Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании

Синоптик Тишковец сообщил о резком похолодании и метелях в Подмосковье в воскресенье

Tекст: Мария Иванова

В Подмосковье в воскресенье ожидаются сильные морозы до минус 15 градусов, а также снегопады и метель с заносами на дорогах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, необычно теплая погода с превышением нормы на пять градусов сохранится в Центральной России до конца рабочей недели. Однако уже в субботу ожидается резкая смена погодных условий: через регион пройдет активный холодный фронт с интенсивными снегопадами, метелями, ухудшением видимости и штормовым ветром до 15 метров в секунду.

«В воскресенье, в тылу мощного циклона, «провалит Арктика». Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном», – заявил Тишковец. На востоке Подмосковья ночью температура опустится до минус 15, а днем ожидаются морозы –6...–11 °C.

Специалист отмечает, что настоящая зима придет с опозданием ровно на месяц, и это совпадает с началом зимы по старому календарю – 14 декабря. В эти дни в регионе начнет формироваться устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура впервые в сезоне станет ниже нуля.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на Новый год ожидается выпадение снега.

Специалисты «Фобоса» сообщили о рекордно малом количестве снега в Центральной России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря.