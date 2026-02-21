  • Новость часаСловакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    27 комментариев
    21 февраля 2026, 15:56 • Новости дня

    Возбуждено дело на бывшего управляющего директора «Туполева» Тимофеева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего управляющего директора «Туполева» Константина Тимофеева. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Ростех активно помогают следствию, рассказал источник, близкий к расследованию.

    Уголовное дело против экс-управляющего директора «Туполева» Константина Тимофеева возбуждено, передает ТАСС. К расследованию активно подключились профильные службы Объединенной авиастроительной корпорации и госкорпорации «Ростех», сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

    В ноябре 2024 года стало известно, что Тимофеев покинул пост управляющего директора компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года Константин Тимофеев назначен управляющим директором АО «Туполев».

    В ноябре того же года Андрей Богинский и Константин Тимофеев ушли с постов руководителей ПАО «Яковлев» и АО «Туполев».

    ОАК назначила новых руководителей «Туполева» и филиала ОТА.

    21 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о наличии достоверных сведений, что вооружённые силы и спецслужбы Украины способны получать информацию из мессенджера Telegram оперативно и использовать эти данные в военных целях, передает РИА «Новости». В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что такие возможности украинских спецслужб подтверждены конкретными фактами.

    Кроме того, по результатам анализа работы Telegram, российские военные в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно сталкивались с угрозой для жизни из-за использования этого мессенджера. В ФСБ подчеркнули, что многочисленные достоверные сведения об этом получены в ходе специального анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич указал на случаи, когда «проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда».

    В МВД сообщали, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и подготовки терактов. Роскомнадзор потребовал от Telegram исключить возможность поиска подобных сервисов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (24)
    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    Комментарии (14)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский президент Владимир Зеленский утром 24 февраля 2022 года связался с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и попросил его напрямую поговорить с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта.

    Глава Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года в первые часы начала СВО позвонил бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, пишет The Guardian. По данным издания, этот звонок стал его первым международным контактом в тот день.

    По сведениям The Guardian, Зеленский прибыл на Банковую улицу в Киеве еще до рассвета, и cразу обратился по телефону к Джонсону с просьбой: «Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну». Газета подчеркивает, что голос Зеленского звучал хрипло.

    В статье также отмечается, что двумя днями ранее, 22 февраля, в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с тогдашним президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи Кулебе продемонстрировали «места, где российские танки прогревали двигатели», что, по мнению издания, стало дополнительным сигналом о скором начале военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила, что Байден позвонил Путину в 2021 году, испугавшись разведданных о возможных военных действиях на Украине.

    Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона весны 2022 года о том, что у Украины якобы есть шанс победить в конфликте, отмечал германский политолог Александр Рар.

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 21:27 • Новости дня
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное, сообщил военкор Тимофей Ермаков.

    По информации, опубликованной военкором Тимофеем Ермаковым в Telegram-канале «Синяя Z Борода», российские вооруженные силы осуществили прорыв на западном участке границы Харьковской области, передает Lenta.Ru.

    Ермаков сообщил: «По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области».

    Он отметил, что в данный момент силы России ведут интенсивное сражение за населенный пункт Ветеринарное, двигаясь в направлении рубежа Казачья Лопань – Дергачи.

    Ранее выяснилось, что украинские военные понесли потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов.

    В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    В Минобороны сообщили, что на Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери.

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил своему помощнику Владимиру Мединскому подробно рассказать о ходе и результатах женевских переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, доложить об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что хотел бы услышать подробную информацию о ходе дискуссий и достигнутых договоренностях от Мединского и представителей Минобороны, чтобы все участники совещания были в курсе ситуации.

    «Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово», – заявил президент, открывая заседание.

    Далее Мединский и глава Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков проинформировали членов Совбеза о результатах переговоров в закрытом режиме.

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского в СМИ, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    В пятницу Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок.

    Ранее на совещании с Совбезом России президент обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами. Кроме того, в январе глава государства провел два оперативных совещания с постоянными членами СБ за неделю.


    Комментарии (6)
    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    Комментарии (7)
    20 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Летчик Су-34 Криштоп рассказал о пытках в плену на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провёл год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Летчик Су-34 Максим Криштоп поделился подробностями о проведенном в плену годе на Украине, передает «Московский комсомолец».

    Офицер попал в плен после выполнения боевого задания 6 марта 2022 года над Харьковской областью, когда в его самолет попали ракеты, начался пожар, и экипаж катапультировался. Во время спуска на парашюте Криштоп был обстрелян с земли и, несмотря на девятичасовые попытки уйти от погони, оказался в руках украинских военных.

    Летчик рассказал, что за год его перевозили по изоляторам и колониям разных украинских городов, в том числе содержали в СБУ и ГУР. В СБУ, по словам Криштопа, пленным выдавали только гимнастические коврики и одно одеяло на двоих, а пищу давали дважды в сутки. Самым тяжелым, отмечает офицер, было физически выжить: «Применялись систематические избиения, причем очень жестокие – с садизмом», – заявил Криштоп.

    Он уточнил, что к летчикам и артиллеристам украинцы относились с особой жестокостью: пленных душили пакетом, угрожали расправой и подталкивали к самоубийству. По его словам, перед публичными мероприятиями, такими как пресс-конференции, избивали особенно жестоко и требовали заучить нужные ответы, угрожая еще большими пытками.

    На Украине Криштоп был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако вернулся на Родину в мае 2023 года в рамках обмена военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в плену на территории Украины.

    Комментарии (4)
    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    Комментарии (11)
    20 февраля 2026, 19:03 • Новости дня
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая

    Установлены личности погибших на Байкале, среди них семья из Китая

    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    @ Пресс-служба прокуратуры Иркутской области/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В числе жертв трагедии на Байкале оказалась семья туристов из Китая, включая ребенка 14 лет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил, что речь идет о супружеской паре, их 14-летнем ребенке и еще одной родственнице. Все они приехали на Байкал как самостоятельные туристы. Их личности подтверждены по базе данных гостиницы, где они останавливались, передает РИА «Новости». Погиб также водитель – 44-летний местный житель.

    Пострадавший турист, сумевший выбраться из ушедшего под лед автомобиля на Байкале, сейчас находится на одной из баз отдыха. В ближайшее время его планируют допросить следователи для выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в СУСК России по Иркутской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в Ольхонском районе Иркутской области нашли тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала. Часть пропавших туристов приехала из Китая благодаря безвизовому режиму между Россией и Китаем.

    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, потушил мемориал Вечный огонь на Марсовом поле, он не смог объяснить свой поступок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

    Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в том, что он потушил Вечный огонь на Марсовом поле, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ночь на 21 февраля: по данным полиции, неизвестный залил огонь жидкостью из бутылки и скрылся с места происшествия вместе со спутником.

    Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался 50-летний житель Красносельского района, задержанный сотрудниками уголовного розыска Центрального района. По информации МВД, мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о повреждении и осквернении мемориальных сооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе полицейские задержали женщину за то, что она грела ноги на Вечном огне. На Урале женщина потушила Вечный огонь похоронным венком.

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ

    Шмыгаль сообщил о передаче Украине подержанного оборудования европейских ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских ТЭЦ и ТЭС, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Украинская делегация договорилась о получении оборудования, снятого с эксплуатации на шести европейских ТЭЦ и ТЭС, передает ТАСС. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале после заседания Международного энергетического агентства.

    Шмыгаль уточнил, что речь идет о договоренностях с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией. Министр заявил: «Все будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, оборудование которых будет передано Украине».

    По словам главы украинского Минэнерго, это оборудование поможет в кратчайшие сроки восстановить работу ключевых энергетических станций страны. Кроме того, Киев получит более 600 млн евро на развитие энергетики и поддержку от зарубежных партнеров.

    Швейцария решила выделить Киеву генераторы и электромодули на сумму 32 млн франков.

    Владимир Зеленский заявил о полном отсутствии неповрежденных электростанций на Украине из-за продолжающихся проблем с электроснабжением.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, при этом самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.

    Комментарии (10)
    21 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Словакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине

    Фицо объявил о приостановке экспорта электроэнергии на Украину с 23 февраля

    Словакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для продолжения аварийных поставок электроэнергии на Украину, потребовав возобновления транзита нефти.

    Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что Словакия является «гордой и суверенной страной», и если в понедельник поставки нефти в республику не возобновят, он поручит национальной энергетической компании SEPS прекратить экспорт электроэнергии на Украину.

    Фицо подчеркнул, что требование касается исключительно возобновления поставок нефти, и решение будет принято незамедлительно в случае невыполнения этого условия. Он также добавил, что готов выполнить это обещание в тот же день, если Киев не выполнит требование.

    Ранее Словакия осуществляла аварийные поставки электроэнергии на Украину, чтобы поддержать энергосистему страны в условиях дефицита генерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    А Фицо еще 18 февраля пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии.


    Комментарии (2)
    20 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады

    Агроном Воробьев рассказал, где дешево брать хорошие семена для рассады

    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При покупке семян в магазине дачников и огородников может ждать неприятный сюрприз – посадочный материал окажется старым или щуплым, а его всхожесть будет плохой, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. Он дал совет, где легко и просто взять большое количество качественных семян для рассады.

    В этом году многие огородники заметили неприятную тенденцию: производители стали класть меньше семян в пакетики для рассады, при этом сами упаковки подорожали. В результате важную роль стал играть процент прорастания семян.

    «Совершенно не обязательно покупать семена в магазине – их можно получать как из собственного урожая прошлых лет, так и из плодов, которые продаются сейчас. В прошлом году я в феврале на рынке купил помидоры по очень дорогой цене. Они оказались очень вкусными и сладкими. Я взял из них семена и вырастил растения. Урожай получился хороший, помидоры тоже были вкусные и сладкие», – говорит Воробьев.

    При это он отмечает, что сегодня многие выведенные генетиками помидоры, огурцы и перцы – это гетерозисные гибриды F1, то есть растения первого поколения, полученные при скрещивании двух разных сортов или линий. Такие гибриды отличаются высокой урожайностью, быстрым ростом и устойчивостью к болезням. Однако эффект «гибридной силы» проявляется только в первом поколении. Это означает, что семена, собранные с этих растений, не полностью сохраняют характеристики сорта, а для получения хорошего результата производители обычно покупают новые семена каждый год.

    Тем не менее, подчеркивает  Воробьев, значительная часть признаков у последующих поколений все же сохраняется. Поэтому такие семена можно использовать – это вполне рабочий способ сэкономить.

    «То же самое касается сладких и горьких перцев, купленных в магазине или на рынке. Из них тоже можно брать семена, но плоды должны быть полностью созревшими. К слову, один перец может обеспечить огородника семенами сразу на несколько лет. Так же удобно поступать с помидорами черри. Купите несколько упаковок, проведите дегустацию и выберите самые вкусные, сладкие плоды с тонкой кожицей. Из них и берите семена для рассады», – рекомендует агроном.

    «В девяностые годы, когда на прилавках только появилась пекинская капуста, я получал семена самостоятельно. Аккуратно срезал листья, оставлял верхушку, а кочерыжку сажал в землю. Растение зацветало и давало семена, которых хватало на несколько лет вперед. Так же можно поступать и с обычной капустой. С укропом все еще проще – достаточно оставить одно или два растения подольше, и они обеспечат вас семенами надолго», – рассказывает Воробьев.

    Такие премудрости агроном почерпнул у своей прабабушки, которая покупала редис, высаживала его в землю, растения укоренялись и давали семена. Он советует всем весной выбрать самые крупные, яркие и вкусные корнеплоды и посадить три или четыре штуки, чтобы к концу лета получить собственные семена. По словам агронома, редис является растением короткого дня, поэтому его лучше сажать ранней весной, в начале лета или наоборот - уже в конце августа и начале сентября, когда день короче.

    Также биолог вспоминает историю 1945 года.

    «К концу Великой Отечественной Войны в стране наблюдался сильный дефицит продуктов. Тогда Германа Тараканова после лечения тяжелого ранения, полученного на фронте, направили ротным агрономом в подсобное хозяйство воинской части. Там ему наказали вырастить максимальный урожай при весьма скудных возможностях. Тот не растерялся и использовал семена из сохранившихся соленых помидоров, которые дали всходы»,

    – делится Воробьев, который сам лично повторил данный способ – семена из не прошедших термическую обработку соленых помидоров прекрасно взошли.

    «При получении своих семян укропа, кинзы, редиса и других культур, их доводят почти до полной спелости. Чтобы семена не рассыпались, растения выдергивают из почвы и подвешивают в теплом месте, например на чердаке, подстелив бумагу или поставив поддон. Затем слегка постукивают по ним. Первыми как раз осыпаются самые тяжелые и качественные семена. Их и нужно собирать, у них всхожесть обычно самая высокая», – добавляет агроном.

    В пакетики же на продажу, по его словам, собирают все семена подряд – и полноценные, и щуплые. Поэтому огородников всегда ожидает сюрприз – никто не знает, какие семена туда положили, как их хранили, замечает эксперт.

    Повышение всхожести семян

    Воробьев подчеркивает, что методов по повышению всхожести семян не существует, а подобного рода советы рассчитаны лишь на привлечение внимания. Главное, что может сделать садовод, это посеять семена в теплую влажную землю. Если семена старые, плохо выращены или неправильно хранились, всхожесть будет низкой, и заметно повысить ее уже нельзя.

    Агроном говорит, что невсхожими бывают щуплые, поврежденные или плохо сформированные семена. При хранении всхожесть любых семян постепенно снижается. Полной всхожести не бывает почти ни у одной культуры. В агробизнесе обычно закладывают около 15% на потери и закупают семян больше расчетной нормы.

    При этом срок годности семян зависит от культуры. Огурцы даже рекомендуют сеять не в первый год после получения, а на второй. Всхожесть при этом может немного снижаться, но зато на этих растениях образуется больше женских цветков, из которых формируются плоды.

    Для многих других культур нормальный срок хранения семян составляет от двух до пяти лет, затем всхожесть постепенно падает. Это не значит, что старые семена совсем не взойдут, но процент всходов будет ниже.

    «Имеет смысл вспомнить семена пшеницы, которые нашли в египетских пирамидах. Они там пролежали сорок веков, их посеяли и некоторые семена взошли. Благодаря этому эксперименту мы можем видеть и пробовать, какой хлеб ели фараоны в очень далекие времена», – заключил Воробьев.

    Комментарии (5)
    21 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на сохраняющееся военное положение и отсутствие официальной даты, а СМИ назвали возможные сроки проведения выборов в стране.

    Депутаты Верховной рады начали активную подготовку к выборам, которые могут состояться в течение 2026 года, даже во время конфликта. По данным источников украинского издания «Инсайдер», некоторые партийные лидеры уведомили региональные структуры о том, что президентские выборы могут состояться осенью 2026 года, а парламентские – весной 2027 года, передает ТАСС.

    При этом проведение выборов рассматривается как после окончания, так и в период действия военного положения, отменять которое не планируется.

    В связи с этим парламентарии ищут способы сохранить свои позиции – некоторые заняты созданием политических проектов, другие рассматривают переход в новые политические команды.

    На фоне действия военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, ни президентские, ни парламентские выборы на Украине не проводятся: очередные парламентские выборы должны были пройти осенью 2023 года, а президентские – весной 2024 года. В этой ситуации в стране регулярно обсуждается вопрос легитимности действующей власти.

    Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, но выборы не состоялись. Киев объясняет это невозможностью проведения голосования до отмены военного положения, однако Зеленский  заявил, что готов провести выборы при гарантиях безопасности и перемирии на два-три месяца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили о планировании Зеленским махинаций с выборами на Украине. Вице-спикер Рады Корниенко заявил, что выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины. Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что режим Зеленского превзошел «кумиров из Третьего рейха».

    Комментарии (5)
    20 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждение портовой инфраструктуры в Черном море критически снизило экспортную выручку украинского бюджета и возможности вывоза ресурсов, сообщает Reuters

    Атаки на черноморские гавани нанесли серьезный ущерб вывозу сельхозтоваров и полезных ископаемых, передает РИА «Новости». По данным западных аналитиков, сокращение пропускной способности терминалов ударило по ключевым источникам финансирования Киева.

    «Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией», – говорится в публикации.

    Агентство Bloomberg также сообщало, что российская армия усилила огневое воздействие на портовые объекты в ответ на действия ВСУ. Это существенно осложнило вывоз зерна с Украины.

    В середине декабря Вооруженные силы России нанесли мощный удар возмездия по энергетическим объектам в Одессе. В компании ДТЭК заявили о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

    Российские удары по югу Украины отрезают страну от Черного моря и препятствуют работе портов.

    Российская армия нанесла поражение портовым сооружениям и хранилищам с горючим для ВСУ.

    Координатор николаевского подполья сообщил о разрушении объектов нефтепереработки и железнодорожной логистики в Кременчуге.

    Комментарии (8)
    Главное
    Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике
    Военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО
    В Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки БПЛА
    Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Быданов погиб на СВО
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
    В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля
    Певец Шарлот начал исполнять в колонии патриотические песни

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации