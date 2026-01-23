  • Новость часаКремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    9 комментариев
    23 января 2026, 13:30 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина со студентами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в пятницу провести встречу с учащимися одного из российских высших учебных заведений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин встретится со студентами известного вуза, встреча будет приурочена ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что глава государства пообщается со студентами, осмотрит лаборатории.

    Кроме того, президент поговорит с выпускниками вуза.

    В январе 2025 года президент посещал Музей истории Московского государственного университета (МГУ) в преддверии Татьяниного дня и 270-летия вуза.

    20 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Угостивший президента России Владимира Путина выпечкой владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов сообщил, что планирует закрыть бизнес в мае, передает РИА «Новости».

    По словам предпринимателя, «низкий сезон» начинается где-то в конце мая, поэтому логично будет закрыться.

    Максимов рассказал, что после декабрьской пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2023 году он контактировал с федеральными министрами и правительством Московской области. Ему поступали предложения по программам субсидий и обновлению оборудования. Однако, по мнению предпринимателя, текущая налоговая система мешает сделать бизнес прибыльным.

    С 1 января 2024 года в России вступили в силу комплексные изменения в Налоговый кодекс. В частности, для малого бизнеса поэтапно снижается порог выручки для уплаты НДС: с 2026 года – с 60 до 20 млн рублей, с 2027 года – до 15 млн, с 2028 года – до 10 млн рублей. Максимов считает, что такие изменения затрудняют работу малых предпринимателей.

    Предприниматель Максимов рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии своего семейного бизнеса в эфире программы «Итоги года». Максимов также попросил Путина прокомментировать изменения в налоговой политике.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Комментарии (8)
    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Комментарии (40)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    Комментарии (25)
    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    Комментарии (22)
    21 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»

    Путин на примере пекарни «Машенька» призвал избежать роста налоговой нагрузки на бизнес

    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике.

    Он напомнил о вопросе, прозвучавшем на «Прямой линии» от владельца пекарни, который отметил, что новации могут осложнить деятельность малого бизнеса, совмещающего производство и продажу собственной продукции, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы изменения не приводили к росту издержек на ведение бухгалтерии для предпринимателей. По его словам, задача состоит в том, чтобы поддержать производственный бизнес и избежать излишних сложностей для предприятий.

    Глава государства также отметил, что рассчитывает услышать позицию правительства по этому вопросу. Путин ожидает, что в ближайшее время власти представят предложения по защите интересов производственного сектора и дополнительным мерам поддержки таких компаний.

    «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал он.

    Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец пожаловался Путину на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Накануне угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    Комментарии (27)
    23 января 2026, 04:35 • Новости дня
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Комментарии (8)
    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    Комментарии (12)
    22 января 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин назвал микроэлектронику основой основ

    Путин: Микроэлектроника – это основа основ

    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.

    «Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    Комментарии (26)
    23 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились, сообщили в Кремле.

    Встреча началась в 23.25 мск и продлилась до 3.04 мск, таким образом, обсуждение заняло 3 часа 39 минут, передает РИА «Новости».

    Кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в переговорах участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также предприниматель Джаред Кушнер, зять американского лидера, и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Комментарии (5)
    21 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    Он отметил, что с 1 января этого года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не выполняют свои обязательства по срокам передачи жилья. Глава государства пояснил, что теперь покупатели смогут компенсировать свои издержки за счет штрафов, если строительные компании затягивают сроки.

    «Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин также указал на особую роль системной работы с застройщиками на всех уровнях – от местных и региональных властей до федерального законодательства и снабжающих организаций. По словам президента, такую работу необходимо вести постоянно.

    В декабре Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков.

    Комментарии (12)
    22 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о назначении первого вице-премьера Дениса Мантурова и помощника президента Андрея Фурсенко руководителями межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники.

    Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам развития отечественной электроники, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    «Считаю необходимым, чтобы ее (комиссию по развитию микроэлектроники) возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко», – сказал Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте производства микроэлектроники вопреки санкциям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    Комментарии (8)
    22 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 12:20 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Песков заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Перечисление средств в «Совет мира» для помощи Палестине возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Для направления 1 млрд долларов в формируемый Вашингтоном «Совет мира» необходим доступ к замороженным российским средствам, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что юридическая сторона вопроса пока остается неясной и требует тщательного обсуждения.

    «Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил представитель Кремля.

    Москва настаивает, что выделяемые деньги должны пойти исключительно на гуманитарные нужды и восстановление Палестины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

    Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.

    Комментарии (9)
    21 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин призвал власти быть готовыми к сильным морозам и снегопадам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов страны.

    Федеральные и местные органы управления должны быть готовы к суровым погодным условиям, отметил президент России Владимир Путин, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Он подчеркнул, что в ближайшее время на территории Поволжья и в центральной части России ожидаются морозы и сильные снегопады. В связи с этим федеральные и региональные органы власти должны быть обязательно готовы к такому развитию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил прохождение зимнего сезона и ситуацию в приграничных регионах на совещании с членами правительства.

    Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов. МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 23:27 • Новости дня
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву в четверг с рабочим визитом приедут американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин сообщил, что Россия могла бы направить в «Совет мира» по Газе 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Он также отметил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после окончания боевых действий между Россией и Украиной.

    «Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что представители США прибудут с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер ранее встречались в Давосе.

    Комментарии (3)
    Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды

    Доля доллара в мировой торговле впервые снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню? Подробности

    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход

    Восемнадцать стран участвовали в четверг в подписании устава новой международной организации под названием «Совет мира». России среди них не было – и президент Владимир Путин накануне подробно объяснил, почему наша страна только лишь изучает предложение войти в эту структуру. В заявлении российского лидера видится тонкий дипломатический ход. Какой именно? Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

