Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге в Бурятии
В Иволгинском районе Бурятии четырехлетняя девочка получила травмы после наезда автомобиля УАЗ, которым управлял водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональном МВД.
ДТП произошло в селе Ошурково Иволгинского района Бурятии, 25-летний водитель УАЗа совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая скатывалась со снежного уклона на тюбинге вблизи дорожной полосы, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Девочку на прогулке сопровождал дедушка.
После ДТП ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что водитель автомобиля не имел права управления транспортным средством. Освидетельствование на алкоголь показало наличие 0,25 мг/л в его организме.
В январе в Кемерово водитель автомобиля Toyota Rav4 совершил наезд на женщину с ребенком в коляске, переходивших дорогу, пострадавшие были доставлены в больницу.