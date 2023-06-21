Эксперт сравнил операцию по спасению батискафа «Титан» с отправкой корабля на Луну

Операция по спасению пяти членов экипажа батискафа «Титан», отправившегося к месту гибели лайнера «Титаник», по своей сложности сравнима с запуском корабля на Луну, заявил преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее.

По его словам, если у субмарины проблемы с управлением, то никто не сможет опуститься на такую глубину, чтобы забрать ее. Экипаж, скорее всего, обречен, добавил Зее.

«Это сложнее, чем слетать на Луну», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Глобу».

Вместе с тем капитан первого ранга Луис Эдуардо Сетрим Масиел, командующий базой подводных лодок ВМС Бразилии, заявил, что техническая возможность спасти батискаф есть, но не хватает времени. Из-за разницы давления сам подъем аппарата на поверхность займет около двух часов, добавил он.

Ранее сообщалось, что воздуха на подводном аппарате хватит на 20 часов.