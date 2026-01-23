Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Ребенок погиб при обрушении снежного тоннеля под Красноярском
В поселке Березовка Красноярского края несовершеннолетняя скончалась после того, как на нее обрушился свод вырытого в сугробе лаза, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
Трагедия произошла на улице Совхозной, школьница гуляла рядом с домом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Она рыла тоннель в большом сугробе, верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Ребенок не смог выбраться и скончался.
Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.
В конце декабря в частном секторе города Владимира девятилетний мальчик, катаясь на тюбинге, получил смертельные травмы и скончался в больнице.
В феврале прошлого года в Бурятии УАЗ наехал на четырехлетнюю девочку, катавшуюся на тюбинге. Водитель был пьян.