Океанолог предупредил о грядущей опасности купания на мировых пляжах

Океанолог Сапожников заявил о росте опасности купания на пляжах мира
Курортные пляжи по всему миру теряют привлекательность из-за изменений климата и учащения инцидентов с морскими обитателями, заявил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.
По его словам, купание на морских пляжах станет менее безопасным из-за экологических изменений и роста числа опасных морских животных, передает РИА «Новости».
Сапожников рассказал, что люди будут чаще выбирать отдых в бассейнах отелей с видом на море вместо традиционного купания. Он пояснил: «Мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля». Сапожников добавил, что такой отдых безопаснее, чем плавание с риском столкнуться с ядовитыми медузами* или акулами.
Также он отметил, что изменение миграционных путей акул связано с прокладкой Суэцкого канала. Через канал проходят многие виды, и теперь акулы из Индийского океана могут добираться до Средиземного моря. На прошлой неделе несколько пляжей курорта Макади-Бэй в Египте уже были временно закрыты после появления акул.
