Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мальчик 2016 года рождения катался вместе с друзьями на тюбинге, он вылетел за пределы дороги и попал в овраг, получив тяжелые телесные повреждения, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Проводится проверка.

Пострадавшего ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу, где он скончался в тот же день.

В феврале 2025 года в Бурятии УАЗ наехал на четырехлетнюю девочку, катавшуюся на тюбинге, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Казани скончалась 20-летняя помощница тренера по художественной гимнастике, получившая серьезные травмы головы во время катания на тюбинге.