McGill University: Потепление затопит прибрежные города во всем мире

Tекст: Алексей Дегтярев

Серьезные последствия повышения уровня моря связаны с выбросами парниковых газов, они приведут к повышению уровня моря и затоплению прибрежных городов, предупредили ученые, передает РИА «Новости».

Наибольшему риску подвергаются застройки на побережьях Африки, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки. Из 840 млн зданий на исследуемых территориях около 136 млн могут пострадать при росте уровня моря на 20 метров к 2100 году.

Многие из этих объектов находятся в густонаселенных низинных районах, где затопление грозит не только жилью, но и портам, важной инфраструктуре и культурному наследию. Профессор университета Эрик Гэлбрейт заявил: «Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем ли мы у океана или нет».

Исследователи уверены, что их выводы будут полезны архитекторам и градостроителям для разработки стратегий по минимизации ущерба, и призывают учитывать эти данные при планировании развития прибрежных территорий.

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников предупреждал, что потепление климата приведет к затоплению нескольких российских городов.

До этого Сапожников отмечал, что курортные пляжи по всему миру теряют привлекательность из-за изменений климата.