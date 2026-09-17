История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.5 комментариев
Человек упал на козырек «Дома Шурика» в центре Москвы
Человек упал на козырек «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице Москвы
В центре Москвы человек сорвался на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика», пострадавшему оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в экстренных службах.
В центре Москвы человек упал на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице. Этот адрес известен многим благодаря комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
«Произошло падение человека на козырек подъезда жилого дома по адресу: улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.
Прибывшие на место происшествия врачи проводят с пострадавшим реанимационные действия. Обстоятельства инцидента и личность упавшего человека сейчас уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября мужчина сорвался в шахту лифта в жилом доме в Москве.
В прошлом году маленькая девочка скончалась после падения с десятого этажа на козырек столичного подъезда.
Весной того же года на Смоленском бульваре полицейские нашли тело молодого человека с характерными для падения травмами.