Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.0 комментариев
«Туполев» назвал имя нового управляющего директора
Управляющим директором АО «Туполев» назначен Константин Тимофеев, соответствующее решение принял Совет директоров АО «Туполев», сообщила пресс-служба компании.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале ПАО «ОАК», Тимофеев будет совмещать руководство АО «Туполев» с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора «ОАК».
Как подчеркнул гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, вместе с растущей загрузкой КБ и Казанского авиазавода по производству продукции в рамках ГОЗ, в ближайшее время «Туполев» продолжит работу по наращиванию выпуска самолетов гражданской авиации. По его словам, совмещение уровней управления головной компании и операционного управления АО «Туполев» позволит ускорить принятие необходимых решений и «выстроить оптимальную схему управления в интересах скорейшей модернизации КАЗ и выполнения планов производства».
Напомним, в июне 2020 года новым генеральным директором ПАО «Туполев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) был назначен Ронис Шарипов.