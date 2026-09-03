Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
МЧС предупредило о надвигающемся на Москву густом тумане
МЧС: Густой туман накроет Москву в ночь на пятницу
Ближайшей ночью улицы Москвы накроет плотная пелена тумана, из-за которой видимость на дорогах снизится до нескольких сотен метров, предупредило столичное ГУ МЧС.
Из-за сложных метеоусловий автомобилистам настоятельно советуют сбавить скорость и держать безопасную дистанцию до других машин. Водителям следует отказаться от резких обгонов и перестроений. Кроме того, взрослым напомнили о необходимости внимательно следить за детьми на улицах.
«В период с 23.00 мск 3 сентября до 09.00 мск 4 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве в Max.
В мае синоптик Михаил Леус сообщил о плотных туманах в южной части столичного региона.
В апреле подмосковное управление МЧС спрогнозировало утреннее снижение видимости до 100 метров.
Несколькими днями ранее Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности из-за аналогичных метеоусловий.