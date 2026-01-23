Физрук задержан в Москве за аферу с поездкой в спортлагерь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший учитель физкультуры задержан в Москве по обвинению в мошенничестве почти на 1,9 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал Васенин, педагог под предлогом сбора денег для поездки школьников в спортивный лагерь и покупки новой формы получил значительную сумму от родителей.

Васенин отметил, что в полицию обратилась 44-летняя мать одного из учеников. «По имеющимся данным, на момент событий преподаватель под предлогом сбора средств для поездки сына заявительницы в спортивный лагерь и покупки новой формы получил от женщины 68 тыс. рублей», – уточнил он. После этого мужчина регулярно откладывал поездку, деньги не возвращал, а затем уволился и перестал выходить на связь.

В ходе расследования полицейские установили, что подобным образом учитель обманул еще 24 родителя. Общий ущерб, нанесенный злоумышленником, оценивается почти в 1,9 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

