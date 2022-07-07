Берлин нашел способ вытащить из-под санкций турбину для «Северного потока»

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8 июля, пятница  |  Последнее обновление — 00:30  |  vz.ru
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Что ждать от резкого ослабления рубля

Рубль снова всех удивил YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Российская валюта продолжает приносить сюрпризы. Сначала рубль удивляет своим аномальным укреплением до 50 за доллар. А на этой неделе – сильным падением к 65. Причем явного повода для ослабления не видно. Что же могло заставить рубль уступить доллару? И главное – этот курс установился надолго или снова нет? Подробности...
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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Русофобия довела Джонсона до позорной отставки

Борис Джонсон согласился уйти в отставку REUTERS/Kacper Pempel
«Джонсон нас не любит, мы его тоже». Так в Кремле отреагировали на сообщения о решении британского премьера уйти в отставку. Еще накануне Борис Джонсон заявлял, что не покинет свой пост, однако в четверг утром его правительство рухнуло. Кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован. Подробности...
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У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое. Подробности...
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Российский газ как тест на альтруизм для Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма. Подробности...
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Берлин нашел способ вытащить из-под санкций турбину для «Северного потока»

    Германия хочет вернуть себе российский газ
    		   7 июля 2022, 23:55
    Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
    Текст: Ольга Самофалова

    Германия, наконец-то, публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Сделать этот шаг Германия могла намного раньше. И хотя заявление Берлина серьезно повышает шансы на возобновление работы трубы на полную мощность, второй – шоковый – сценарий все еще нельзя сбрасывать со счетов. Каков сейчас выбор у Германии и Европы и почему?

    Ценовое ралли на рынке газа в Европе заставило Германию умолять Канаду отдать отремонтированную турбину для «Северного потока-1». «Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу доставлять турбину в Россию, а прошу доставить ее в Германию», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

    При этом он призвал «не ждать слишком долго» и «принять решение до начала периода профилактических работ», сообщает Bloomberg. Конечно, Хабек преподносит это не как попытку спасти собственную экономику, а как желание не дать России аргумента для остановки «Северного потока-1».  

    На следующей недели с 11 по 21 июля стартует плановый ремонт «Северного потока-1», который был назначен еще осенью 2021 года и о котором было известно всем заинтересованным сторонам. Однако Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Опасения вполне обоснованы.

    Берлин намекает на то, что у России, мол, есть другие турбины взамен той, что не отдает Канада. Но с технической точки зрения, сила в этом вопросе на стороне Газпрома. Немецкая Siemens поставила турбины на газокомпрессорную станцию «Северного потока-1», обещала их обслуживать и ремонтировать. Но сейчас это обещание не сдержала, а турбины нуждаются в ремонте, и пускать их в работу на свой страх и риск и доводить ситуацию до аварии в Газпроме не согласны.

    «Мы видим, как коллективный запад теряет лицо. Он запутался в собственных санкциях, пытаясь откусить больше, чем может проглотить. С другой стороны, лучше потерять лицо, чем остаться без газа. В Германии уже начался масштабный энергетический кризис. Что остается делать в этой ситуации? Звонить в Канаду. Меня, на самом деле, удивляет, почему этого решения пришлось ждать так долго.

    Непонятно, на что надеялся Шольц (канцлер Германии) со своей командой, зачем тянул все эти недели? Изначально было ясно, что ситуация сама себя не выправит, и никакой контракт с альтернативными поставщиками не сработает. Эта история лишний раз показывает отсутствие долгосрочной стратегии западных политиков», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

    Теперь, по его мнению, шансы на то, что удерживаемая в Канаде турбина будет возвращена, а другие турбины тоже будут отремонтированы и отправлены Газпрому, существенно выросли.

    «В таком случае «Северный поток-1» после профилактических работ может снова восстановить работу и условно к концу августа после ремонта остальных турбин выйти на полную мощность. Это несколько облегчит ситуацию для немецкой промышленности. Хотя и не полностью. Потому что ситуацию уже довели до кризиса», – говорит Митрахович.

    О силе кризиса можно судить по двум компаниям в Германии. Первая компания - BASF заявила о том, что ей придется закрыть свои заводы из-за нехватки газа. Речь идет о крупнейшем в Германии и в мире химическом комплексе в Людвигсхафене, где находится 200 заводов. «Прекращение производства на этой площадке станет огромной задачей. Раньше мы с такими ситуациями не сталкивались. Это трудно себе вообразить», – говорил старший экономист BASF Петер Вестерхайде. Вторая компания – это немецкий энергетический концерн Uniper, который, как стало известно Bloomberg, просит у правительства Германии финансовую помощь на 9 млрд евро. Правительство Германии уже готовит закон, как оно будут спасать энергетические компании – выдавать кредиты, национализировать, а также перекладывать расходы на потребителей. Это внесет свой вклад в инфляцию в стране.

    На газовых рынках Европы царит всплеск цен. Цена газа на хабе TTF в Нидерландах достигла в четверг 1926 долларов за тысячу кубометров. Природный газ в Европе демонстрирует самый продолжительный период ежедневного прироста более чем за девять месяцев, поскольку по рынку постоянно ходят опасения о глубоком сокращении поставок российского газа, передает «Блумберг». Стоимость газа в Европе почти удвоилась за последний месяц. Это привело к тому, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордно высокого уровня.

    «В случае возобновления работы «Северного потока-1» на полную мощность условно ближе к концу лета европейцы, думаю, успеют заполнить подземные хранилища до адекватного уровня. Если не будет никаких других сбоев. Тогда шансы пройти зиму в более-менее спокойном режиме возрастут», – полагает Станислав Митрахович.

    Но даже с учетом работы «Северного потока-1» сохранится эффект дефицита газа, поэтому европейцам придется активно докупать СПГ, причем, по высоким ценам, добавляет эксперт. По его мнению, цены на газ все равно останутся высокими, и не вернутся к 1000 долларам. Больше вероятность, что газ будет стоить 1500 долларов за тысячу кубометров на европейских биржах, а к концу года он может еще подорожать в зависимости от ситуации на азиатском рынке. Упасть цене не даст как раз конкуренция с Азией и с Китаем, который восстанавливается после ковидной волны и будет перетягивать СПГ на себя.

    К сожалению, положительный исход в этой истории – исключение немецких турбин из санкций Канады и спокойный ремонт всех необходимых для «Северного потока-1» турбин – это лишь один из вариантов.

    Второй сценарий, которого сейчас боятся европейские политики и экономисты, все еще нельзя сбрасывать со счетов. Речь идет о полном прекращении поставок газа по «Северному потоку-1». «Если Канада начнет глупить, или Соединенные Штаты начнут давить на Канаду, чтобы она не возвращала турбины, тогда поставки по газопроводу могут быть прекращены», – говорит Митрахович.

    Во втором случае стоит готовиться к тяжелой ситуации. «Это будет полноценной кризис в Германии и в других европейских странах зимой. Сначала это будет энергетический кризис, который перерастет в промышленный кризис и безработицу, потом в экономико-социальный кризис, и затем уже в социально-политический»,

    – говорит Митрахович.

    В этом случае цены на газ взлетят очень высоко, и уже даже будет неважна конкретная цифра. «Это будет абстрактная цена, по которой никто не захочет покупать газ на бирже. Страны ЕС введут нормированное потребление по искусственным ценам. Они будут продавать газ только ключевым важным предприятиям, которые связаны с коммунальными услугами и промышленностью», – говорит Митрахович.

    Ранее аналитики Rystad Energy предупреждали, что зимой цена газа в Европе может легко достичь 3500 долларов за тысячу кубометров, создав проблемы даже в жилом секторе. Собственно, 7 марта 2022 года спотовая цена газа в Европе уже доходила в моменте почти до 4000 (3898 долларов) за тысячу кубометров. Произошло это как раз на ожиданиях остановки поставок российских энергоресурсов. Спасли ситуацию словесные интервенции немецких властей, которые заявили, что пока отказаться от российского газа не в состоянии, поэтому делать этого не будут.

    По мнению отраслевого эксперта, в России есть люди, которые считают, что Европу нужно толкнуть именно ко второму сценарию, чтобы довести ее до крайней «точки». Но пока Москва не настроена на такой сценарий.

    «На мой взгляд, российское руководство считает, что с частью европейской элиты еще можно договориться и в среднесрочной перспективе сохранить торговлю, в том числе в сфере энергетики. Что после достижения какого-то компромисса по Украине будет возможность расширить торговлю и зарабатывать. Нам деньги, в принципе, тоже нужны», – рассуждает эксперт ФНБ.

    Но, надо понимать, развитие ситуации в целом, зависит не только от возврата турбины Канадой. Многое будет зависеть и от дальнейший действий самой Германии и Европы. «Если Германия, например, начнет передавать Украине тяжелое вооружение, то я не удивлюсь, если возникнут сложности с работой «Северного потока-1». Если Германия, которая уже национализировала часть российских активов, национализирует еще, например, кусок «Северного потока-2», то Россия вполне может ответить прекращением поставок в полном объеме по «Северному потоку-1», – заключает собеседник. Таких факторов, которые сегодня сложно предсказать, очень много. 


     
     
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