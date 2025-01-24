Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
Путин посетил Музей истории МГУ накануне Татьяниного дня
Путин посетил Музей истории МГУ в преддверии Татьяниного дня
Президент России Владимир Путин посетил Музей истории Московского государственного университета (МГУ) в преддверии Татьяниного дня и 270-летия вуза.
Этот день традиционно посвящен вопросам развития университетской науки, что и стало темой обсуждения для главы государства, передает ТАСС.
Ректор МГУ Виктор Садовничий пригласил президента осмотреть экспозицию музея, который был открыт 30 лет назад. Он показал главе государства главные реликвии МГУ, в том числе Указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета, говорится в Telegram-канале Кремля.
В 2005 году коллекции музея переехали в специально спроектированные выставочные залы Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки МГУ.
Фонд музея насчитывает 3,5 тыс. экспонатов, среди которых произведения искусства, документальные материалы, награды и личные вещи преподавателей. Также имеется обширная фототека с 10 тыс. негативов, охватывающая различные этапы истории университета.