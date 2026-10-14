Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.9 комментариев
Минпросвещения решило сократить объем внеурочной деятельности для 10-11 классов
Предельный объем внеурочной деятельности для учащихся 10–11-х классов составит 680 часов за два года обучения вместо 700 часов, планируемых ранее, следует из федерального образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения.
Новый федеральный образовательный стандарт (ФГОС) для среднего общего образования начнет действовать с 1 сентября 2027 года, передает РИА «Новости».
Внеурочная деятельность будет организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.
Формы проведения включают художественные, хоровые, культурологические, филологические студии, школьные спортивные клубы, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, а также экскурсии и военно-патриотические объединения. Участие в них останется добровольным и будет зависеть от выбора школьников и их родителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый стандарт образования закрепил единое оснащение учебных кабинетов в школах.
Минпросвещения пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.