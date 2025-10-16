  • Новость часаНад Россией уничтожили 51 украинский беспилотник
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    16 октября 2025, 07:26 • Новости дня

    McGill University: Потепление затопит прибрежные города во всем мире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Не останавливающийся выброс парниковых газов способен привести к масштабному затоплению крупных береговых городов по всей планете, такие данные показало исследование канадских ученых из Университета Макгилла (McGill University).

    Серьезные последствия повышения уровня моря связаны с выбросами парниковых газов, они приведут к повышению уровня моря и затоплению прибрежных городов, предупредили ученые, передает РИА «Новости».

    Наибольшему риску подвергаются застройки на побережьях Африки, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки. Из 840 млн зданий на исследуемых территориях около 136 млн могут пострадать при росте уровня моря на 20 метров к 2100 году.

    Многие из этих объектов находятся в густонаселенных низинных районах, где затопление грозит не только жилью, но и портам, важной инфраструктуре и культурному наследию. Профессор университета Эрик Гэлбрейт заявил: «Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем ли мы у океана или нет».

    Исследователи уверены, что их выводы будут полезны архитекторам и градостроителям для разработки стратегий по минимизации ущерба, и призывают учитывать эти данные при планировании развития прибрежных территорий.

    Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников предупреждал, что потепление климата приведет к затоплению нескольких российских городов.

    До этого Сапожников отмечал, что курортные пляжи по всему миру теряют привлекательность из-за изменений климата.

    13 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    Ученые объявили о начале массового вымирания коралловых рифов

    The Guardian: Ученые признали массовую гибель кораллов необратимой

    Ученые объявили о начале массового вымирания коралловых рифов
    @ Zhang Liyun/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Массовое обесцвечивание кораллов, охватившее более 80% рифов в более чем 80 странах с января 2023 года, свидетельствует о начале долгосрочного сокращения коралловых экосистем, угрожая средствам к существованию сотен миллионов человек, пишет The Guardian.

    Земля достигла первого катастрофического климатического переломного момента, говорится в отчете, который цитирует The Guardian.

    Документ, подготовленный 160 учеными из 23 стран, предупреждает: если не снизить глобальное потепление до 1,2°C как можно быстрее, коралловые рифы в теплых водах исчезнут практически полностью. Авторы подчёркивают, что это ставит под угрозу средства к существованию сотен миллионов людей, зависящих от рифов.

    В докладе отмечается, что массовое обесцвечивание кораллов происходит с января 2023 года и стало самым масштабным за всю историю наблюдений – пострадали более 80% рифов в 80 странах. Учёные утверждают, что рифы уже оказались в «неизведанной зоне», и этот процесс может привести к их окончательному исчезновению, если средняя температура поднимется выше 1,2°C по сравнению с XIX веком. Сейчас глобальное потепление уже достигло примерно 1,4°C.

    Профессор Тим Лентон из Университета Эксетера заявил: «Мы больше не можем говорить о переломных моментах как о будущем риске. Первый переломный момент – массовая гибель коралловых рифов – уже начался». Он подчеркнул, что это напрямую затрагивает сотни миллионов людей и привёл в пример Карибский бассейн, где рифы находятся на грани исчезновения из-за морских волн жары и заболеваний.

    Однако некоторые ученые, в том числе профессор Питер Мамби из Университета Квинсленда, считают, что отдельные рифы могут выжить и при двух градусах потепления, хотя «рифам требуется радикальное снижение выбросов и активное локальное управление». Он опасается, что общество преждевременно «откажется от рифов», если уверует в их неминуемую гибель.

    Авторы подчеркивают, что Земля близка к новым опасным порогам – утрате ледников Гренландии и Западной Антарктики, развалу океанских течений и деградации Амазонии. Тем не менее, доклад даёт надежду: существуют и «положительные переломные точки» – например, массовое внедрение электромобилей, – которые способны ускорить сокращение выбросов и спасти уязвимые экосистемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. Ширшова Филипп Сапожников заявил, что потепление климата и подъем уровня Мирового океана к концу XXI века могут вызвать затопление ряда российских прибрежных территорий.

    Эксперты отметили, что Европа сталкивается с колоссальными убытками из-за экологических изменений.

    Океанологи предупредили о нарастающей опасности купания на мировых пляжах.

    13 октября 2025, 20:27 • Новости дня
    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих

    Пензенский университет разработал приложение со звуковым навигатором для слабовидящих

    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих
    @ Яков Андреев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мобильное приложение от Пензенского государственного университета с помощью звуковых сигналов помогает людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве и избегать препятствий.

    Ученые Пензенского государственного университета разработали мобильное приложение для слабовидящих, сообщают РИА «Новости».

    Основной функцией программы стала система звукового зрения: камера смартфона анализирует окружающую среду, формирует 3D-модель и преобразует ее в звуковые сигналы. Звуки разного тона информируют пользователя о расстоянии до объектов, их цвете и наличии препятствий.

    Как пояснила руководитель исследования Ирина Бурукина, «объекты, расположенные ближе, озвучиваются высоким тоном, удаленные – низким. Это помогает слабовидящим ориентироваться без визуального контакта».

    В приложении используются специальные методики обработки видеоданных, выделяющие ключевые особенности пространства, что способствует более безопасному передвижению. Для работы достаточно запустить программу, навести камеру на объект и через несколько секунд получить звуковое описание через наушники или динамик.

    Пилотное тестирование подтвердило удобство использования и точность приложения. Программа уже зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения. В будущем планируется интеграция нейросетей для повышения точности обработки данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Южного федерального университета разработали способ превращать минерал брушит в костную ткань с помощью кальция и белка для ускорения приживления имплантатов.

    Специалисты Балтийского федерального университета предложили покрывать наночастицы золота и платины натуральной аминокислотой, чтобы сделать препараты для МРТ безопаснее для клеток.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Ученые предупредили о рекордных солнечных вспышках 15 октября

    Tекст: Ирма Каплан

    Из-за сильной солнечной активности за последние несколько месяцев к Земле направляется большое количество плазмы, пик проявления которой придется на 15 октября, отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Очень много уже летит в сторону Земли, но пока не хватает мощи. Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды – пока 2-3 месячные», – сообщили ученые в Telegram-канале лаборатории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце сентября на поверхности Солнца зафиксировали две вспышки класса М, одна из которых длилась 42 минуты.

    Земля 12 октбяря оказалась под воздействием потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце. Крупный протуберанец, наблюдавшийся на восточном краю Солнца, 14 октября оторвался и устремился в космос, пройдя на расстоянии около 20 млн км от звезды, сообщили ученые.


    14 октября 2025, 07:17 • Новости дня
    Ученые зафиксировали рост Южно-Атлантической аномалии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Магнитное поле Земли над Южной Атлантикой ослабло и увеличилось, это явление известно как Южно-Атлантическая аномалия, она угрожает спутникам, сообщили в Европейском космическом агентстве.

    С 2014 года аномалия значительно увеличилась, указали в ЕКА, передает РИА «Новости».

    По данным исследования, площадь аномалии сейчас составляет почти половину площади континентальной Европы.

    Расширение аномалии происходит неравномерно, преимущественно в сторону Африки. По их словам, спутники, пролетающие над этой зоной, подвергаются повышенным дозам радиации, что может привести к сбоям в работе, отключению электроэнергии и повреждению критически важного оборудования.

    Профессор геомагнитизма Крис Финли заявил, что в этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее.

    За последние 11 лет специалисты зафиксировали и другие изменения в магнитном поле Земли, такие как ослабление поля на севере Канады и смещение магнитных полей на запад и восток. Эти процессы могут представлять угрозу для электронной и технической инфраструктуры по всему миру, включая системы воздушных судов при полетах на большой высоте.

    В сентябре планета Земля за четыре дня прошла через поток возмущенной плазмы от корональной дыры, агеомагнитные индексы стабилизировались в зеленой зоне.

    В январе 2024 года исследователи нашли на Луне валуны со странными магнитными свойствами.

    13 октября 2025, 09:59 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ сделать МРТ безопаснее для пациентов

    Ученые БФУ создали безопасные наночастицы золота и платины для МРТ

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты Балтийского федерального университета предложили покрывать наночастицы золота и платины натуральной аминокислотой, чтобы сделать контрастные препараты для МРТ безопаснее для клеток.

    Специалисты Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) вместе с коллегами из Института химии растворов и Ивановского государственного химико-технологического университета нашли способ сделать вещества для МРТ более безопасными, передает РИА «Новости». Их результаты опубликованы в зарубежном издании Journal of Molecular Liquids.

    Как пояснили ученые БФУ, при МРТ используются контрастные агенты на основе тяжелых металлов, которые могут быть токсичны для клеток организма. Для повышения их биосовместимости исследователи «замаскировали» наночастицы золота и платины оболочкой из натуральной аминокислоты L-тирозина. Поскольку эта аминокислота естественна для человека, клетки организма легче принимают такие «спрятанные» частицы.

    Аспирант БФУ Марк Смирнов рассказал: «Взаимодействие тирозина с золотыми наночастицами вызывает »сжатие« молекулы, а с наночастицами платины – »растягивание«. Платина сейчас считается перспективным противораковым средством, но ее взаимодействие с аминокислотами ранее не изучалось».

    По мнению Смирнова, дальнейшее исследование подобных наночастиц позволит создавать новые биомедицинские решения. Он отмечает, что такие подходы дадут возможность заранее прогнозировать ответ иммунной системы, что открывает путь к новым терапевтическим стратегиям.

    Сейчас научная группа работает с другой аминокислотой – триптофаном, испытывая наночастицы золота разной формы: стержни, звезды и сферы. Это может расширить область применения безопасных контрастных агентов и ускорить разработку новых методов диагностики и лечения.

    Напомним, в понедельник стало известно что ученые из Ростова разработали новый материал для создания «умных» костных имплантатов.

    Ранее специалисты СФУ создали гибкие и экологичные материалы для рентген-детекторов.

    14 октября 2025, 08:16 • Новости дня
    Российский физик доказал способность шума Леви управлять волнами

    Физик Семенов экспериментально доказал влияние шума Леви на бистабильные системы

    Tекст: Мария Иванова

    Российский физик Владимир Семенов впервые экспериментально доказал, что шум Леви позволяет управлять направлением и скоростью распространения волн в бистабильных системах, регулируя асимметрию процессов.

    Российский физик Владимир Семёнов из Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского впервые экспериментально доказал, что шум Леви может управлять направлением и скоростью распространения волн в бистабильных системах, передает РИА Новости. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобрнауки РФ.

    В ведомстве пояснили, что бистабильные системы встречаются в различных областях – от химических реакций и процессов горения до распространения эпидемий. В таких системах формируются домены, разделённые волновыми фронтами, и управление их движением способно изменить свойства материалов и повлиять на динамику популяций.

    По словам Семенова, «в бистабильных системах шум Леви может выступать не только в качестве деструктивного фактора, разрушающего сформированные пространственные структуры, но также играть положительную роль, а именно, в качестве инструмента управления скоростью и направлением распространения пространственных структур». Обычно в подобных исследованиях используется гауссов шум, однако шум Леви отличается асимметрией и редкими резкими скачками большой амплитуды.

    Исследование показало, что без асимметрии шум разрушает фронты и домены, а при наличии асимметрии задаёт им направление. Скорость и направление зависят также от типа связи между элементами системы – однонаправленной или двунаправленной.

    В Минобрнауки отметили, что открытие может найти применение в медицине, нейрофизиологии, энергетике, биологии и даже алгоритмах машинного обучения. Шум Леви, превращаясь из деструктивного в управляющий фактор, открывает широкие возможности для контроля над сложными процессами в природе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений.

    Ранее исследователи СФУ создали гибкие и экологичные материалы для рентген-детекторов.

    13 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    Из-за шторма на востоке Испании пострадали 18 человек

    Шторм «Алиса» вызвал наводнения и пострадали 18 человек в Каталонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный шторм «Алиса» принес проливные дожди на восток Испании, где в Каталонии пострадали 18 человек и затоплены улицы и дома.

    Критическая ситуация сложилась на средиземноморском побережье Испании из-за шторма «Алиса», передает РИА «Новости».

    Самые сильные дожди отмечены в Каталонии, Валенсии и на Балеарских островах. В провинции Таррагона зафиксировано 280 литров осадков на квадратный метр, что привело к травмам 18 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

    В южной части провинции Валенсия объявлено красное (экстремальное) предупреждение из-за выпавших 120 литров осадков на квадратный метр. В Каталонии были отменены занятия в 238 школах, что затронуло 59 тыс. учеников.

    В результате ливней вода затопила первые этажи домов, магазинов и подземные парковки. На некоторых улицах уровень воды достиг таких значений, что припаркованные автомобили оказались почти полностью под водой.

    Синоптики прогнозируют, что шторм удержится на востоке Испании и Балеарах до конца недели, но с вторника ожидается постепенное улучшение погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливни вызвали масштабные оползни и наводнения в индийском Кашмире, разрушив дороги и приведя к гибели взрослых и детей в жилых домах.

    Сильные дожди на Бали затопили несколько районов, уровень воды местами достигал пояса взрослого человека, а дороги и дома пострадали от наводнения. Тайфун «Рагаса» ударил по южным районам Китая, власти эвакуировали около двух млн человек из зоны бедствия в безопасные регионы.

    15 октября 2025, 11:09 • Новости дня
    Россия успешно испытала новый винтокрылый БПЛА с электроприводом

    СибНИА завершил испытания винтокрылого БПЛА с электроприводом для грузоперевозок

    Tекст: Мария Иванова

    В России успешно завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками, предназначенного для городских грузоперевозок.

    В СибНИА успешно завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с электроприводом, передает Telegram-канал института. Этот значимый этап стал частью проекта по созданию аппаратов с электрическими и гибридными силовыми установками.

    В рамках проекта были проведены наземные и летные испытания, включавшие запуск нового демонстратора и комплексную проверку всех его систем. Особое внимание уделили работе двигателя, несущей системы и станции наземного управления. Эти мероприятия подтвердили надежность и эффективность разработанных решений в реальных условиях.

    Разработанный БПЛА оснащен соосными несущими винтами, электроприводом и струйной системой управления. Он предназначен для городских грузоперевозок, что демонстрирует прогресс в области современных технологий.

    Успех проекта позволяет интегрировать экологически чистые и эффективные решения в сферу воздушного транспорта. Это минимизирует выбросы парниковых газов, формируя прочную доказательную базу для развития новых категорий городских воздушных судов.

    Напомним, ранее Ростех начал летные испытания новых гражданских беспилотников.

    Между тем в России начали разрабатывать лазер для противоминной разведки с БПЛА. А БПЛА на оптоволокне «Ветерок» смогли поражать цели на расстоянии 25 км.

    13 октября 2025, 08:14 • Новости дня
    Ростовские ученые создали материал для «умных» костных имплантатов

    Ученые ЮФУ предложили основу для имплантатов, превращающихся в кость

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) нашли способ превращать фосфатный минерал брушит в костную ткань с помощью комбинации кальция и белка, что ускоряет приживление имплантатов.

    Ученые ЮФУ разработали основу для «умных» имплантатов, которые в будущем могут превращаться в настоящую костную ткань, передает РИА «Новости». Исследование опубликовано в журнале Journal of Physics and Chemistry of Solids.

    Главной проблемой при протезировании костей и зубов является приживаемость имплантатов. Специалисты ЮФУ предложили использовать фосфатный минерал брушит, который способен превращаться в гидроксиапатит – природный компонент костей и зубов. Управлять этим превращением удалось с применением двух добавок: карбоната кальция и белков.

    «Мы установили взаимный усиливающий эффект между карбонатом кальция и белками. Вместе они работают как катализатор, заставляя частицы брушита растворяться и сразу же выстраиваться в прочные кристаллы гидроксиапатита, идентичные натуральным», – рассказала заведующая лабораторией ЮФУ Елизавета Муханова.

    Ученые объяснили эффективность метода с помощью эффекта Ребиндера, позволяющего не только ускорить заживление, но и контролировать форму и размер кристаллов, что важно для прочности будущей кости. Принципиальное отличие работы ростовских ученых – в исследовании синергии сразу двух добавок и анализе механизма их совместного действия.

    Наиболее успешной оказалась смесь с яичным альбумином: она быстрее формирует «костный» материал при попадании в жидкость, напоминающую кровь или слюну. Образцы тестировались в разных средах, а для анализа структуры применяли рентгенофазовый метод и электронную микроскопию. Следующий шаг – оценка эффективности и безопасности новых материалов для применения в персонализированной медицине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские химики усовершенствовали способ синтеза жизненно важных лекарств.

    Ранее ученые из России создали новые молекулы для борьбы с оспой.

    Кроме того специалисты доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом.

    14 октября 2025, 11:59 • Новости дня
    Минобрнауки сообщил о создании прочной керамики для реакторов

    Российские и казахстанские ученые увеличили прочность керамики для реакторов

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из России и Казахстана добились почти двукратного увеличения микротвердости промышленной керамики для ядерных реакторов за счет облучения ионами криптона.

    Российские и казахстанские ученые смогли повысить прочность промышленной керамики для ядерных реакторов с помощью облучения ионами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

    Исследования показали, что мощное облучение ионами криптона не только моделирует радиационные повреждения, но и становится инструментом, «обучающим» материал выносливости. В ведомстве отмечают: управляемое ионное воздействие может стать основой для создания нового поколения керамики, способной работать в экстремальных условиях – в реакторах, космосе и высокоэнергетических установках будущего.

    Особенно важно, что при умеренной дозе облучения ионы увеличивают микротвердость материала почти вдвое, что существенно повышает его прочность. В Минобрнауки РФ подчеркивают: ионное облучение не только разрушает, но и перестраивает материал, формируя более стабильные структуры. По словам доцента Сибирского федерального университета Игоря Карпова, «правильно подобранная доза ионного воздействия превращает дефекты из разрушительного фактора в механизм самостабилизации материала».

    Результаты исследования помогут проектировать материалы, выдерживающие экстремальные нагрузки, например, оболочки тепловыделяющих элементов реакторов, защитные покрытия двигателей и элементы космических аппаратов. Ученые убеждены: понимание механизмов формирования радиационных дефектов позволит создавать керамику с оптимальным сочетанием прочности и устойчивости, что крайне важно для ядерной энергетики нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о планах России запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году.

    Ранее в стране запустили масштабную программу внедрения квантовых вычислений.

    14 октября 2025, 09:59 • Новости дня
    Российские ученые улучшили микроскоп с помощью нейросети

    Ученые СПбПУ разработали способ устранения искажений изображений микроскопа

    Tекст: Мария Иванова

    Научная группа из Петербурга представила технологию, позволяющую повысить качество микроскопических снимков с помощью искусственного интеллекта, не требующую дорогостоящего оборудования.

    Российские ученые из СПбПУ разработали инновационный метод улучшения разрешения микроскопов, создав для них «ИИ-очки», передает РИА «Новости».

    Эта нейросеть устраняет оптические погрешности, или «шумовые артефакты», которые ранее искажали изображения и ограничивали детальный анализ. Результаты работы опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

    Заведующая лабораторией СПбПУ Екатерина Пчицкая пояснила, что помехи характеризует «функция рассеяния точки» (ФРТ). «На основе таких характеристик мы разработали нейросеть для микроскопа, способную вычислить ошибку системы и убрать все искажения в изображении, сделав его близким к идеальному», – заявила она. Этот программный подход значительно превосходит старые методы, работая быстрее и точнее.

    Улучшение качества достигается исключительно программно, без дорогих технических приспособлений, что делает технологию доступной. Она позволяет максимально точно оценить состояние клеток, например, при анализе эндоплазматического ретикулума (ЭПР). Это критически важно для изучения множества заболеваний и поиска новых лекарственных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали новый подход к снижению риска МРТ для пациентов.

    Ученые Сибирского федерального университета создали гибкие и экологичные материалы для рентген-детекторов.

    14 октября 2025, 13:59 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему магнитное поле в Атлантике ослабло

    Ученый Богачев объяснил ослабление магнитного поля в Южной Атлантике сдвигом оси

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Южной Атлантики магнитное поле ослабло из-за наклона магнитной оси Земли, что создало так называемую бразильскую аномалию с особенностями радиационного фона, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

    Ослабление магнитного поля Земли в районе Южной Атлантики связано с отличием магнитной и географической осей планеты, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА «Новости».

    По его словам, из-за наклона магнитной оси в районе Бразилии магнитное поле сильнее прижато к поверхности, чем в других регионах. Это явление носит название бразильской аномалии.

    Ученый объяснил, что поэтому радиационные пояса, которые обычно находятся на определенной высоте, в этом районе проходят ближе к поверхности. Спутники, пролетающие над Южно-Атлантической аномалией, действительно подвергаются повышенной радиации.

    По словам Богачева, изменения размеров этой области связаны с перемещениями магнитных полюсов Земли. Он отметил, что ухудшение ситуации в районе Бразилии сопровождается улучшением в противоположной части планеты, например, в районе Сибири, что для Европы и Азии даже позитивно.

    Богачев также подчеркнул, что для Бразилии эта аномалия пока не представляет угрозы. В защите от солнечных вспышек помимо магнитного поля принимает участие и атмосфера, на которую эти изменения не влияют.

    Он добавил, что ослабление магнитного поля пока остается умеренным и прогнозируемым. Эксперт считает, что ситуация хорошо иллюстрирует эволюционные изменения магнитного щита Земли даже в относительно короткие промежутки времени.

    Напомним, ранее Европейское космическое агентство заявило, что магнитное поле Земли над Южной Атлантикой ослабло и увеличилось, что представляет угрозу для спутников.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что смещение Северного магнитного полюса в сторону России может повлиять на работу навигационных и авиационных систем.

    14 октября 2025, 07:57 • Новости дня
    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в провинции Восточный Давао на юге Филиппин, очаг залегал на глубине 10 км, сообщил филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии.

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Филиппин, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 10:19 по местному времени (05:19 мск) в провинции Восточный Давао.

    Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших информации не поступало.

    Институт вулканологии и сейсмологии страны сообщил, что после землетрясений магнитудой 6,4 и 7,4, которые произошли 10 октября в Восточном Давао, было зафиксировано около 1,3 тыс. афтершоков.

    В результате предыдущих землетрясений погибло восемь человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при землетрясении в Турции обрушились 16 зданий. На востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. На Камчатке случилось самое сильное землетрясение в регионе с 1952 года.

    14 октября 2025, 08:59 • Новости дня
    Российские ученые представили искусственный нейрон для исследований мозга

    Ученые СГУ упростили искусственный нейрон для моделирования мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Новый искусственный нейрон, превосходящий аналоги простотой и экономичностью, разработан учеными Саратовского университета для исследований мозга.

    Ученые Саратовского университета разработали новый искусственный нейрон для исследований мозга, нейропротезирования и искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». Эта разработка типа ФитцХью–Нагумо опережает большинство аналогов по простоте и экономичности.

    Исследователи СГУ имени Н.Г. Чернышевского модифицировали схему, уменьшив число элементов и энергопотребление, сохранив важные динамические режимы.

    Аспирант Лев Такаишвили рассказал: «Когда мы выбросили из схемы почти все лишнее, мы придумали очень интересный трюк с диодом в цепи операционного усилителя, который существенно улучшил характеристики устройства».

    Профессор Илья Сысоев отметил, что ученые упростили схему, добились импульсных колебаний, как у реальных нейронов, и обеспечили её модульность. По словам профессора Владимира Пономаренко, разработка применима в ИИ, нейропротезировании и исследованиях мозга, открывая путь к созданию искусственной жизни через 12-15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые смогли замедлить нейродегенеративные процессы благодаря новому подходу в биомедицине.

    Специалисты раскрыли механизм синхронизации нейронных пар в мозге человека.

    Между тем правительство России поручило разработать отечественную технологию «человек на чипе» для развития нейротехнологий.

    16 октября 2025, 06:18 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в проливе Дрейка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе пролива Дрейка было зарегистрировано землетрясение, эпицентр находился в сотнях километров от аргентинского города Ушуая, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в проливе Дрейка в Атлантическом океане, передает ТАСС. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр подземных толчков находился в 694 километрах к юго-востоку от аргентинского города Ушуая. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Власти не сообщают о пострадавших или разрушениях, также не объявлялась угроза цунами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в восточной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. На юго-западе Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5.

