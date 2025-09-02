Океанолог Баллард рассказал о секретной миссии ВМФ США под видом поисков «Титаника»

Океанолог Баллард рассказал о миссии ВМФ США под видом поисков «Титаника»

Tекст: Ирма Каплан

Военно-морской флот США поддержал разработку технологии Балларда – системы глубоководной визуализации, получившей название «Арго», так как был заинтересован в его использовании для выяснения причин, по которым две атомные подводные лодки, USS Thresher и USS Scorpion, затонули в Атлантике в 1960-х годах, а также для более широких целей сбора разведданных времен холодной войны, сообщил CNN.

Баллард убедил представителей военно-морского флота в том, что для поиска «Титаника» потребуется время во время экспедиции по обследованию подводных лодок, что в конечном итоге послужило прикрытием для секретной миссии военно-морского флота.

«Чего люди в то время не знали, по крайней мере, многие из них, так это того, что «Титаник» (его поиск) был прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. Мы не хотели, чтобы СССР знал, где находится подводная лодка», – заявил Баллард.

Как писала в 2023 году газета ВЗГЛЯД, супруга основателя OceanGate Стоктона Раша, пилотировавшего пропавший в Атлантике батискаф «Титан», является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, погибших при крушении «Титаника», узнала газета New York Times и провела параллель между печальной судьбой погибших.



