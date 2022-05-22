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Зачем властям нужен сильный рубль

Российская валюта необычно укрепляется Silas Stein/dpa/ТАСС
Курс доллара в пятницу неожиданно опустился ниже 60 рублей. Этого мало кто допускал даже в самых смелых прогнозах. Считается, что слишком крепкий рубль невыгоден ни бюджету, ни экспортерам. И у Центробанка есть возможность развернуть тренд. Почему он этого не делает? Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
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Максим Григорьев: Главный военный преступник – это Зеленский

Украинцы прямо говорят, что Зеленский и военное руководство являются преступниками в равной степени Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
«Люди рассказывают, как на их глазах боевики «Азова» убивали мирных жителей, их детей, родственников. Это делалось по прямому указанию военно-политического руководства Украины», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Он убежден, что под готовящийся трибунал для украинских преступников должны пойти причастные любого ранга, начиная с президента Зеленского. Подробности...
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Косово стало индикатором падения могущества США

Предрекать новую войну на Балканах вновь стало модным VALDRIN XHEMA/EPA/ТАСС
Албанские власти сербского края Косово в очередной раз пошли на обострение, умертвили несколько договоренностей с Западом и требуют срочно принять их в ЕС, НАТО и Совет Европы. Им кажется, что они подоспели с этой инициативой вовремя, но реальность такова, что влияние США в мире падает, и ситуация вокруг Сербии это доказывает. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В информационной войне Россия играет вдолгую

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
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    Зачем властям нужен сильный рубль

    Российская валюта необычно укрепляется
    		   22 мая 2022, 10:30
    Фото: Silas Stein/dpa/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Курс доллара в пятницу неожиданно опустился ниже 60 рублей. Этого мало кто допускал даже в самых смелых прогнозах. Считается, что слишком крепкий рубль невыгоден ни бюджету, ни экспортерам. И у Центробанка есть возможность развернуть тренд. Почему он этого не делает?

    Курс доллара в пятницу опустился ниже 60 рублей, а евро – до 64 рублей, вернувшись в 2017 года. Такого расклада мало кто ожидал. Даже в самых смелых прогнозах эксперты ждали укрепления рубля максимум до 60 к доллару.

    Запад еще раньше назвал российскую валюту лучшей в мире, потому что ни одной другой валюте в этом году не удается укрепляться к доллару. Рублю помог целый ряд факторов, включая валютные ограничения, которые ввел ЦБ, закрыв возможность вывода капитала в недружественные страны. «Это отмена бюджетного правила, которое ранее было чуть ли не самым основным фактором искусственного завышения курса доллара и евро. А также низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть, которые превышают 110 за баррель», – говорит ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

    Но валютные ограничения действуют давно, и ЦБ постепенно даже снимает их, правда, крайне осторожно. И другие факторы тоже не новы. Почему же рубль никак не успокоится? Многие объясняют это продажей валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат с 25 мая. Но, кажется, что этого объяснения недостаточно. 

    «Обвал доллара и евро, которые случились именно сегодня, действительно, могут быть связаны с начинающимся налоговым периодом, когда экспортеры продают валюту. Но не только – укрепление рубля сегодня может быть вызвано и тем, что министры стран G7 не смогли договориться о нефтяном эмбарго или о каких-либо иных санкциях относительно нефтяной отрасли России. Такое укрепление выглядит обоснованным, ведь при цене на нефть намного выше 100 долларов за баррель, доллар объективно не должен был бы стоить выше 60 рублей», – объясняет Мильчакова.

    Особое внимание стоит уделить соотношению экспорта и импорта, так как это важный фактор, который определяет сегодня курс рубля. «Укрепление рубля в первую очередь вызвано сохранением значительных потоков экспортной выручки в условиях сжатия импорта. Дополнительный приток валюты от европейских потребителей газа также усиливает этот процесс», – говорит начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

    Экспортеры продают сырье и товары на внешних рынках, продают заработанные доллары и евро в России (80% валютной выручки в обязательном порядке), но желающих купить эти доллары и евро не находится. Импортерам они не нужны, так как они мало что ввозят в Россию из-за ухода западного бизнеса, санкционных ограничений или логистических проблем. Другим желающим купить валюты и вывести ее зарубеж – запрещены валютные операции.

    Россия продолжает поставлять на экспорт значительные потоки, тогда как импорт показывает колоссальный обвал. Статистика внешней торговли РФ временно закрыта, но эксперты оценивают импорт на основе платежного баланса от ЦБ. По их оценке, в апреле импорт в Россию мог рухнуть в годовом выражении на 60-70%. При этом, основной удар, скорее всего, будет нанесен не потребительскому рынку, а по отраслям, которые зависят от импортных комплектующих и оборудования. Профицит текущего счета платежного баланса РФ, по предварительной оценке ЦБ, составил в январе–апреле 95,8 млрд долларов, увеличившись в 3,5 раза к тому же периоду прошлого года.

    Любопытно, что крепкий рубль обычно невыгоден экспортерам и бюджету. Но ЦБ позволяет рублю так сильно укрепляться. Хотя регулятор может поменять курс рубля почти по щелчку пальца – достаточно снять валютные ограничения.

    Регулятор так спокоен, вероятно, потому, что экспортеры и доходы бюджета РФ в полном порядке даже при таком крепком рубле. Россия выиграет за счет удорожания основных экспортных товаров – и нефти, и газа, и зерна, и металлов, и прочего.

    «Сильный рубль обычно невыгоден российскому бюджету. Однако высокие цены на нефть приводят к тому, что рублевая стоимость барреля Urals, даже с учетом огромных дисконтов к Brent, составляет около 5 тыс. рублей против 3,2 тыс. рублей, заложенных в бюджет на текущий год», – говорит Евстифеев. Иными словами, бюджет России зарабатывает дополнительно 1,8 тыс. рублей с каждого проданного барреля, чем рассчитывал и был сверстан. Это сверхдоходы, которые получает теперь именно бюджет, а не кладутся в резервы по бюджетному правило (его отменили).

    Бюджет России в этом году получит не только профит от дорогой нефти, но и от дорого газа. Он получит 100 млрд долларов только от европейских стран за поставленный газ, посчитали аналитики банка Citi. Это рекордный показатель, он в два раза превышает аналогичные поступления за 2021 год, и не учитывает другие источники средств, например, от продажи угля, нефти и других ископаемых. Страны ЕС ежедневно отправляют примерно 200 млн долларов Газпрому за газ.

    В марте текущего года поступления налогов в бюджетную систему России выросли в годовом сравнении на 34,5%, достигнув рекордного уровня в 4,1 триллиона рублей, посчитали в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Профицит бюджета России достиг к маю 1,1 трлн рублей.

    Вероятно, крепким рублем ЦБ хочет остановить всплеск инфляции, стимулировать импорт и как минимум не сильно ухудшить экономическое положение россиян.

    «Краткосрочное укрепление рубля помогает достичь двух целей: стимулировать импорт и снизить инфляционное давление. Крепкий рубль помогает не допустить избыточной инфляции, которая сильнее всего отражается на наименее социально-защищенных категориях населениях.

    Удорожание импортных товаров зависит сейчас не столько от обменных курсов, сколько от проблем в логистике. Однако при ослаблении рубля, как это было в марте, до 120 рублей за доллар сделало бы импорт запретительно дорогим», – поясняет Евстифеев.

    По его мнению, в перспективе нескольких месяцев рубль может оставаться сильным, потому что текущее соотношение цены барреля нефти и курса доллара к рублю не критично для бюджета.

    «Доллар может остановить падение на 55 рублях, но если пробьет вниз этот уровень, то ему открыта дорога в коридор 50–53 рубля. Прекратить укрепление рубля могут геополитические новости, обвал цен на нефть либо возвращение бюджетного правила, причем мы считаем, что последний фактор может быть очень существенным негативом для рубля, способным развернуть доллар в сторону 60–62 рублей как минимум», – считает Мильчакова.

    «Сейчас мы наблюдаем пиковый период укрепления рубля и согласны с прогнозом Минэкономразвития о том, что наиболее сильным рубль окажется именно во II квартале 2022, а к концу текущего года вероятно ослабление до 76 рублей за доллар. Уже летом курс рубля к доллару может отступить к 70. Это может происходить, с одной стороны, на фоне восстановления импорта и снижения процентных ставок, с другой – в свете возможного снижения сырьевых цен и сокращения экспортных поставок сырьевых товаров в абсолютном выражении из-за санкционных ограничений», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

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