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    14 октября 2026, 04:54 • Новости дня

    Минпросвещения решило сократить объем внеурочной деятельности для 10-11 классов

    Tекст: Антон Антонов

    Предельный объем внеурочной деятельности для учащихся 10–11-х классов составит 680 часов за два года обучения вместо 700 часов, планируемых ранее, следует из федерального образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения.

    Новый федеральный образовательный стандарт (ФГОС) для среднего общего образования начнет действовать с 1 сентября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Внеурочная деятельность будет организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.

    Формы проведения включают художественные, хоровые, культурологические, филологические студии, школьные спортивные клубы, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, а также экскурсии и военно-патриотические объединения. Участие в них останется добровольным и будет зависеть от выбора школьников и их родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый стандарт образования закрепил единое оснащение учебных кабинетов в школах.

    Минпросвещения пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

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    13 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей

    Минтранс запланировал ввести знак парковки для многодетных до конца года

    Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России до конца года подготовит изменения в правила дорожного движения, включающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей.

    Минтранс России рекомендовал регионам предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных подготовят до конца года, передает ТАСС.

    «До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданами», – сообщили в Минтрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник более 100 тыс. многодетных семей оформили выплату на ипотеку через «Госуслуги».

    В прошлом месяце президент Владимир Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных.

    Летом первые 500 многодетных семей получили дальневосточную и арктическую ипотеку.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Водитель 84 лет сбил двоих детей на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

    Tекст: Антон Антонов

    В Южно-Сахалинске 84-летний водитель автомобиля Lada на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух детей, пострадавшие госпитализированы, сообщила Госавтоинспекция Сахалинской области.

    Водитель Lada 212140 не предоставил преимущество пешеходам, переходившим дорогу, сообщило ведомство в Telegram.

    «В результате ДТП годовалый и пятилетний пешеходы получили телесные повреждения, с места ДТП были госпитализированы в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюменской области мотоциклист совершил наезд на детей, переходивших дорогу по зебре, после чего погиб в столкновении со встречным автомобилем.

    Попавший под колеса иномарки на пешеходном переходе в Мытищах 13-летний подросток на электросамокате скончался в больнице.

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    11 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Пропавшую в Подмосковье школьницу нашли живой

    Пропавшую в Подмосковье 15-летнюю школьницу нашли живой спустя пять дней

    Tекст: Ольга Иванова

    15-летняя девочка, которая пропала пять дней назад в подмосковном Красногорском округе, найдена живой.

    15-летняя девочка, пропавшая пять дней назад в Красногорском округе в Подмосковье, найдена живой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

    «Девочка найдена, жива», – сообщили в центре.

    В среду школьница уехала на велосипеде из дома в деревне Поздняково в Красногорском районе и не вернулась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки.

    Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи троих подростков в Подмосковье. Очевидцы раскрыли подробности исчезновения детей.

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    11 октября 2026, 20:14 • Новости дня
    Петербурженка объяснила усталостью попытку убить 12-летнего сына

    Tекст: Ольга Иванова

    Жительница Петербурга, обвиняемая в попытке убить 12-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), призналась следователям, что пошла на преступление из-за сильной усталости.

    «На допросе женщина рассказала, что очень устала и ее преследовали нехорошие мысли», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.Состояние 12-летнего мальчика, которого мать пыталась убить, вылив в его горло уксусную кислоту и бросив в озеро,

    оценивается как средней тяжести.

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    11 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки

    В Подмосковье начались поиски пропавшей 15-летней девочки

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красногорском районе Подмосковья волонтеры начали поиски 15-летней девочки, которая уехала на черном велосипеде 7 октября и не вернулась.

    Школьница пропала несколько дней назад в деревне Поздняково Московской области, передает ТАСС со ссылкой на волонтерский поисковый отряд «Спас град».

    В распространенной ориентировке указано, что рост пропавшей составляет 164 сантиметра, у нее среднее телосложение, темно-каштановые волосы и зелено-коричневые глаза. Отмечается, что девочка носит очки в круглой коричневой оправе.

    В день исчезновения подросток была одета в черную куртку, серые штаны, черные кроссовки и серо-черную шапку. Школьница взяла с собой темно-серый рюкзак и черный велосипед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд избрал меру пресечения организатору сплава по Иркуту.

    В марте очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков.

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    11 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    В Петербурге состояние отравленного матерью мальчика оценили как средней тяжести

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге состояние 12-летнего мальчика, которого мать пыталась убить, вылив в его горло уксусную кислоту и бросив в озеро, оценивается как средней тяжести, сообщили в правоохранительных органах.

    «Врачи сегодня оценивают состояние мальчика как средней тяжести», – сказал источник РИА «Новости».

    Отмечается, что ребенок имеет ограниченные возможности здоровья. Он воспитывается в полной семье и имеет двух сестер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.

    Женщину арестовали за попытку убийства младенца в Ленобласти.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке.

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    12 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Суд отказался увеличить до 400 тыс. рублей алименты на дочь актера Гогунского

    Суд не стал увеличивать алименты на дочь актера Гогунского до 400 тыс. рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресненский районный суд Москвы отклонил иск Ирины Маирко об увеличении алиментов на их общую дочь с актером Виталием Гогунским с 50 тыс. до 400 тыс. рублей ежемесячно, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как уточнили в Мосгорсуде, бывшая супруга артиста просила суд многократно увеличить выплаты на содержание певицы и блогера Миланы Стар, передает РИА «Новости».

    «Решением Пресненского районного суда города Москвы от 12 октября 2026 года отказано в удовлетворении иска Маирко Ирины Николаевны к Гогунскому Виталию Евгеньевичу об изменении способа оплаты алиментов, признании постановления незаконным, определении задолженности и взыскании неустойки», – заявили в инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывшая жена футболиста Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

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    12 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Мотоциклист сбил двоих детей на пешеходном переходе под Тюменью и погиб

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Тюменской области мотоциклист совершил наезд на детей, переходивших дорогу по зебре, после чего погиб в столкновении со встречным автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции региона.

    ДТП произошло на 5-м километре Велижанского тракта, когда дети вышли из школьного автобуса и начали переходить дорогу. В результате наезда мотоциклиста двое детей 8 и 13 лет получили ранения, сообщает Госавтоинспекция в своем канале на платформе Max.

    «Третий ребенок чудом не пострадал, его зацепило за ранец», – сообщили в ведомстве.

    После столкновения с пешеходами мотоцикл выбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Mazda. Водитель мотоцикла погиб на месте, его личность устанавливается. Также травмы получил 19-летний пассажир мотоцикла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мотоциклист погиб в результате ДТП в подмосковном Подольске.

    В сентябре в ДТП с 12 погибшими в Архангельской области пострадали трое детей.

    В августе при ДТП с участием четырех автомобилей в Ленинградской области получили травмы двое детей.

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    13 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    В Татарстане возбудили дело после гибели девочки из-за возгорания роутера

    СК: В Татарстане возбудили дело из-за гибели девочки при возгорании роутера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 14-летней девочки при пожаре в селе Старая Салаусь, который, предварительно, начался из-за Wi-Fi роутера.

    Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки при пожаре в селе Старая Салаусь Балтасинского района, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

    «Ночью 12 октября 2026 года в ходе тушения пожара в одном из домов в селе Старая Салаусь Балтасинского района обнаружено тело 14-летней девочки с признаками отравления продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в ведомстве.

    По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в одной из спален. Родители и 17-летняя сестра погибшей успели покинуть дом, им оказали медицинскую помощь. Прокуратура Татарстана взяла расследование на контроль.

    В главном управлении МЧС России по республике добавили, что площадь пожара составила 80 кв. метров. Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а именно Wi-Fi роутера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следователи завели дело после гибели младенца на пожаре в Петербурге.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек при возгорании в Нижегородской области.

    Кроме того, три человека стали жертвами пожара в Татарстане.

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    12 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобрнауки России выступило с инициативой организовать проведение вузовских олимпиад по тем же жестким требованиям, что и ЕГЭ, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

    «Один из принципов, который мы предложили – и все коллеги поддерживают – это вузовские олимпиады, сделать стандарт, равноценный стандарту Всероссийской олимпиады школьников, и проводить их по таким же требованиям жестким, как организуется ЕГЭ», – заявил Фальков на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает РИА «Новости».

    Министр также напомнил, что количество вузовских олимпиад в России уже сокращено с 83 до 60.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава РАН Геннадий Красников заявил о необходимости баланса при зачислении победителей олимпиад в вузы.

    В прошлом году Минобрнауки решило зачислять победителей и призеров олимпиад за счет средств вузов при нехватке для них бюджетных мест.

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    13 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Российском университете транспорта начали строить военный учебный центр

    Глава Минтранса доложил Путину о создании военного учебного центра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о строительстве военного учебного центра в Российском университете транспорта в Москве.

    В столице на базе Российского университета транспорта возводится военный учебный центр, который займется подготовкой специалистов для транспортной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    «Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам министра, подобные учебные заведения не создавались в стране на протяжении последних 30 лет. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации проектов транспортного комплекса и повышение доступности пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Минтранса.

    В рамках беседы министр пообещал отменить доплаты за детей в такси.

    Также Никитин доложил Путину о стабильной работе транспортного комплекса России


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    13 октября 2026, 01:31 • Новости дня
    В ДТП с маршруткой в Волгограде пострадали девять человек

    Tекст: Антон Антонов

    В Волгограде при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем пострадали девять человек, среди них двое детей, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

    Авария произошла во вторник в Волгограде на улице Качинцев у дома 62Б, передает РИА «Новости».

    «Пострадали девять человек, из которых детей (2009 и 2010 года рождения)», – говорится в сообщении ведомства.

    В региональном главке МЧС уточнили, что все пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в медицинское учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье четыре пассажира маршрутки пострадали в результате ДТП.

    В прошлом месяце число пострадавших в аварии с маршруткой в Самарской области достигло 16 человек.

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    13 октября 2026, 02:32 • Новости дня
    Новый стандарт образования закрепил единое оснащение учебных кабинетов в школах

    Tекст: Антон Антонов

    Новый стандарт среднего общего образования впервые закрепил единый базовый перечень обязательного оборудования для учебных кабинетов во всех российских школах, сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

    «Впервые в стандарте закреплен базовый перечень обязательного оборудования для предметных кабинетов. Особое внимание уделено естественно-научным дисциплинам. Эта мера направлена на то, чтобы создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны и обеспечить полноценную реализацию образовательных программ независимо от того, где находится школа – в крупном городе, малом населенном пункте или удаленной территории», – сказал Костенко.

    По словам эксперта, стандарт включает перечень мебели и систем хранения, а также средств обучения по конкретным предметам. Для кабинета физики предусмотрены лабораторные столы, шкафы, комплекты для практикумов по оптике, механике, молекулярной физике и термодинамике, демонстрационные наборы и приборы, веб-камера, видеокамера для работы с оптическими приборами, телескоп, модели ракет-носителей, а также справочники, таблицы, портреты ученых и другие пособия, передает РИА «Новости».

    Для изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в перечень внесены противогазы, санитарные носилки, оружейный сейф, макет автомата Калашникова и комплекты учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам, а для кабинета математики – модели для изучения геометрии и чертежные инструменты для школьной доски.

    Костенко подчеркнул, что переход к новым требованиям будет постепенным и на полное оснащение кабинетов предусмотрен переходный период в несколько лет, без жесткого требования выполнить его к 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

    В школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте.

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    12 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    В ФИПИ назвали предметы с изменением количества заданий в ЕГЭ

    ФИПИ: Число заданий в ЕГЭ изменится по истории и математике

    Tекст: Катерина Туманова

    В контрольных измерительных материалах единого госэкзамена по истории и профильной математике в 2027 году увеличится число заданий, говорится в материалах Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

    В контрольных материалах по истории добавится одно задание. В текущем году школьникам предстоит решить 21 задачу, а в 2027 году их станет 22, передает РИА «Новости».

    Увеличение объема экзаменационной работы связано с добавлением третьего задания на анализ исторического источника. При этом количество задач высокого уровня сложности останется прежним.

    Изменения затронут также профильный экзамен по математике. В 2027 году выпускникам предложат решить 20 заданий вместо нынешних 19.

    Базовый уровень тестирования по математике останется без корректировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор решил добавить по одному заданию для двух предметов ЕГЭ.

    Минобрнауки предложило учитывать дополнительные баллы за результат ЕГЭ.

    Названы типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому языку.

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      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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