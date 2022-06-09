Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса

Всемирный банк прямо винит Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет. Однако Запад явно льстит российской – шестой в мире экономике, которая якобы положила на лопатки в том числе американскую экономику. На самом деле США и ЕС используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы найти крайнего в неизбежном кризисе, запущенном американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля этого года.

Всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики в 2022 году до 2,9% с 4,2% (январский прогноз). «Ожидается, что мировая экономика переживет самое резкое замедление за последние 80 лет вслед за первоначальным восстановлением после глобальной рецессии», – говорит в отчете ВБ. Недавно то же самое – понизил аналогичные прогнозы – и Международный валютный фонд.

Мировая экономика вступает в период слабого роста и повышенной инфляции. И виновата в этом не только пандемия, но и Россия, считает Всемирный банк. Это повышает риск стагфляции с потенциально пагубными последствиями как для стран со средним, так и с низким уровнем дохода. Многим странам будет трудно избежать рецессии, говорит президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. По его словам, рынки смотрят вперед, поэтому необходимо срочно поощрять производство и избегать торговых ограничений.

Делать виноватой Россию в том, что США и ЕС столкнулись с исторически рекордным ростом цен и сильным падением экономик, легко на фоне общей геополитической истерии в западном мире. Однако Всемирный банк, конечно, лукавит, делая большой реверанс в сторону западных стран, которые сами внесли основную лепту в те процессы, которые сегодня разворачиваются в мировой экономике.

«Запад пытается обвинить в своих собственных проблемах нашу страну. Инфляция в США и ЕС начала расти гораздо раньше, чем были введены санкции против России»,

– говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Статистика показывает, что экономические проблемы в развитых западных странах начались задолго до начала спецоперации России на Украине. А потом США и ЕС лишь добили собственные экономики с помощью жестких санкций, которые ввели по собственной инициативе.

Так, инфляция в США резко выросла и стала проблемой еще в 2021 году. Она подскочила в прошлом году до 7% против 1,3–2% в период с 2010 по 2020 годы. В настоящее время инфляция в Штатах – 8,5%. В Евросоюзе инфляция также выросла еще в прошлом году – до 5,3% против 2% в 2020 году. Теперь она взлетела до 8%.

«Существенный вклад в инфляцию внесли государства с развитыми экономиками, которые в условиях пандемии наполнили финансовые рынки ликвидностью, которую впоследствии не смогли «переварить» под влиянием отложенного спроса при относительно низком предложении. Почти 70% глобальной задолженности приходится на развитые экономики», – говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Елена Воронкова.

«Проще говоря, речь идет о печатании ничем не обеспеченных денег во время пандемии, когда экономические процессы резко затормозились. США напечатали за 2020 год 9 трлн долларов, ЕС – 4 трлн евро. Еще тогда многие экономисты, главы банков и международные организации предупреждали: такое подстегивание экономики через вливание ликвидности в гигантских размерах приведет к росту инфляции. Что и происходит уже на протяжении полутора лет. А санкции против России, очередные локдауны в Китае и продолжение логистических проблем лишь дополняют картину», – объясняет Артем Деев.

Неочевидна продуктивность самого масштабного в истории МВФ распределения СДР в августе прошедшего года, которое также стало источником дополнительной ликвидности и может быть причиной растущей инфляции, указывает Воронкова.

На рост инфляции также повлияли рост госрасходов во время пандемии, низкие ставки мировых Центробанков, укрепление доллара, который сделал дороже американский экспорт, обусловливая импортируемую инфляцию для остального мира, добавляет экономист.

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Санкции Запада против России стали вишенкой на этом «торте» из экономических проблем, созданных Западом. Зачем же США и ЕС сами себе вредят, вводя санкции против России, которые бьют по их экономикам? Ведь в руководстве западных стран тоже сидят неглупые экономисты, которые прекрасно понимают последствия. Деев считает, что спецоперация России на Украине и санкции – это для Запада лишь хороший повод, чтобы найти «крайнего» в неизбежном кризисе, который уже был ими запущен, чтобы не прозвучали обвинения, что в кризисе виноваты ФРС и ЕЦБ.

«Пузыри на фондовых рынках, накопление проблем и противоречий в глобальной экономике требовали очередного кризиса. Ведь современная экономическая система всегда развивается по одному сценарию: рост – стагнация – кризис – новый рост. Вот сейчас этот кризис и запущен», – говорит Деев.

Мировые цены растут на все – на продукты питания, на металлы, удобрения и т. д. «Причина проста: чем выше стоимость энергоносителей, тем выше цена абсолютно любого товара в мире. Энергия, вырабатываемая за счет нефти, газа и угля, составляет значимую часть затрат для любого производства. Даже для обеспечения работы Всемирной сети человечество тратит в год столько же энергии, сколько крупный мегаполис за 10 лет, и такая энергия производится за счет сжигания ископаемых ресурсов», – напоминает собеседник.

С ценами на энергоресурсы ситуация похожая: они начали расти задолго до спецоперации России на Украине. Если вспомнить, то Европа всю прошлую осень обвиняла Газпром, что якобы это он стал причиной роста стоимости кубометров газа. Тогда Брюссель тоже пытался свалить всю вину на российскую компанию, которая якобы стала меньше поставлять газа европейцам, вот цены и пошли вверх. Правда, статистика поставок это опровергала. К тому же Газпром – это только поставщик, не он определяет объем поставок, а покупатель, которым являются европейские компании. ЕС начал в 2021 году расплачиваться за те правила игры, которые сама Еврокомиссия установила на газовом рынке. Раньше европейский рынок газа был чисто европейским, и ситуация на других рынках на него никак не влияла. Но благодаря ЕК рынок изменился так, что теперь идет жесткая ценовая конкуренция с премиальным азиатским рынком, и дальше она будет только усиливаться.

Отказ ряда европейских стран от покупки российского газа по новой схеме за рубли (а это вынужденная мера из-за финансовых санкций Запада) лишь усугубляет борьбу Европы и Азии за сжиженный природный газ. Не говоря уже об отказе от построенного «Северного потока – 2», который быстро мог бы улучшить ситуацию. Все это значит, что стоимость газа для европейцев будет оставаться высокой. Только вспомнить, что еще полтора года назад Польша считала дорогим российский газ по 450 долларов за тысячу кубометров. А сегодня она отказалась от российского газа в пользу СПГ, который стоит в соответствии со спотовыми ценами, которые теперь редко опускаются ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. За «победу» приходится платить высокую цену жителям ЕС в прямом смысле.

Уголь является резервным топливом. Многие электростанции могут переходить с газа на уголь при необходимости. И в 2021 году европейцы начали активно этим пользоваться: они забыли об экологической программе и кинулись скупать уголь, который, как следствие, тоже вырос в цене еще в прошлом году. ЕС подкинул дров в этот пожар, введя отложенное угольное эмбарго, последствия которого европейцы ощутят в полной мере к концу года и далее.

Небывалые нефтяные котировки – тоже дело рук самих развитых стран. ОПЕК+ смогла аккуратно вывести отрасль из резкого кризиса из-за локдаунов в 2020 году, цены восстановились в 2021 году до комфортных значений как для производителей, так и для покупателей нефти. Но США, а следом и ЕС своими разговорами о нефтяном эмбарго, а потом и введением его (в Европе частичное эмбарго) только подогрели цены.

Сыграла важную роль «зеленая повестка» как в ЕС, так и в США, где нынешний президент отбил у своей американской нефтяной промышленности желание развиваться и вкладывать деньги в новую добычу. Джереми Вейр, исполнительный директор Trafigura по торговле сырьевыми товарами, указывает, что санкции против российской нефти только усугубили и без того ограниченные поставки, созданные годами недостаточных инвестиций. Западные банки прогнозируют, что нефть в этом году может подорожать до 140–175 долларов за баррель.

Теперь, считает Вейр,

энергетические рынки находятся в «критическом» состоянии: цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель или даже выше уже в ближайшие месяцы из-за перегрузки цепочек поставок, поскольку Россия пытается перенаправить свой экспорт нефти из Европы на другие рынки. Это приведет к разрушению спроса – потребители станут просто закрывать производства и бизнесы.

Мир окунулся в стагфляцию. Это когда сокращение экономики совпадает с ростом инфляции и безработицы. «Эти два явления будут самыми опасными для простых людей – беспрерывный рост цен, банкротство компаний, безработица в мировом масштабе. А все дело в том, что для замедления инфляции центральные банки не имеют других инструментов, кроме увеличения ставок. Чем выше ставки, тем дороже кредиты для бизнеса и населения. Тем больше замедляется экономика, основанная в последние 150 лет на дешевых заемных средствах. Нет доступных кредитов – компании не развиваются, сокращают производство, потребители сокращают спрос, продукция остается на складах, сотрудники остаются без работы. И так по спирали», – говорит Артем Деев.

По его словам, у мира нет другого выхода, кроме мощнейшего кризиса за последние 100 лет со времен Великой депрессии. «Обычно из такого кризиса развитый мир выходил через войны – Первая и Вторая мировая. Сейчас происходит намеренное обрушение глобальной экономики под руководством финансовых институтов, чтобы спустя время запустить новый цикл роста. Но сколько продлится кризис, сейчас не скажет никто. Вероятнее всего, что более десяти лет», – рассуждает экономист.

Стоит сказать, что меры, которые предлагает Всемирный банк, тоже крайне спорные. Например, ВБ требует не запрещать экспорт. Но обращается банк – представитель развитых стран, скорее, к развивающимся странам. Например, к той же Индии, которая посмела запретить экспорт зерна ради собственной продовольственной безопасности, и к Индонезии, которая запретила экспорт пальмового масла. И, конечно, экспортные ограничения России Западу не по нраву.

«Конечно, Всемирный Банк обращается к развивающимся странам. Как обычно, развитый коллективный Запад пытается решить свои проблемы за счет всех остальных. Никого ведь не волновала гиперинфляция в Венесуэле выше 1000% в год или 90% сейчас в Турции. Их волнует только своя собственная ситуация, а все остальные страны должны быстро помочь решить ее даже в ущерб своей продовольственной безопасности», – заключает собеседник.

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