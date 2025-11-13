За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.8 комментариев
Эксперты: Выбросы CO2 от топлива в 2025 году побьют рекорд
Ученые Global Carbon Budget спрогнозировали рекордные выбросы CO2 в 2025 году
Несмотря на переход на возобновляемые источники энергии, в 2025 году выбросы CO2 от ископаемого топлива во всем мире установят рекорд – 38,1 млрд тонн, сообщили ученые из климатического проекта Global Carbon Budget.
Выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива в 2025 году достигнут рекордных 38,1 млрд тонн, что на 1,1% выше прошлогоднего показателя, передает ТАСС со ссылкой на данные климатического проекта Global Carbon Budget.
Несмотря на усилия по переходу к возобновляемым источникам энергии, нынешних темпов недостаточно для предотвращения роста выбросов. Как отметил старший научный сотрудник центра CICERO Глен Петерс, «Парижское соглашение заключили 10 лет назад, при этом, несмотря на прогресс во многих сферах, выбросы углекислого газа от [сжигания] ископаемого топлива продолжают неуклонно расти».
Ученые прогнозируют увеличение выбросов от угля, нефти и природного газа, отмечая, что в среднем за последние десять лет уровень выбросов рос на 0,3% ежегодно. При этом в Китае, США и странах Евросоюза в 2025 году выбросы увеличатся на 0,4%, 1,9% и 0,4% соответственно, а в Японии ожидается снижение на 2,2%.
По данным Всемирной метеорологической организации, нынешнее потепление считается самым сильным за последние 200 тыс. лет и было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа. ВМО сообщает, что десятилетие с 2011 по 2020 гг. стало самым теплым в истории наблюдений, когда средняя глобальная температура поднялась примерно на 1,1°С выше доиндустриального уровня. В 2024 году этот показатель достиг уже 1,55°С.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре глава Росприроднадзора предложила создать Экологический кодекс, который объединит все природоохранные нормативные документы, принятые за последние пять лет.
Канадские ученые из Университета Макгилла предупредили, что продолжающийся выброс парниковых газов может привести к масштабному затоплению крупных прибрежных городов по всему миру.
Между тем США и Евросоюз вступили в конфликт из-за регулирования углеродных выбросов морских судов.