Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
Физрука из Дмитрова заподозрили в надругательстве над десятилетней школьницей
Учителя физкультуры из Дмитрова задержали по подозрению в надругательстве над школьницей
Педагог одной из школ Дмитрова подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетней школьницы.
Учителя физкультуры в одной из школ Дмитрова подозревают в надругательстве над десятилетней школьницей, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в физкультурном зале учебного заведения в Дмитровском городском округе. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого.
Следственные органы Московской области заявили, что учитель задержан по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы, что квалифицируется по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ. В своем сообщении следственные органы отметили, что преступление произошло в январе.
В ближайшее время ожидается предъявление официальных обвинений и выбор меры пресечения для подозреваемого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области правоохранительные органы обвинили 62-летнего тренера спортшколы в преступлениях против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних воспитанниц, а Красноярский краевой суд приговорил 46-летнего Владислава Харлашина к пожизненному заключению за преступления против девятилетней девочки, включая сексуальное насилие, угрозы убийством и видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов.