Газовую вражду Германии к России остановят морозы

Заявления властей Германии все больше напоминают польскую риторику. Шольц сказал: никто в Европе не верит Газпрому, что тот снизил прокачку газа по первому «Северному потоку» по техническим причинам. А правительство ФРГ, если верить немецкой прессе, обсуждает национализацию части морской трубы второго «Северного потока». Берлин накалил ситуацию настолько, что дальнейшее ее развитие выглядит печально.

Минэкономики ФРГ рассматривает возможность национализации немецкого участка морского участка «Северного потока – 2». Германия планирует отсоединить часть морского газопровода и подключить его к плавучему терминалу по приему СПГ. Такое сенсационное заявление сделало издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения информации не последовало.

Преимущество такого решения в том, что в конце газопровода находится полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться далее напрямую в южную Германию. Речь, скорее всего, идет о газопроводах Opal и Eugal. Первый является сухопутным продолжением «Северного потока-1», второй – «Северного потока-2».

Судя по всему, речь идет об отрезке морского газопровода, который находится в 12-мильной немецкой зоне. Недалеко от береговой линии в районе города Любмин обе нитки газопровода проходят через два микротоннеля, каждый длиной около 700 метров, прежде чем достигают места выхода на сушу. Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на севере Германии в начале 2023 года могут заработать первые плавучие терминалы для хранения сжиженного газа.

«Непонятно, зачем национализировать часть морской трубы, если Германия и так имеет право подключить плавучие СПГ-терминалы к береговой инфраструктуре, чтобы иметь возможность качать дальше газ, допустим, по газопроводу Eugal. Какой смысл ставить СПГ-терминал в море, если можно поставить его на берегу?», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Кроме экологических проблем отрезания морской трубы, о которых не забывает указать немецкое издание, есть еще и чисто технические трудности, о которых оно умалчивает. Например, морская труба заполнена буферным (техническим) газом и находится под давлением. Это означает полную готовность «Северного потока – 2» к работе. «Как Германия собирается отрезать трубу, которая находится под давлением? Вряд ли Германия пойдет на воровство буферного газа – это уже совсем постыдная вещь. Если хотят поставить выносной СПГ-терминал, то проще, вероятно, просто построить несколько километров новых труб для выхода на берег, это потребует не так много времени и денег», – рассуждает Юшков.

Германия, скорее всего, догадывается о печальных последствиях экспроприации части российского газопровода.

«Это приведет к тому, что Россия введет ответные санкции против той немецкой компании, которой достанется 12-мильный участок газопровода. Газпром не сможет обратиться к этой компании за услугой прокачки газа. Значит, «Северный поток – 2» уже точно никогда не сможет быть использован для поставок газа в Германию»,

– полагает собеседник.

Ранее Польша национализировала долю Газпрома в компании «Европол» – это оператор польского участка газопровода «Ямал – Европа». В ответных санкциях Россия запретила иметь дело с этим оператором польской трубы, тем самым похоронила транзитные мощности «Ямал – Европа». Германия, по сути, если верить немецкому изданию, задумалась: а не повторить ли ей польский пример.

Демаршем властей Польши уже никого не удивить, они давно являются жесткими русофобами. Германия же старалась вести более независимую национальную политику, поэтому действовала обычно более прагматично, не желая вредить собственной экономике – пока еще сильнейшей в Евросоюзе.

Заявления и действия властей Германии стали все больше походить на действия властей Польши. Слова Шольца о том, что никто из лидеров стран ЕС не верит в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку», являются еще одним подтверждением этого.

«Допустим, вы не верите Газпрому, но «Сименсу» вы не можете не верить. Ведь немецкая компания дала официальный комментарий, в котором признала, что забрала одну турбину с компрессорной станции «Портовая»,

отправила ее для ремонта на завод в Монреаль, где она были произведена, но Канада ее обратно не отдает из-за своих санкций. Как в этой можно не верить», – удивляется эксперт ФНЭБ.

Газпром не получил эту турбину, и ему пришлось остановить еще две турбины по требованию Ростехнадзора. «Что касается остальных турбин, то имеется договор с «Сименс», где прописан график, когда и какие турбины должны проходить техобслуживание. Ростехнадзор указал, что надо вывести еще две турбины из эксплуатации, но отправить их на ремонт невозможно. Европейцы считают, что регулятору надо было на свой страх и риски закрыть глаза на истекший срок технического обслуживания, и подождать, когда турбины сломаются и по цепочке накроется еще какое-то оборудование? Сами европейцы так делают – останавливают работу оборудования и проводят необходимое техническое обслуживание?», – рассуждает собеседник.

Любопытно, что на других газопроводах, как замечает эксперт, – в «Турецком потоке», «Северном потоке – 2» используются турбины меньшей мощности и газоперекачивающий агрегат 32 «Ладога». Его производит на «Невском заводе» компания «РЭП Холдинг». В отличие от «Северного потока – 1», где на газоперекачивающей станции стоят турбины и газоперекачивающий агрегат (именно его не может вернуть Канада из ремонта) производства Siemens. Это объясняется условием иностранных акционеров газопровода, которые хотели поставить «свое» оборудование.

Почему Германия нагнетает ситуацию в газовой сфере? «Вполне возможно, что немецкое руководство считает, что для Газпрома «Северный поток – 2» обладает огромной ценностью, и Германия надеется запугать Газпром. Это сигнал Газпрому о том, что если он не вернет прежний объем поставок по «Северному потоку – 1», то Германия национализирует часть «Северного потока – 2», и он уже больше никогда не запустится. То есть Германия продолжает шантажировать Россию «Северным потоком – 2», – считает Юшков.

Однако Берлин просчитался, если полагает, что такой шантаж сработает. Москва четко дала понять, что это проблема Германии с Канадой, и решать ее предстоит им самим. Вариантов для ее решения много.

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Первый – договориться с Канадой о выдаче исключения из санкций для конкретных турбин под конкретный проект. Второй – заставить Польшу отменить санкции против Газпрома, который владел долей в операторе польской части трубы «Ямал – Европа», и вернуть возможность прокачки газа по этому газопроводу. Третий – заставить Украину вернуть возможность Газпрома качать транзитный газ через две газокомпрессорные станции, а не через одну, как сейчас. Ни один вариант не выглядит реализуемым сейчас, даже первый. Хотя для тех же США давать конкретные исключения из санкций – это уже почти рутинная практика.

«России выгодно, если ситуация усугубится. В противном случае ничего не будет меняться. Если же европейцы будут страдать, то это подтолкнет их скорее договариваться», – считает Юшков.

Пока никто из сторон не готов идти на компромисс в этой истории. Краткосрочно от нее выигрывают только альтернативные поставщики СПГ, ведь цены на газ снова подскочили. В долгосрочной перспективе, благодаря текущим ценам на газ, подорожает и российский контрактный газ, так как его цена в большинстве случаев зависит от стоимости газа на спотовых рынках Европы с лагом в несколько месяцев.

Вряд ли будет запущен «Северный поток – 2». «Это должна быть какая-то радикальная история, если Европа прямо будет замерзать зимой», – считает Юшков. Но и шансы на позитивный исход по первому «Северному потоку» пока невелики.

«Думаю, в течение нескольких месяцев «Северный поток – 1» будет полностью остановлен, если Германия не договорится с Канадой и не будет сделано исключение и санкций. Останется только украинский транзит и «Турецкий поток», – ожидает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Германия и Европа в целом лишатся в одночасье 55-60 млрд кубометров в годовом выражении, которые шли по «Северному потоку». И тем самым разорвется многолетнее сотрудничество России и Германии в газовой сфере.

Обе стороны бескомпромиссно идут к этому сценарию. Почему? «Идет борьба на истощение оппонента. В данной ситуации России ничего не остается, кроме как усугублять все проблемы, которые возникают у европейцев. Задача – измотать, довести до такой черты оппонента, когда Европа или коллективный Запад не выдержат, и захотят сесть за стол переговоров и начать договариваться, лишь бы исправить ситуацию в экономике. На все условия России они вряд ли согласятся, но сделку на приемлемых условиях можно себе представить. Она включала бы в себя в том числе некие новые правила игры в экономике, как мы все будем существовать дальше», – рассуждает Игорь Юшков.

«Как заставить противника сесть за переговоры, и чтобы он был более сговорчивым? Для этого надо сделать ему больно. Отчего Европе может быть больно? От того, что зимой они не смогут отапливать дома.

Однако не факт, что переговоры начнутся сразу, как остановится «Северный поток – 1». Скорее, они начнутся тогда, когда европейцы осознают, что угроза замерзнуть – реальна. Это будет высшая точка конфликта. Она может случиться либо в начале отопительного сезона, либо в течение него, например, в феврале 2023 года. Конец зимы обычно самый сложный, потому что в подземных хранилищах уже ничего не остается, а потребление остается все еще высоким», – рассуждает эксперт.

Логика оппонента России, по его мнению, абсолютна такая же: путем политического, санкционного и экономического давления довести Россию до социально-экономических волнений. «Нынешняя история похожа на Первую мировую войну, когда каждый из оппонентов хотел создать проблемы внутри страны-соперника», – заключает Юшков.