводу носит технический, а не политический характер. Иначе почему немцы не забирают остальные турбины на ремонт уже сейчас? В их же интересах поторопиться и быстрей их вывезти, но Siemens этого не делает», – говорит Юшков.

Тогда повторная остановка «Северного потока – 1» становится лишь вопросом времени. И разница между вторым и третьим сценарием лишь в том, что сколько турбин остаются в работе к зиме: три, как сейчас, или одна – та единственная турбина, которой посчастливилось получить ремонт в Канаде. В первом случае прокачка газа по газопроводу сохранится на уровне 67 млн кубов в сутки или 40% от проектной мощности. Во втором – снизится до 30 млн кубов в сутки или 20% от проектной мощности.

«Если «Северному потоку – 1» придется качать только по 30 млн кубометров в сутки, это будет крайне мало для нормального прохождения отопительного сезона странами Евросоюза.

Это, конечно, создаст огромные проблемы для европейцев. Им придется резко сокращать потребление газа: снижать температуру в домах, давать свет по часам и полностью отключать промышленных потребителей от газа и электричества», – рассуждает Юшков.

Впрочем, что 30 млн, что 67 млн кубов – это мало, и в любом случае не позволит европейцам нормально подготовиться к отопительному сезону и пройти отопительный сезон без жесткой экономии. «Разница здесь лишь в том, что если прокачка по трубе снизится до 30 млн кубов в сутки, то европейцам надо будет вводить жесткий режим экономии уже сейчас – ограничивать подачу горячей воды и включать свет по часам. А если прокачка сохранится на уровне 67 млн кубов в сутки, тогда жесткие меры экономии придется включать только зимой. Вот и вся разница между этими сценариями», – рассуждает Игорь Юшков. Таким образом, возможность Европы спокойно пережить отопительный сезон зависит целиком от полной работоспособности турбин, обеспечивающих прокачку газа по трубопроводу «Северный поток – 1».