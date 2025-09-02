Океанолог Баллард рассказал о секретной миссии ВМФ США под видом поисков «Титаника»

Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!26 комментариев
Океанолог Баллард рассказал о миссии ВМФ США под видом поисков «Титаника»
Океанолог Роберт Баллард в 1985 году руководил лабораторией глубоководных исследований в океанографическом институте Вудс-Хоул, он же с коллегами на борту исследовательского судна «Кнорр» обнаружил легендарный «Титаник», затонувший на дне Атлантики. Он рассказал CNN, чем была эта якобы научная миссия увлеченных океанологов, кроме того, чем ее считали долгие годы.
Военно-морской флот США поддержал разработку технологии Балларда – системы глубоководной визуализации, получившей название «Арго», так как был заинтересован в его использовании для выяснения причин, по которым две атомные подводные лодки, USS Thresher и USS Scorpion, затонули в Атлантике в 1960-х годах, а также для более широких целей сбора разведданных времен холодной войны, сообщил CNN.
Баллард убедил представителей военно-морского флота в том, что для поиска «Титаника» потребуется время во время экспедиции по обследованию подводных лодок, что в конечном итоге послужило прикрытием для секретной миссии военно-морского флота.
«Чего люди в то время не знали, по крайней мере, многие из них, так это того, что «Титаник» (его поиск) был прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. Мы не хотели, чтобы СССР знал, где находится подводная лодка», – заявил Баллард.
