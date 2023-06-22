NYT обнаружила связь жертв «Титаника» с владельцем пропавшего батискафа

NYT: Супруга владельца пропавшего батискафа является потомком пары, погибшей на «Титанике»

Супруга основателя OceanGate Стоктона Раша, пилотировавшего пропавший в Атлантике батискаф «Титан», является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, погибших при крушении «Титаника», сообщает газета New York Times.

По информации издания, супруга Раша оказалась праправнучкой Штрауса и его жены, «двух самых богатых людей», которые погибли на борту лайнера в 1912 году, передает РИА «Новости».

Уточняется, что чета Штраусов была пассажирами первого класса. Выжившие пассажиры вспоминали, что магнат отказался от места в спасательной шлюпке, так как женщины и дети все еще ждали возможности спастись с тонущего корабля. Его супруга отказалась оставить мужа.

Кроме того, как утверждает издание, отсылка в этой истории супружеской пары была показана в драме «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона. Согласно архивам издания, тело Штрауса обнаружили в море через две недели после катастрофы, останки его жены так и не были найдены.

Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем воздуха на пропавшем в батискафе осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем в четверг.



Несколько экспертов и режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон высказали предположение, что экипаж не выживет, так как операция по спасению батискафа сравнима с отправкой корабля на Луну.

