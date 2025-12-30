В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге
В частном секторе города Владимир девятилетний мальчик, катаясь на тюбинге, получил смертельные травмы и скончался в больнице, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Мальчик 2016 года рождения катался вместе с друзьями на тюбинге, он вылетел за пределы дороги и попал в овраг, получив тяжелые телесные повреждения, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Проводится проверка.
Пострадавшего ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу, где он скончался в тот же день.
В феврале 2025 года в Бурятии УАЗ наехал на четырехлетнюю девочку, катавшуюся на тюбинге, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
До этого в Казани скончалась 20-летняя помощница тренера по художественной гимнастике, получившая серьезные травмы головы во время катания на тюбинге.