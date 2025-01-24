Физрука из Дмитрова заподозрили в надругательстве над десятилетней школьницей

Учителя физкультуры из Дмитрова задержали по подозрению в надругательстве над школьницей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учителя физкультуры в одной из школ Дмитрова подозревают в надругательстве над десятилетней школьницей, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в физкультурном зале учебного заведения в Дмитровском городском округе. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого.

Следственные органы Московской области заявили, что учитель задержан по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы, что квалифицируется по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ. В своем сообщении следственные органы отметили, что преступление произошло в январе.

В ближайшее время ожидается предъявление официальных обвинений и выбор меры пресечения для подозреваемого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области правоохранительные органы обвинили 62-летнего тренера спортшколы в преступлениях против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних воспитанниц, а Красноярский краевой суд приговорил 46-летнего Владислава Харлашина к пожизненному заключению за преступления против девятилетней девочки, включая сексуальное насилие, угрозы убийством и видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов.