«Туполев» назвал имя нового управляющего директора

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале ПАО «ОАК», Тимофеев будет совмещать руководство АО «Туполев» с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора «ОАК».

Как подчеркнул гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, вместе с растущей загрузкой КБ и Казанского авиазавода по производству продукции в рамках ГОЗ, в ближайшее время «Туполев» продолжит работу по наращиванию выпуска самолетов гражданской авиации. По его словам, совмещение уровней управления головной компании и операционного управления АО «Туполев» позволит ускорить принятие необходимых решений и «выстроить оптимальную схему управления в интересах скорейшей модернизации КАЗ и выполнения планов производства».

Напомним, в июне 2020 года новым генеральным директором ПАО «Туполев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) был назначен Ронис Шарипов.