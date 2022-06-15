Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Поставки газа из России в Европу до сих пор не подпадали под санкции – это слишком чувствительно для обеих сторон. Неожиданный удар был нанесен Канадой: ее санкции сделали невозможным ремонт оборудования для «Северного потока-1». Появились реальные риски, что газопровод могут полностью остановить уже в ближайшее время. Парадоксально, но такой сценарий может дать шанс заработать «Северному потоку-2».

«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» и «выявленными техническими неисправностями двигателей» (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) может быть использовано только три агрегата. В связи с этим поставки газа по «Северному потоку» пришлось снизить со 167 млн кубометров в сутки до 100 млн кубометров в сутки, то есть на 40%.

«Северный поток-1» – это самый главный маршрут поставок газа в Европу из России. Мощности трубы составляют 55 млрд кубометров газа в год, но в реальности по газопроводу прокачивают больше – в 2021 году – 60 млрд кубометров. Сокращение объема прокачки на 40% в годовом выражении означает потерю 24 млрд кубометров газа. Это довольно серьезный объем сам по себе. Ситуация осложняется тем, что остальные маршруты доставки российского газа в Европу уже работают в сокращенном режиме. Газопровод «Ямал-Европа», по которому газ может идти в Польшу и Германию, больше не может быть использован Газпромом из-за контрсанкций России. «Северный поток-2» не запущен по политическим причинам. Украинский маршрут сократил объемы транзита российского газа вдвое из-за отказа Украины принимать газ на одной из газокомпрессорной станции – Стахановка. Теперь сужаются возможности прокачки голубого топлива через «Северный поток-1».

Сначала причина, почему немецкий концерн задержал ремонт и вовремя не вернул необходимые агрегаты, не указывалась. Поэтому эксперты логично предположили, что это временная проблема, которая возникла из-за финансовых или логистических проблем.

«Сейчас все финансовые операции, которые касаются России, даже банковские переводы, которые разрешены, идут с задержкой в несколько недель, потому что европейские банки перестраховываются и тотально проверяют любые операции. Они боятся, так как в случае нарушения санкций, придется заплатить штраф на очень большую сумму, которая превышает доходы от подобных операций», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Не исключено, что могли возникнуть отдельно или параллельно логистические проблемы: менять маршрут доставки оборудования, страховки и т.д.

Все эти проблемы временные, и их решение заняло бы максимум пару недель. Однако оказалось, что ситуация намного серьезней, чем выглядела изначально. Немецкая Siemens не может вернуть из ремонта турбины для «Северного потока» из-за санкций Канады, сообщил РБК представитель Siemens Energy. Компания пояснила, что газовые турбины для трубопровода производятся в Канаде, они были поставлены в 2009 году и эксплуатируются уже более 10 лет. Для поддержания работы их нужно периодически ремонтировать.

«Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. По техническим причинам капитальный ремонт этих газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале, Канада. В связи с введенными Канадой санкциями Siemens Energy в настоящее время не может поставлять заказчику отремонтированные газовые турбины»,

– заявил представитель Siemens Energy.

«Россия получила неожиданный удар, который, безусловно, отразится на объемах транспортировки газа по «Северному потоку-1», пока не будет найдено решение проблемы», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По его мнению, если речь идет о запретительных санкциях Канады, то немецкая компания точно не будет помогать Газпрому решать эту проблему с помощью серых схем, через поставки агрегатов через третьи страны и т.д.

Первое, что надо будет сделать – это уточнить запрещающее решение российского надзорного органа Ростехнадзора, возможно ли продлить на какой-то период работу агрегатов компрессорной станции. В сообщении Газпрома указывает две причины снижения прокачки по ГКС «Портовая». Первая – это невозможность Siemens вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты. Вторая – предписание Ростехнадзора из-за выявленных технических неисправностей двигателя. Логично предположить, что Газпром не может отправить этот двигатель в ремонт немцам, так как вернуть двигатель обратно не получится.

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«Бывает, что надзорный орган относится к своим обязанностям формально, так сказать, дует на воду. Поэтому стоит еще раз запросить детальное разъяснение у Ростехнадзора, чтобы понять насколько проблема серьезна или можно отсрочить выведение из эксплуатации газоперекачивающих агрегатов», – рассуждает Громов.

Обычно на компрессорных станциях имеются резервные мощности на случай внеплановых ремонтных работ, которые, вероятно, работали в то время, как агрегаты были отправлены в Германию на ремонт.

Решить эту проблему оперативно можно с помощью «каннибализма». «Siemens давно сотрудничает с Россией, поэтому компрессорные станции с немецким оборудованием работают не только на «Северном потоке», но и в других газотранспортных системах внутри России. Если нам важно не потерять объемы прокачки газа по экспортной трубе, то имеет смысл снять нехватающие агрегаты немецкого производства с компрессорных станций на второстепенных направлениях. Это задача «потушить пожар», – рассуждает Алексей Громов.

Стратегическая задача Газпрома – заместить эти импортные детали.

«Камень в огород Газпрома в том, что он не импортозаместил оборудование для компрессорных станций. Хотя еще восемь лет назад, когда только начали вводить санкции, стали говорить о том, что оборудование для компрессорных станций, которое обеспечивают нужное давление в трубах, требует пристального внимания. При этом Россия ранее создавала компрессорное оборудование, у нас есть предприятия, например, Ижорский завод. Трубы российского производства у нас появились, а оборудования для ГКС – нет», – говорит собеседник.

Эксперт напоминает, что вопрос о необходимости замены оборудования Siemens на компрессорных станциях на отечественное вставал также несколько лет назад после кибератаки на компрессорной станции в Европе, обслуживаемой этой компанией.

«Тогда тоже прозвучал тревожный звонок. Это означало, что зарубежное оборудование, используемое на компрессорных станциях Россией, может подвергаться кибератакам и выводиться из строя. Значит Газпрому стоит быстрее найти альтернативу сименовским комплектующим», – говорит Громов.

Почему изначально Россия подсела на иглу немецкого концерна? Потому что «Северный поток-1» – это международный проект с иностранными инвесторами, в том числе немецкими. «Я уверен, что использование оборудования Siemens в «Северном потоке» было обязательным условием со стороны немецких инвесторов для реализации проекта»,

– говорит Громов.

Однако с тех пор ситуация кардинально изменилась, и России необходимо крайне оперативно найти замену критически важному оборудованию, к которому относится и оборудование для компрессорных станций.

Самый плохой сценарий заключается в том, что по сути отказ Siemens от сервисного и ремонтного обслуживания компрессорных станций, может привести к полной остановке «Северного потока-1».

Причем, произойти это может уже скоро – в июле этого года. Дело в том, что на 11 июля назначена плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток-1» со стороны немецких надзорных органов, которая может продлиться до двух недель. Невозможность технического обслуживания компрессорных станций создает серьезные риски. «Немцы люди педантичные, и если они обнаружат какие-то угрозы безопасности использования «Северного потока-1», то газопровод вообще может прекратить свою работу по требованию органов технической безопасности Германии. Попытки закрыть газопровод по политическим мотивам в Европе не удались, но если появится технический повод, то никто не сможет кинуть камень в огород Германии», – говорит Громов.

Это будет энергетический коллапс с потерей 60 млрд кубометров в год.

«Это будет очередной непредсказуемый «черный лебедь» для европейского газового рынка с негативными последствиями и для Газпрома, и для Германии. Причем, вина будет возложена именно на Газпром,

потому что именно он как оператор системы обязан поддерживать безопасность газопровода. Газпром, конечно, может ссылаться на санкции Канады против Siemens, но европейцам будет все равно, так как санкции Канады – это проблемы Газпрома», – рассуждает отраслевой эксперт.

Другой вариант остановки «Северного потока-1» – когда один за одним выйдут из строя остальные агрегаты, а заменить их будет нечем, и компрессорная станция не сможет работать и качать газ по морскому газопроводу. Но есть «пожарное» решение проблемы путем снятия аналогичных деталей с других, менее значимых компрессорных станций. На то время, пока идут работы по замещению оборудования немецкого концерна так, чтобы оно соответствовало требованиям не только Ростехнадзора, но и требованием европейских регуляторов.

Последствия будут для обеих сторон – и для России, и для Европы плачевными. Стоимость газа в Европе на хабах уже пошла вверх. А остановка «Северного потока-1» сделает газ заоблачно дорогим. Это угрожает в первую очередь остановкой европейской промышленности. А если проблема не решится к отопительному сезону, то под угрозой замерзания окажется и европейское население. С другой стороны, такой энергетический кризис из-за остановки «Северного потока-1» может неожиданным образом дать зеленый свет «Северному потоку-2». Чтобы заработал этот газопровод, должно случиться действительно что-то ужасное.

Потеря 60 млрд кубометров газа в год, которые прокачивал Газпром по «Северному потоку-1» – это весьма серьезная потеря. Она означает прекращение больше трети поставок в Европу (от 155 млрд кубометров в целом).

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