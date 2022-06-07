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7 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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США признали экономический талант России

Политика российского Центробанка вызвала похвалу в США Владимир Трефилов/РИА Новости
Председатель Центрального банка России провела великолепную работу по укреплению рубля, признал посол США в России. После санкций в феврале рубль резко девальвировал, что было ожидаемо. Однако то, что он потом укрепится в два раза и станет лучшей валютой в мире – никто не мог помыслить. Что же необычного сделала Россия, чтобы так сильно удивить западный мир? Подробности...
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Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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США проигрывают Латинскую Америку странам БРИКС

Действия США вызывают недовольство стран Латинской Америки Zuma/ТАСС
Саммит Америк в Лос-Анджелесе начался со скандала. Из-за того, что США не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, на форум отказались ехать главы Мексики и Боливии. Неприятный сюрприз готовит Аргентина. А именно на этом саммите США планировали лишить Россию поддержки латиноамериканских стран, расширение связей с которыми важно для Москвы в условиях санкций.  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как жить в мире, который уходит из-под ног

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному. Подробности...

Американские ястребы разлюбили Украину

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией. Подробности...

За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически до полного их уничтожения. Подробности...
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    США признали экономический талант России

    Политика российского Центробанка вызвала похвалу в США
    		   7 июня 2022, 08:30
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Председатель Центрального банка России провела великолепную работу по укреплению рубля, признал посол США в России. После санкций в феврале рубль резко девальвировал, что было ожидаемо. Однако то, что он потом укрепится в два раза и станет лучшей валютой в мире – никто не мог помыслить. Что же необычного сделала Россия, чтобы так сильно удивить западный мир?

    «Председатель Центрального банка – исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», – признал посол США в России Джон Салливан. Сейчас доллар и евро торгуются на Мосбирже по 60–63 рубля на многолетних минимумах, а в дни введения санкций курс был в два раза выше. Ранее Запад уже назвал российскую валюту лучшей в мире, потому что ни одной другой валюте не удалось укрепиться к доллару в этом году, тем более так сильно.

    Напомним, что 28 февраля 2022 года ЦБ неожиданно поднял ставку до рекордных 20%. Это был исторический максимум ключевой ставки. Но продержался он на уровне 20% недолго. Уже через месяц (8 апреля) Банк России неожиданно объявил о снижении ключевой ставки до 17% годовых. А на прошлой неделе он снизил ставку вообще до 11%. На этой неделе в пятницу на запланированном заседании, как ждут эксперты, ЦБ снова снизит ставку до 10% или даже до 9,5%, которые были до начала спецоперации России на Украине и введения жестких санкций западными странами.

    «Действия ЦБ по быстрому купированию кризисных явлений на финансовом рынке в феврале – марте 2022 года действительно заслуживают высокой оценки», – согласен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    «Банк России оказался в неординарной ситуации, но смог достаточно быстро ликвидировать дефицит ликвидности в банковской системе и не допустить массового оттока рублей. Опыт экстренного повышения размера ключевой ставки в 2014 году доказал свою эффективность, поэтому был использован и в этот раз. Кроме того, блокировка торгов ценными бумагами и введение мер ограничений на движение капитала позволили рублю быстро восстановить позиции, что привело к менее выраженному инфляционному шоку», – поясняет собеседник.

    В свое время Иран и Венесуэла, против которых тоже были введены санкции Западом, не смогли остановить девальвацию местных валют.

    «Главное отличие в действиях нашего Центробанка от центральных банков Ирана и Венесуэлы, которые тоже под санкциями, состоит в том, что у нас был введен запрет на вывод средств нерезидентами. Они до сих пор не могут продать свои активы и вывести средства за границу. Это ключевое объяснение того, почему рубль показал такое укрепление»,

    – говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

    После ввода санкций в Иране и Венесуэле, продолжает экономист, произошел девальвационный импульс, и иностранные держатели местных активов начали активно их распродавать и выводить средства за пределы стран. «Активный вывод средств транслируется в девальвацию местной валюты. Но у нас такого бегства иностранного капитала не произошло, потому что этот капитал был заморожен», – поясняет Орлова.

    Еще один важный момент: центробанки Ирана и Венесуэлы начали активно печатать деньги (эмиссия). «За счет эмиссии они финансировали бюджет страны, а это дополнительный фактор, играющий против местной валюты», – объясняет Орлова.

    России печатать рубли нет необходимости. Потому что дорогая нефть и газ – главные российские экспортные товары – помогают бюджету показывать рекордные заработки даже в условиях санкций и снижения в количественном выражении экспорта углеводородов. И 30-процентная скидка на российскую нефть Urals компенсируется общим удорожанием барреля в мире. Россия продолжает пополнять Фонд национального благосостояния – в мае он вырос на 1,5 трлн рублей до 12,5 трлн рублей (в долларах на 42,8 млрд до 197,7 млрд долларов). Бюджет РФ тоже не испытывает проблем: в апреле его доходы превысили расходы почти на 3 трлн рублей. Это рекордный профицит бюджета в истории страны.

    В России вначале тоже наблюдали резкое ослабление рубля, однако у нас девальвационный импульс не развился. «ЦБ своими резкими действиями вовремя остановил панику на рынке. Но после этого уже включились экономические факторы, такие как падение импорта на 50%, что привело к снижению спроса на валюту и укреплению рубля. Теперь регулятор ничего не делает специально для укрепления рубля», – продолжает главный экономист «Альфа-банка».

    Интересен также опыт Турции, по которой не бьют санкциями западные страны, но президент страны проводит экономический эксперимент (результат которого для экономики страны неудачен). В прошлом году местный центробанк несколько раз снижал ставку, после чего девальвация турецкой лиры только ускорилась, хотя Эрдоган рассчитывал на иной эффект. В ноябре местная валюта показала максимальный за 20 лет обвал. Девальвация трансформируется в ускорение инфляции. Однако власти страны по-прежнему не намерены повышать учетную ставку, а, наоборот, нацелены на ее снижение. Об этом завил президент Турции Тайип Эрдоган 6 июня. Между тем официальная инфляция в мае ожидается уже на уровне 46–58%.

    «Опыт Турции показывает, что классическая монетарная теория работает. Нельзя в условиях роста инфляции смягчать денежно-кредитную политику. Более того, ЦБ должен быть максимально независим от правительства, чтобы не допустить ангажированности в принятии решений», – отмечает Владимир Евстифеев. Турецкий ЦБ несамостоятелен в своих решениях, а выполняет волю Эрдогана.

    Что касается рубля, то от него ждут постепенное ослабление. Орлова ожидает, как только импорт в Россию восстановится, что произойдет в последующие месяцы, спрос на валюту вырастет. Кроме того, на горизонте маячат риски нефтяного эмбарго, что также может в какой-то момент снизить предложение валюты на рынке.

    «Торговый баланс на горизонте второго полугодия выглядит для рубля уже не таким благоприятным, как в первом полугодии»,

    – говорит Орлова.

    Импорт в Россию восстановится, как только компании найдут новых партнеров и произойдет логистическая перенастройка, на что требуется, конечно, время, добавляет она. Например, импортеры могут организовать новые коридоры поставок импортных товаров (в том числе параллельного импорта) через Казахстан или Китай.

    «Курс рубля, вероятно, будет постепенно ослабевать к концу текущего года. Восстановление активности импортеров должно привести к увеличению спроса на валюту. Кроме того, постепенное смягчение мер по капитальным ограничениям уменьшит объем предложения валюты на внутреннем рынке», – отмечает Евстифеев. В базовом прогнозе банк «Зенит» ожидает курс доллара к концу года в районе 75 рублей, курс евро – 82 рубля. В Институте хозяйственного прогнозирования Российской академии наук сделали прогноз, что курс будет составлять 76–78 рублей за доллар в 2022–2025 годах. 

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